Más de 600 asistentes de la comunicad licenciataria de esencial COSTA RICA se reunieron en el B2B Forum 2025

SAN JOSÉ, Costa Rica, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el concepto "Innovación en su estado natural", la Marca País esencial COSTA RICA celebró la novena edición del B2B Forum, un encuentro que reunió a más de 600 representantes de empresas licenciatarias para compartir experiencias, aprendizajes y herramientas que fortalezcan su gestión en sostenibilidad e innovación.

Durante la jornada, esencial COSTA RICA presentó la actualización de su protocolo de licenciamiento empresarial, un proceso más ágil y digital que simplifica la evaluación para las compañías que buscan obtener o renovar su licencia. Este modelo incorpora homologaciones con más de 40 certificaciones internacionales, reconoce prácticas previamente verificadas y ofrece una experiencia más eficiente para las empresas interesadas en representar a Costa Rica en el exterior bajo los valores de la Marca País.

"La evolución del protocolo responde al compromiso de seguir acompañando a las empresas —nuevas y consolidadas— en su proceso de licenciamiento. Más que un trámite, buscamos que sea una herramienta práctica que impulse la mejora continua y la competitividad, bajo los valores que distinguen a la Marca País", señaló Adriana Acosta, Directora de esencial COSTA RICA.

El foro contó con la participación de expertos internacionales que compartieron perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en un entorno global cada vez más competitivo. Las charlas abordaron temas como transformación tecnológica, sostenibilidad, turismo responsable y atracción de talento, con la participación de John Knohr (DHL Global Forwarding), Bernardo Mesén (HPE), Inés Cano (ABA Global Marketing) y María Fernanda Sánchez (Doris Peters). Sus ponencias aportaron una mirada diversa sobre cómo la innovación y la colaboración entre sectores pueden acelerar la transición hacia modelos empresariales más sostenibles.

El componente cultural del evento integró arte y música como expresiones de la identidad costarricense. El artista Deeikel, exponente de la música urbana nacional, interpretó su canción "Esencial" junto a la Orquesta Sinfónica Intermedia, como parte de la campaña nacional "Si se bota, se nota", en colaboración con la Marca País para promover una cultura de limpieza y responsabilidad ambiental en los espacios públicos. La iniciativa invita a la ciudadanía a asumir el hábito de no botar basura como un reflejo de identidad y orgullo costarricense. Asimismo, los artistas embajadores de esencial COSTA RICA, Ale Rámbar y Man Yu presentaron una galería de arte durante el evento, inspirada en la creatividad y el talento costarricense como motores de innovación.

El B2B Forum 2025 demostró cómo la innovación y la sostenibilidad se entrelazan en la forma de hacer empresa en Costa Rica. "La innovación no sucede de forma aislada. Ocurre cuando compartimos conocimiento, cuando colaboramos y cuando entendemos que cada mejora, por pequeña que sea, suma al progreso del país. En Costa Rica, esa forma de innovar desde la sostenibilidad es parte de nuestra esencia y de cómo proyectamos el futuro. Espacios como el B2B Forum nos permiten materializarlo, al reunir a quienes hacen posible que esa visión se convierta en acción", concluyó Acosta.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810601/Image__90.jpg

FUENTE Essential COSTA RICA