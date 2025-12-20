March Networks reduz o custo de armazenamento de vídeo a longo prazo em até 80% com Amazon S3

O Amazon S3 Vectors e o Amazon S3 Glacier alimentam a plataforma de nuvem de última geração da March Networks, combinando pesquisa de vídeo mais rápida com custos de armazenamento de longo prazo drasticamente mais baixos e complexidade de infraestrutura reduzida.

OTTAWA, Ontário, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A March Networks®, líder global em vigilância de vídeo inteligente, anunciou hoje a expansão da sua longa parceria com a Amazon Web Services (AWS), ajudando os clientes a reduzir os custos de armazenamento de vídeo a longo prazo em até 80% em 5 anos ao aprofundar o uso do Amazon S3 Vectors e do Amazon S3 Glacier para promover a inteligência de vídeo e o armazenamento em nuvem.

March Networks Reduces Long-Term Video Storage Cost by up to 80% with Amazon S3.

Com base em insights e discussões após a AWS re:Invent 2025, a March Networks está levando adiante sua estratégia de nuvem para reunir pesquisa de vídeo rápida e escalável, com armazenamento de vídeo de longo prazo econômico.

A March Networks conta com a AWS há anos para fornecer soluções seguras e escaláveis em todo o seu portfólio. Hoje, a plataforma usa o Amazon S3 Vectors para alimentar a AI Smart Search, permitindo pesquisa em linguagem natural em milhões de imagens de vídeo, enquanto o Amazon Glacier suporta um modelo de armazenamento em nuvem em camadas criado para arquivos de vídeo de alto volume e retenção de longo prazo.

Ao combinar o Amazon S3 Vectors com o armazenamento do S3 Glacier, a March Networks ajuda os clientes a encontrar evidências críticas de vídeo mais rapidamente, reduzindo significativamente o custo e a carga operacional do armazenamento de vídeo para fins de conformidade, investigações e proteção de responsabilidade. Essa abordagem já está sendo adotada por grandes empresas de vários locais com extensos requisitos de retenção de vídeo.

"Nossos clientes precisam de maneiras mais simples e econômicas de atender aos requisitos de retenção de vídeo de longo prazo sem comprometer a segurança e a conformidade – e acabamos de resolver esse problema", disse Peter Strom, presidente e CEO da March Networks. "Ao combinar o Amazon S3 Vectors para inteligência de vídeo rápida com o S3 Glacier para armazenamento econômico de longo prazo, nossa parceria com a AWS oferece um modelo de nuvem que simplifica a infraestrutura, dimensiona instantaneamente e reduz o custo total de propriedade".

Por meio de seu relacionamento expandido com a AWS, a March Networks oferece:

Investigações de vídeo mais rápidas usando pesquisa em linguagem natural com o Amazon S3 Vectors.

Custo de armazenamento de vídeo até 80% menor em cinco anos usando a retenção em camadas apoiada pelo Amazon S3 Glacier.

Durabilidade e resiliência de nível empresarial por meio da infraestrutura gerenciada pela AWS.

Escalabilidade instantânea sem hardware local para implantar ou manter.

Flexibilidade híbrida para os clientes que fazem a transição para a nuvem no seu próprio ritmo.

O trabalho contínuo com a AWS também suporta as iniciativas mais amplas da March Networks, como a adoção da análise da AWS, o Amazon Bedrock, para oferecer suporte a serviços avançados orientados por IA, além de ambientes de relatórios de nível corporativo, ajudando os clientes a obter maior valor de seus dados de vídeo.

Para obter mais informações sobre o Armazenamento em Nuvem da March Networks e outras soluções, entre em contato conosco.

*Os resultados de desempenho podem variar com base nas configurações individuais do cliente e nos padrões de uso. A economia de custos é uma estimativa e dependerá de implementações específicas do cliente e dos volumes de uso.

Sobre a March Networks

A March Networks® é líder global em soluções de vídeo inteligentes, ajudando empresas e pequenas e médias empresas a transformar vídeo em inteligência acionável. Com mais de 25 anos de experiência, atendemos mais de 1.500 instituições financeiras, mais de 600 varejistas e mais de 900 marcas comerciais e industriais. Nossas tecnologias baseadas em nuvem combinam vigilância por vídeo com análise de IA, PDV, IoT e integração de caixas eletrônicos para melhorar a segurança, a eficiência e a experiência do cliente. Apoiados por uma rede global de parceiros certificados, apoiamos clientes em mais de 75 países com soluções flexíveis, escaláveis e de plataforma aberta. Com sede em Ottawa, Canadá, e de propriedade da Delta, líder global em gerenciamento de energia e térmico, a March Networks é uma parceira confiável e inovadora em vigilância por vídeo baseada em nuvem e baseada em IA. Saiba mais em marchnetworks.com.

March Networks e o logotipo da March Networks são marcas comerciais da March Networks Corporation.

Para acompanhar as novidades e atualizações da March Networks, inscreva-se no nosso Intelligent IP Video Blog e mantenha-se conectado seguindo a March Networks no LinkedIn.

CONTATO COM A MÍDIA: Jac Haarsma, Gerente de Comunicações de Marketing, March Networks, 1-343-996-8623, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849313/March_Networks_Corporation_March_Networks_Reduces_Long_Term_Vide.jpg

FONTE March Networks Corporation