休斯頓和荷蘭鹿特丹2024年4月9日 /美通社/ -- LyondellBasell（紐約證券交易所：LYB）今日公佈其名為「可持續生活方式」的年度可持續發展報告。該報告深入評估了過去一年公司在成為業界可持續發展領袖方面取得的進展，聚焦以下三個關鍵的可持續發展挑戰：終結塑膠廢料、採取氣候行動及支持繁榮社會。

「我們認為可持續發展是創造價值的機會。在過去一年，我們將可持續發展融入新的公司策略，並穩步推進以可持續發展為中心的目標，同時仍聚焦安全、卓越營運及價值創造。因我們欲成為業界的可持續發展領袖，我們正著力將各種可能性轉化為現實，在日常生活中融入可持續發展的元素」，LyondellBasell 行政總裁 Peter Vanacker 表示。

LyondellBasell 2023 年的可持續發展報告證明其正在朝著成為業界領袖的道路上邁進

在 2023 年，公司報告的可持續發展亮點如下所述：

發行首筆總值 5 億美元的綠色債券，募得資金將會用於為符合資格的新建或現有綠色項目提供融資，當中涵蓋循環經濟、可再生能源、污染防治以及能源效益等領域。

投資於歐洲、亞洲及北美的上游塑膠廢物分類及回收業務，以協助構建覆蓋各回收過程的全面可持續發展解決方案。

達成最終投資決定，以興建首座商業規模的先進回收廠—— MoReTec -1。該廠房將設於公司位於德國威斯靈的工廠內，並採用公司專有的 MoReTec 技術。

-1。該廠房將設於公司位於德國威斯靈的工廠內，並採用公司專有的 技術。 引進全新 +LC （低碳）的採用替代碳源的產品系列，相比傳統化石燃料的同等產品，客戶能實現更低的碳足跡。

（低碳）的採用替代碳源的產品系列，相比傳統化石燃料的同等產品，客戶能實現更低的碳足跡。 實現公司制定的 2030 年目標中近 90% 的目標，在此目標中，公司計劃至少一半的全球電力來自可再生能源，並成功落實節能項目，每年節省近 400 萬吉焦耳能源。

提升高層領導職位中女性及來自少數族裔的比例；現時公司全球的女性高層領導佔比為 25%，較 2022 年增加 3%；美國執行領導層中的少數族裔人士比例現時為 19%，較 2022 年增加 5%。

2023 年，60 個製造基地達成了 GoalZERO（零受傷、零事故、零意外）目標，67 個基地未報告一宗人員受傷事件。

「我們致力披露可持續發展業績，秉持透明原則，展示我們如何支援日常生活的可持續發展」，Vanacker 表示。

更多資訊，請在此處閱讀 2023 年 LyondellBasell 可持續發展報告——「可持續生活方式」。

關於 LyondellBasell

LyondellBasell 是全球化工行業領袖企業，為實施可持續生活方式，創建各種解決方案。我們透過先進科技和集中投資，落實循環和低碳經濟。本公司同仁竭盡所能，務求為客戶、投資者和社會創造價值。我們身為全球最大聚合物生產商之一兼聚烯烴技術的先驅，為可持續發展交通、食品安全、淨水和優質醫療等應用，研發、製造和銷售優質兼創新的產品。如欲了解詳情，請瀏覽 www.lyondellbasell.com，或於 LinkedIn 關注 @LyondellBasell。

SOURCE LyondellBasell Industries