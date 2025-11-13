Manchas na pele: por que a hiperpigmentação é um dos maiores desafios dermatológicos?

Dermatologista revela as principais causas e como cuidar da pele diariamente para manter o tom uniforme

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- As manchas na pele estão entre as queixas mais comuns nos consultórios dermatológicos. Causadas pelo excesso de produção de melanina — pigmento responsável pela cor da pele —, elas podem surgir por diversos fatores, como exposição solar sem proteção, alterações hormonais, inflamações ou até o uso inadequado de cosméticos. O resultado é a hiperpigmentação, uma condição que afeta a uniformidade da pele e tem impacto direto na autoestima.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a coloração das manchas na pele pode indicar diferentes condições de saúde. Em alguns casos, trata-se apenas de uma questão estética; em outros, porém, pode sinalizar alguma disfunção cutânea mais grave1. Por isso, é essencial procurar avaliação médica para identificar corretamente a causa e definir o tratamento mais adequado.

Para entender melhor, conversamos com a dermatologista Daniela Ribeiro (CRM-SC 0010925 / RQE 7856), que explicou mais sobre a condição: "A hiperpigmentação é um dos desafios mais difíceis de tratar porque envolve múltiplos fatores, desde predisposição genética até hábitos diários de exposição solar. Além disso, cada tipo de mancha exige uma abordagem específica — não existe um tratamento único que funcione para todos os casos".

Tipos de manchas

A hiperpigmentação pode se manifestar de diferentes formas, variando em coloração, intensidade e causa. Entre os tipos mais comuns, estão:

Melasma: manchas acastanhadas que surgem principalmente no rosto, especialmente nas bochechas, testa e buço. Estão associadas a fatores hormonais, predisposição genética e exposição solar.

Manchas pós-inflamatórias: aparecem após processos inflamatórios, como acne, depilação, picadas de inseto ou pequenas lesões. São mais frequentes em peles morenas e negras, que possuem maior tendência à produção de melanina.

Sardas (efélides): pequenas manchas amarronzadas e hereditárias, comuns em pessoas de pele clara. Tendem a escurecer com a exposição ao sol e podem surgir ainda na infância.

Lentigos solares: também conhecidos como "manchas senis", são resultado do envelhecimento cutâneo e da exposição acumulada à radiação ultravioleta ao longo dos anos. Costumam surgir nas áreas mais expostas, como rosto, mãos e colo.

Melanose solar: semelhante ao lentigo, mas de coloração mais escura, é causada pela exposição intensa ao sol e pode aumentar em tamanho e número com o tempo.

Rotina de autocuidado contra manchas

O cuidado da hiperpigmentação deve ser personalizado e supervisionado por um dermatologista, considerando o tipo de mancha, o tom de pele e o histórico do paciente. De acordo com a Dra. Daniela Ribeiro, as opções incluem o uso de clareadores tópicos — como niacinamida e vitamina C —, além de procedimentos em consultório, como peelings químicos, microagulhamento, laser e luz pulsada.

Além dos procedimentos, a dermatologista reforça que a rotina diária de skincare tem papel essencial na prevenção e manutenção dos resultados. O ideal é seguir uma rotina com limpeza suave, hidratação adequada ao tipo de pele e fotoproteção diária, reaplicada ao longo do dia.

"O cuidado com a pele deve ser contínuo e integrado à rotina. Não existe milagre — o que realmente faz diferença é a disciplina no uso dos produtos e na fotoproteção", afirma Dra. Daniela Ribeiro.

Cuidados preventivos

A especialista reforça que a prevenção é a etapa mais importante quando o assunto é hiperpigmentação. Usar protetor solar com FPS alto diariamente, evitar a exposição solar excessiva, não manipular feridas ou acne e investir em antioxidantes na rotina de skincare são atitudes que ajudam a reduzir o risco do aparecimento de novas manchas.

"Manter uma rotina de cuidados consistente é essencial. O tratamento das manchas é gradual e exige paciência, mas com acompanhamento profissional é possível recuperar o tom uniforme da pele e prevenir recidivas", finaliza a Dra. Daniela Ribeiro.

Sendo assim, seguem opções que combinam altas concentrações de ativos, eficácia comprovada e cuidados adaptados para cuidar de manchas na pele — ideais para incluir na rotina diária de skincare. Confira:

Cetaphil® Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa profundamente, removendo partículas de poluição sem agredir a pele ou ressecar2. Em estudos realizados com pacientes, 85% perceberam um brilho saudável da pele3A e 76% notaram que a textura cremosa do produto se transforma com água em uma espuma reconfortante e envolvente4B. Sua fórmula com Tecnologia Gentlebright™ combina niacinamida e lírio do mar, ajudando a uniformizar o tom da pele e a combater manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento.

Cetaphil® Healthy Radiance Gel de Limpeza Esfoliante Antimanchas 100ml purifica e renova a textura da pele, deixando-a mais radiante e luminosa5C. Estudos comprovam 59% menos poros visíveis após 28 dias6 e todos os usuários perceberam que o produto ajuda a promover a renovação natural da pele, por meio da esfoliação7D. Também conta com Tecnologia Gentlebright™, que combina niacinamida e lírio do mar, ativos que ajudam a uniformizar o tom e reduzir manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, enquanto promovem uma esfoliação suave.

Cetaphil® Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30g oferece 7 benefícios em um único produto: reduz manchas escuras causadasE pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansada, melhora a hidratação e ilumina a pele8F. Estudos mostram que 91% dos usuários perceberam que o produto pode renovar a pele cansada, revelando seu brilho saudável9G. Com a exclusiva Tecnologia Gentlebright™, que combina niacinamida e lírio do mar, assim como vitamina C, o produto ajuda a combater manchas causadas pelo sol e envelhecimento, além de proteger contra o estresse oxidativo da luz azul10.

Cetaphil® Oil Control Hidratante Matificante Antimanchas 89ml possui uma fórmula avançada que contribui para o controle da oleosidade. Além de 98% dos usuários sentirem alívio no ressecamento imediatamente após o uso11H, oferece 48 horas12 de hidratação e 95% dos usuários perceberam o tom da pele mais uniforme e menos vermelho após 7 dias de uso11H.

Veja também indicações de produtos que ajudam a reduzir a acne e, consequentemente, manchas causadas por ela:

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido 70ml tem efeito adstringente13, evita cravos e espinhas14 e reduz a oleosidade e o excesso de brilho15. Uma opção interessante que pode contribuir com a rotina dos adolescentes.

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante 50ml promove hidratação por 24 horas16, enquanto reduz a oleosidade por 12 horas17I. Além disso, 89,7% dos usuários afirmaram que a fórmula absorve rapidamente e não deixa resíduos18J, ótimo para quem gosta de manter a pele mais sequinha.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

