March Networks reduce el costo de almacenamiento de video a largo plazo hasta en un 80 % con Amazon S3

Amazon S3 Vectors y Amazon S3 Glacier potencian la plataforma en la nube de próxima generación de March Networks, que combina una búsqueda de video más rápida con costos de almacenamiento a largo plazo considerablemente más bajos y una menor complejidad de la infraestructura.

OTTAWA, Ontario, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- March Networks®, líder mundial en videovigilancia inteligente, anunció hoy una ampliación de su colaboración de mucho tiempo con Amazon Web Services (AWS), con el fin de ayudar a los clientes a reducir los costos de almacenamiento de video a largo plazo hasta en un 80 % durante 5 años, al profundizar en el uso de Amazon S3 Vectors y Amazon S3 Glacier para avanzar tanto en la inteligencia de video como en el almacenamiento en la nube.

March Networks Reduces Long-Term Video Storage Cost by up to 80% with Amazon S3.

Sobre la base de los conocimientos y las discusiones que siguen a AWS re:Invent 2025, March Networks avanza en su estrategia en la nube para reunir búsquedas de video rápidas y escalables con almacenamiento de video a largo plazo rentable.

March Networks confió en AWS durante años para ofrecer soluciones seguras y escalables en todo su portafolio. Hoy en día, la plataforma utiliza Amazon S3 Vectors para impulsar la AI Smart Search, que permite la búsqueda en lenguaje natural en millones de imágenes de video, mientras que Amazon Glacier admite un modelo de almacenamiento en la nube por niveles creado para archivos de video de gran volumen y retención a largo plazo.

Al combinar Amazon S3 Vectors con el almacenamiento respaldado por S3 Glacier, March Networks ayuda a los clientes a encontrar pruebas de video críticas más rápido, al tiempo que reduce significativamente el costo y la carga operativa del almacenamiento de video para el cumplimiento, las investigaciones y la protección de responsabilidad. Este enfoque ya es adoptado por grandes empresas de múltiples sitios con amplios requisitos de retención de video.

"Nuestros clientes necesitan formas más simples y rentables de cumplir con los requisitos de retención de video a largo plazo sin comprometer la seguridad y el cumplimiento, y acabamos de resolver ese problema", dijo Peter Strom, presidente y director ejecutivo de March Networks. "Al combinar Amazon S3 Vectors para una inteligencia de video rápida con S3 Glacier para un almacenamiento rentable a largo plazo, nuestra asociación con AWS ofrece un modelo de nube que simplifica la infraestructura, escala instantáneamente y reduce el costo total de propiedad".

Mediante su relación ampliada con AWS, March Networks ofrece:

Investigaciones de video más rápidas que utilizan la búsqueda en lenguaje natural impulsada por Amazon S3 Vectors.

Hasta un 80 % menos de costo de almacenamiento de video en cinco años, ya que utilizan la retención por niveles respaldada por Amazon S3 Glacier.

Durabilidad y resiliencia de nivel empresarial mediante la infraestructura administrada por AWS.

Escalabilidad instantánea sin hardware local para implementación o mantenimiento.

Flexibilidad híbrida para los clientes que hacen la transición a la nube a su propio ritmo.

El trabajo continuo con AWS también respalda las iniciativas más amplias de March Networks, incluida la adopción de AWS Analytics, Amazon Bedrock para admitir servicios avanzados impulsados por IA y entornos de informes de nivel empresarial para ayudar a los clientes a obtener un mayor valor de sus datos de video.

Para más información acerca de March Networks Cloud Storage y otras soluciones, contáctenos.

*Los resultados de rendimiento pueden variar según las configuraciones individuales de los clientes y los patrones de uso. Los ahorros de costos son estimaciones y dependerán de las implementaciones específicas de los clientes y los volúmenes de uso.

Acerca de March Networks

March Networks® es un líder mundial en soluciones de video inteligentes, que ayuda a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas a convertir el video en inteligencia procesable. Con más de 25 años de experiencia, atendemos a más de 1.500 instituciones financieras, más de 600 minoristas y más de 900 marcas comerciales e industriales. Nuestras tecnologías basadas en la nube combinan la videovigilancia con análisis de IA, terminal punto de venta, internet de las cosas e integración de cajeros automáticos para mejorar la seguridad, la eficiencia y la experiencia del cliente. Respaldados por una red mundial de socios certificados, apoyamos a clientes en más de 75 países con soluciones flexibles, escalables y de plataforma abierta. Con sede en Ottawa, Canadá, y propiedad de Delta, un líder mundial en gestión energética y térmica, March Networks es un socio de confianza e innovador en videovigilancia basada en la nube e impulsada por IA. Encuentre más información en marchnetworks.com.

March Networks y el logotipo de March Networks son marcas comerciales de March Networks Corporation.

