LyondellBasell demonstriert Fortschritte auf dem Weg zur Branchenführerschaft im Nachhaltigkeitsbericht 2023

HOUSTON und ROTTERDAM, Niederlande, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) hat heute seinen neuesten Nachhaltigkeitsbericht „Everyday Sustainability" (Nachhaltigkeit im Alltag) veröffentlicht. Die Veröffentlichung bietet einen ausführlichen Überblick über die Fortschritte des Unternehmens im vergangenen Jahr, um sich als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu etablieren. Dabei stehen drei wesentliche Herausforderungen im Mittelpunkt: Kunststoffabfall stoppen, Bekämpfung des Klimawandels und Unterstützung einer florierenden Gesellschaft.

LyondellBasell demonstrates progress toward industry leadership in 2023 sustainability report

"Wir begreifen Nachhaltigkeit als eine Chance, Werte zu schaffen. Im vergangenen Jahr haben wir Nachhaltigkeit in unsere neue Unternehmensstrategie integriert und unsere Ambitionen in diesem Bereich vorangetrieben, während wir uns weiterhin auf Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Wertschöpfung konzentrieren. Auf unserem Weg zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sind wir vom Aufzeigen von Möglichkeiten zur Verwirklichung von Nachhaltigkeit im Alltag übergegangen", sagte Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell.

Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen unter anderem:

Ausgabe einer ersten grünen Anleihe in Höhe von 500 Millionen Dollar, deren Erlöse zur Finanzierung neuer oder bestehender förderfähiger grüner Projekte in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung und Energieeffizienz verwendet werden.

Investitionen entlang der Wertschöpfungskette in Sortier- und Recyclingbetriebe für Kunststoffabfälle in Europa, Asien und Nordamerika, um ein umfassendes Angebot an nachhaltigen Lösungen für verschiedene Recyclingverfahren zu schaffen.

Finale Investitionsentscheidung für den Bau der ersten großtechnischen Anlage für das chemische Recycling, MoReTec -1. Diese Anlage, in der die firmeneigene MoReTec -Technologie zum Einsatz kommt, wird am Standort in Wesseling erreichtet.

ersten großtechnischen Anlage für das chemische Recycling, -1. Diese Anlage, in der die firmeneigene -Technologie zum Einsatz kommt, wird am Standort in Wesseling erreichtet. Einführung der neuen Produktreihe +LC (Low Carbon), die alternative Kohlenstoffquellen nutzt und so unseren Kunden einen geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu fossilen Produkten bietet.

(Low Carbon), die alternative Kohlenstoffquellen nutzt und so unseren Kunden einen geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu fossilen Produkten bietet. Unser Ziel, mindestens die Hälfte des derzeitigen Stromverbrauchs bis 2030 aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, wurde zu 90% erreicht. Zudem wurden Projekte umgesetzt, die zu jährlichen Energieeinsparungen von fast 4 Millionen Gigajoule führen.

Erhöhung des Anteils von Frauen und anderer unterrepräsentierter Gruppen in Führungspositionen; weltweit sind 25 % dieser Positionen mit Frauen besetzt, was einem Anstieg von 3 % gegenüber 2022 entspricht, und 19 % der Führungspositionen in den USA sind mit Angehörigen unterrepräsentierter Gruppen besetzt, was einem Anstieg von 5 % gegenüber 2022 entspricht.

sind mit Angehörigen unterrepräsentierter Gruppen besetzt, was einem Anstieg von 5 % gegenüber 2022 entspricht. 60 Produktionsstandorte erreichten GoalZERO (keine Verletzungen, Zwischenfälle oder Unfälle), und 67 Standorte verzeichneten keinen berichtspflichtigen Unfall.

"Wir verpflichten uns, unsere Nachhaltigkeitsleistung offen zu legen, Transparenz zu schaffen und zu zeigen, wie wir die Nachhaltigkeit im Alltag unterstützen", so Vanacker.

Weitere Informationen finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2023 von LyondellBasell, Everyday Sustainability, hier.

Über LyondellBasell

Wir sind LyondellBasell - ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, sind wir bestrebt, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyondellbasell.com, oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380474/2023_LYB_SR_Cover_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg