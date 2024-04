LyondellBasell toont vooruitgang naar leiderschap in industrie in duurzaamheidsrapport 2023'

HOUSTON en ROTTERDAM, Nederland, 9 april 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) heeft vandaag zijn jaarlijkse duurzaamheidsrapport gepubliceerd, getiteld Everyday Sustainability. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de vooruitgang die het bedrijf het afgelopen jaar heeft geboekt om zich te profileren als industrieleider op het gebied van duurzaamheid. Daarbij richt het zich op drie kritieke duurzaamheidsuitdagingen: het beëindigen van plastic afval, het ondernemen van klimaatactie en het ondersteunen van een bloeiende samenleving.

"We omarmen duurzaamheid als een kans om waarde te creëren. Het afgelopen jaar hebben we duurzaamheid verankerd in onze nieuwe bedrijfsstrategie en hebben we onze duurzaamheidsambities verder ontwikkeld, terwijl we ons blijven richten op veiligheid, operationele uitmuntendheid en waardecreatie. Terwijl we ons verder profileren als industrieleider op het gebied van duurzaamheid, hebben we de stap gezet van het ontsluiten van mogelijkheden naar het realiseren van alledaagse duurzaamheid," aldus Peter Vanacker, CEO van LyondellBasell.

In 2023 rapporteerde het bedrijf diverse hoogtepunten op het gebied van duurzaamheid, waaronder:

De uitgifte van een eerste groene obligatie van $500 miljoen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de financiering van nieuwe of bestaande groene projecten voor een circulaire economie, hernieuwbare energie, voorkoming en bestrijding van vervuiling en voor energie-efficiëntie.

miljoen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de financiering van nieuwe of bestaande groene projecten voor een circulaire economie, hernieuwbare energie, voorkoming en bestrijding van vervuiling en voor energie-efficiëntie. Upstream investeren in sorteer- en recyclingactiviteiten voor kunststofafval in Europa, Azië en Noord-Amerika om een compleet aanbod van duurzame oplossingen voor meerdere recyclingprocessen te helpen opbouwen.

Definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de eerste geavanceerde recyclingfabriek op commerciële schaal, MoReTec-1 . De fabriek komt in Wesseling, Duitsland, en maakt gebruik van de MoReTec-technologie van LyondellBasell.

. De fabriek komt in Wesseling, Duitsland, en maakt gebruik van de MoReTec-technologie van LyondellBasell. Introductie van een nieuw productassortiment, genaamd +LC (Low Carbon) oplossingen, waarbij alternatieve koolstofbronnen worden gebruikt om klanten een lagere CO2-voetafdruk te bieden in vergelijking met equivalenten op fossiele basis.

(Low Carbon) oplossingen, waarbij alternatieve koolstofbronnen worden gebruikt om klanten een lagere CO2-voetafdruk te bieden in vergelijking met equivalenten op fossiele basis. Realisatie van bijna 90% van de 2030-doelstelling van het bedrijf om ten minste de helft van de wereldwijde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen en implementatie van projecten die zich vertalen in een jaarlijkse energiebesparing van bijna 4 miljoen gigajoule.

Verhoging van het aantal vrouwen en mensen uit ondervertegenwoordigde groepen in senior leidinggevende functies; vrouwen maken nu 25% uit van dergelijke functies wereldwijd, een stijging van 3% ten opzichte van 2022 en mensen uit ondervertegenwoordigde groepen maken nu 19% uit van leidinggevende functies in de VS, een stijging van 5% ten opzichte van 2022.

60 productielocaties bereikten GoalZERO (nul verwondingen, nul incidenten en nul ongevallen) en 67 locaties waren letselvrij in 2023.

"We zetten ons in om onze duurzaamheidsprestaties bekend te maken, transparantie te bieden en te laten zien hoe we alledaagse duurzaamheid ondersteunen," aldus Vanacker.

Lees voor meer informatie het duurzaamheidsrapport 2023 van LyondellBasell, Everyday Sustainability hier.

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell - een leider in de wereldwijde chemische industrie die oplossingen creëert voor een dagelijks duurzaam leven. Met geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken wij een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en als leider in polyolefine technologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen wij hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

