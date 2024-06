Marcando um lugar na UEFA euro 2024™ com a linha da TOSHIBA TV alimentada com tecnologia IA de alto desempenho

HONG KONG, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Os fãs de futebol se preparam para a UEFA EURO 2024™ com a Gaming TV Z670 da Toshiba TV, que tem o melhor desempenho. Como a TV OFICIAL DA UEFA EURO 2024™, as TVs da Toshiba apresentam uma visualização imersiva do jogo de futebol através da sua programação de TV com IA. Para comemorar os momentos brilhantes que pode trazer, a Toshiba TV está presenteando o Amazon Gift Card de US$ 100 por meio de sua plataforma social! Ao simplesmente curtir, seguir e comentar na @ ToshibaTVGlobal , os fãs podem aumentar suas chances de ganhar este prêmio.

Visuais otimizados feitos sob medida para dinâmicas de futebol

O Toshiba REGZA Engine ZRi na Z670 transporta os fãs de futebol para o coração da ação. Com o Modo de Futebol de IA, eles poderão ver objetos em movimento rápido com clareza cristalina e ações mais enriquecidas do campo de futebol. Para ver seu jogador favorito marcar aquele gol da vitória, o AI Picture Optimizer ajusta automaticamente o contraste visual e a precisão adaptados ao jogo. De vívidos campos verdes e kits de jogadores vibrantes, cada jogada ganha vida com AI 4K Upscaling e Quantum Dot Color, transformando transmissões de baixa resolução em qualidade beirando o 4K e liberando cores visuais realistas.

Efeitos de áudio poderosos para uma experiência de estádio ao vivo

O poderoso sistema de áudio da Toshiba TV Z670 faz com que os espectadores sintam que estão dentro jogo. Com o REGZA Bass Woofer Pro, Tru Bass Booster e Dolby Atmos, eles experimentarão um som surround 3D de tirar o fôlego que captura a atmosfera do estádio ao vivo. Seja o rugido da multidão ou a intensidade de cada jogo, o áudio rico traz a emoção de cada jogo diretamente para a sua sala.

Reunindo todos para a UEFA EURO 2024™

Disponível em tamanhos que variam de 55" a 85", a Z670 está equipada com um amplo ângulo de visão e recursos antirreflexo que garantem uma imagem nítida de todas as posições de visualização com o painel sem brilho. Reúna todos para "Brilliant Every Moment" no UEFA EURO 2024™ com a Toshiba TV!

Encontre o TVC de alta resolução aqui: Link

Sobre a Toshiba TV:

Com mais de 70 anos de história na produção de televisores, a Toshiba TV é conhecida por seu design requintado, ideias inovadoras e invenções revolucionárias. Ao priorizar a qualidade de imagem e as experiências auditivas superiores, a Toshiba TV estabelece novos padrões em entretenimento. A Toshiba TV decorre da busca da excelência dos clientes, fornecendo ao mundo produtos responsáveis para torná-lo um lugar melhor. Enfatizando os detalhes do produto e o avanço tecnológico, a Toshiba TV integra design esteticamente agradável, garantia de qualidade e reputação da marca para ressaltar seu compromisso com a autenticidade no mundo real e uma dedicação sincera aos seus consumidores, apresentando a filosofia de design de longa data da Toshiba TV e a busca contínua pela qualidade do produto.

