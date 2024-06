Offizieller Fernseher der UEFA EURO 2024™: die leistungsstarke KI-gesteuerte Reihe von TOSHIBA TV

HONGKONG, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Fußballfans können sich mit dem leistungsstarken Toshiba TV Gaming TV Z670 auf die UEFA EURO 2024™ vorbereiten. Als OFFIZIELLES TV-Gerät der UEFA EURO 2024™ bietet Toshiba TV mit seiner KI-gesteuerten TV-Serie ein intensives Fußballerlebnis. Um die bewegten Momente in brillanter Bildqualität zu feiern, verschenkt Toshiba TV über seine soziale Plattform eine Amazon Geschenkkarte im Wert von 100 US-Dollar! Fans können ToshibaTVGlobal einfach folgen, einen Daumen hoch hinterlassen und in die Kommentare schreiben, um ihre Chancen auf diesen Preis zu erhöhen.

Optimierte, auf die Dynamik des Fußballs zugeschnittene Visuals

Die Toshiba REGZA Engine ZRi in Z670 versetzt Fußballfans mitten ins Geschehen. Mit dem KI-Fußballmodus können sie sich schnell bewegende Objekte kristallklar sehen und das Spielgeschehen auf dem Fußballfeld wird deutlich bereichert. Um zu sehen, wie ihr Lieblingsspieler das Siegestor schießt, passt der AI Picture Optimizer den visuellen Kontrast und die Präzision automatisch an das Spiel an. Mit AI 4K Upscaling und Quantum Dot Color wird jedes Spiel zum Leben erweckt – von lebendigen grünen Feldern bis hin zu leuchtenden Spielertrikots. So werden Sendungen mit niedrigerer Auflösung in nahezu 4K-Qualität umgewandelt und lebensechte visuelle Farben entfaltet.

Leistungsstarke Audioeffekte für ein Live-Erlebnis im Stadion

Das leistungsstarke Audiosystem des Toshiba TV Z670 gibt den Zuschauern das Gefühl, mitten im Spiel zu sein. Mit dem REGZA Bass Woofer Pro, Tru Bass Booster und Dolby Atmos erleben sie einen atemberaubenden 3D-Surround-Sound, der die Atmosphäre eines Live-Stadions einfängt. Ob es nun die Rufe der Zuschauer sind oder die Intensität des Matches – der reichhaltige Klang bringt die Spannung eines jeden Spiels direkt ins Zimmer.

Alle für die UEFA EURO 2024™ zusammenbringen

Der in Größen von 55" bis 85" erhältliche Z670 ist mit einem weiten Betrachtungswinkel und Antireflexionsfunktionen ausgestattet, die dank des blendfreien Panels ein klares Bild aus allen Betrachtungspositionen gewährleisten. Versammeln Sie alle für „jeden brillanten Moment" bei der UEFA EURO 2024™ mit Toshiba TV!

Den hochauflösenden TVC finden Sie hier: Link

Informationen zu Toshiba TV:

Toshiba TV blickt auf eine über 70-jährige Geschichte in der Produktion von Fernsehern zurück und ist bekannt für seine exquisite Handwerkskunst, innovativen Ideen und bahnbrechenden Erfindungen. Toshiba TV setzt neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche, indem es sich auf eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragendes Hörerlebnis konzentriert. Toshiba TV entspringt dem Streben der Kunden nach Exzellenz und bietet verantwortungsvolle Produkte, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Toshiba TV legt großen Wert auf Produktdetails und technologischen Fortschritt und vereint ästhetisch ansprechendes Design, Qualitätssicherung und Markenreputation, um sein Engagement für Authentizität in der realen Welt und sein aufrichtiges Engagement für seine Kunden zu unterstreichen und die langjährige Designphilosophie und das kontinuierliche Streben nach Produktqualität von Toshiba TV zu demonstrieren.

