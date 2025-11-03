Mais de 600 participantes da comunidade de licenciados Essencial COSTA RICA se reuniram no Fórum B2B 2025

SAN JOSÉ, Costa Rica, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o conceito "Inovação em seu estado natural", a essencial Country Brand COSTA RICA realizou a nona edição do Fórum B2B, uma reunião que reuniu mais de 600 representantes de empresas licenciadas para compartilhar experiências, aprendizados e ferramentas que fortalecem sua gestão em sustentabilidade e inovação. 

Durante o dia, a Essential COSTA RICA apresentou a atualização de seu protocolo de licenciamento de negócios, um processo mais ágil e digital que simplifica a avaliação para empresas que buscam obter ou renovar sua licença. Este modelo incorpora aprovações com mais de 40 certificações internacionais, reconhece práticas previamente verificadas e oferece uma experiência mais eficiente para empresas interessadas em representar a Costa Rica no exterior sob os valores da Marca País.

"A evolução do protocolo responde ao compromisso de continuar acompanhando as empresas - novas e consolidadas - em seu processo de licenciamento. Mais do que um procedimento, buscamos torná-lo uma ferramenta prática que promova a melhoria contínua e a competitividade, sob os valores que distinguem a Marca País", afirma Adriana Acosta, Diretora da Essencial COSTA RICA.

O fórum contou com a presença de especialistas internacionais que compartilharam perspectivas sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelas empresas em um ambiente global cada vez mais competitivo. As palestras abordaram temas como transformação tecnológica, sustentabilidade, turismo responsável e atração de talentos, com a participação de John Knohr (DHL Global Forwarding), Bernardo Mesén (HPE), Inés Cano (aba Global Marketing) e María Fernanda Sánchez (Doris Peters). Suas apresentações forneceram uma perspectiva diversificada sobre como a inovação e a colaboração entre setores podem acelerar a transição para modelos de negócios mais sustentáveis.

O componente cultural do evento integrou arte e música como expressões da identidade costarriquenha. O artista Deeikel, expoente da música urbana nacional, apresentou sua música "Esencial" junto com a Orquestra Sinfônica Intermediária, como parte da campanha nacional "Si se bota, se nota", em colaboração com a Country Brand para promover uma cultura de limpeza e responsabilidade ambiental em espaços públicos. A iniciativa convida os cidadãos a adotarem o hábito de não despejar lixo como reflexo da identidade e do orgulho costarriquenhos. Essencial Os artistas embaixadores da COSTA RICA, Ale Rámbar e Man Yu, também apresentaram uma galeria de arte durante o evento, inspirada na criatividade e no talento da Costa Rica como motores de inovação.

O Fórum B2B 2025 demonstrou como a inovação e a sustentabilidade estão interligadas na forma de fazer negócios na Costa Rica. "A inovação não acontece isoladamente. Acontece quando compartilhamos conhecimento, quando colaboramos e quando entendemos que toda melhoria, por menor que seja, contribui para o progresso do país. Na Costa Rica, essa forma de inovar com base na sustentabilidade faz parte da nossa essência e de como projetamos o futuro. Espaços como o Fórum B2B nos permitem materializá-lo, reunindo aqueles que possibilitam que essa visão se torne ação", concluiu Acosta.

