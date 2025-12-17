A Costa Rica lidera a reputação da América Latina, de acordo com o estudo RepCore Nations 2025

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Costa Rica é o país com a reputação mais forte da América Latina, de acordo com o mais recente estudo RepCore Nations 2025 conduzido pelo Reputation Lab. A análise avaliou a percepção do público nas principais economias industrializadas do mundo (G7: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá), colocando a Costa Rica como a nação latino-americana mais bem classificada entre os 20 países da região avaliada por este bloco econômico. Peru e Porto Rico seguiram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O relatório destaca os fatores ESG - ambientais, sociais e de governança - como impulsionadores críticos da reputação nacional entre os públicos do G7, com padrões éticos e desempenho ambiental emergindo como as dimensões mais influentes. Neste contexto, a Costa Rica alcançou a pontuação geral mais alta.

O estudo também examinou as percepções de reputação dentro da própria América Latina. Com base nas avaliações das seis maiores economias da região - Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru - a Costa Rica ficou em terceiro lugar, depois do Uruguai e do Brasil.

De acordo com Adriana Acosta, Diretora da Essential COSTA RICA Nation Brand, "Os resultados do RepCore Nations 2025 reafirmam algo que conhecemos bem na Costa Rica: quando um país prioriza a sustentabilidade, a ética e o bem-estar de seu povo, ele constrói confiança. Nossa reputação internacional reflete esse compromisso compartilhado e os esforços coordenados de instituições públicas, do setor privado e dos cidadãos."

O relatório observa ainda que os países com reputações mais fortes tendem a atrair mais turistas, receber níveis mais altos de investimento estrangeiro direto e expandir seu desempenho de exportação.

Com base em uma análise histórica comparando quatro anos de dados do Turismo da ONU e do Comércio e Desenvolvimento da ONU com o indicador RepScore da RepCore Nations, um aumento de um ponto no RepScore está associado, em média, a um aumento de 7,2% no valor econômico das chegadas de turistas e um aumento de 1% no investimento direto estrangeiro.

A metodologia do estudo foi fundamentada em mais de 61.000 pesquisas em 38 países, ressaltando a posição da Costa Rica como uma nação confiável e admirada - reconhecida por sua liderança em sustentabilidade, forte estrutura institucional e qualidade de vida. Esses atributos continuam a fortalecer a projeção internacional do país e a apoiar os esforços estratégicos da marca essencial COSTA RICA Nation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847234/Cuadro_Ranking_2.jpg

FONTE Essential COSTA RICA