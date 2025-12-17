A Costa Rica lidera a reputação da América Latina, de acordo com o estudo RepCore Nations 2025

Notícias fornecidas por

Essential COSTA RICA

17 dez, 2025, 14:00 GMT

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 de dezembro de 2025  /PRNewswire/ -- A Costa Rica é o país com a reputação mais forte da América Latina, de acordo com o mais recente estudo RepCore Nations 2025 conduzido pelo Reputation Lab. A análise avaliou a percepção do público nas principais economias industrializadas do mundo (G7: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá), colocando a Costa Rica como a nação latino-americana mais bem classificada entre os 20 países da região avaliada por este bloco econômico. Peru e Porto Rico seguiram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Continue Reading
Cuadro_Ranking_2
Cuadro_Ranking_2

O relatório destaca os fatores ESG - ambientais, sociais e de governança - como impulsionadores críticos da reputação nacional entre os públicos do G7, com padrões éticos e desempenho ambiental emergindo como as dimensões mais influentes. Neste contexto, a Costa Rica alcançou a pontuação geral mais alta.

O estudo também examinou as percepções de reputação dentro da própria América Latina. Com base nas avaliações das seis maiores economias da região - Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru - a Costa Rica ficou em terceiro lugar, depois do Uruguai e do Brasil.

De acordo com Adriana Acosta, Diretora da Essential COSTA RICA Nation Brand, "Os resultados do RepCore Nations 2025 reafirmam algo que conhecemos bem na Costa Rica: quando um país prioriza a sustentabilidade, a ética e o bem-estar de seu povo, ele constrói confiança. Nossa reputação internacional reflete esse compromisso compartilhado e os esforços coordenados de instituições públicas, do setor privado e dos cidadãos."

O relatório observa ainda que os países com reputações mais fortes tendem a atrair mais turistas, receber níveis mais altos de investimento estrangeiro direto e expandir seu desempenho de exportação.

Com base em uma análise histórica comparando quatro anos de dados do Turismo da ONU e do Comércio e Desenvolvimento da ONU com o indicador RepScore da RepCore Nations, um aumento de um ponto no RepScore está associado, em média, a um aumento de 7,2% no valor econômico das chegadas de turistas e um aumento de 1% no investimento direto estrangeiro.

A metodologia do estudo foi fundamentada em mais de 61.000 pesquisas em 38 países, ressaltando a posição da Costa Rica como uma nação confiável e admirada - reconhecida por sua liderança em sustentabilidade, forte estrutura institucional e qualidade de vida. Esses atributos continuam a fortalecer a projeção internacional do país e a apoiar os esforços estratégicos da marca essencial COSTA RICA Nation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847234/Cuadro_Ranking_2.jpg

FONTE Essential COSTA RICA

Da mesma fonte

Mais de 600 participantes da comunidade de licenciados Essencial COSTA RICA se reuniram no Fórum B2B 2025

Mais de 600 participantes da comunidade de licenciados Essencial COSTA RICA se reuniram no Fórum B2B 2025

Sob o conceito "Inovação em seu estado natural", a essencial Country Brand COSTA RICA realizou a nona edição do Fórum B2B, uma reunião que reuniu...
More Releases From This Source

Explorar

Travel

Travel

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics