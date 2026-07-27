Maria Klaumann está de volta à Vogue

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Maria Klaumann

27 jul, 2026, 20:00 GMT

SÃO PAULO, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Desta vez, a modelo brasileira é a capa da edição de agosto da Vogue Latinoamérica, em um editorial que traduz o espírito do verão no continente por meio de uma moda leve, sofisticada e conectada à natureza.

Sob as lentes do fotógrafo Santiago Sierra Soler, Maria protagoniza uma narrativa visual em que a luz, a água e a vegetação conduzem uma proposta baseada na liberdade de vestir e viver o verão em plenitude.

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A publicação marca mais um importante capítulo na trajetória internacional de Maria Klaumann, que já esteve presente nas principais publicações do mundo da moda. A brasileira já foi capa da Vogue Brasil, Vogue Portugal, Vogue México e Vogue Turquia. Também protagonizou capas e editoriais da V Magazine e da Perfect Magazine em diferentes edições.

Nas passarelas, um dos destaques de sua carreira foi a abertura do desfile de Susan Fang na Semana de Moda de Milão, que marcou a estreia da estilista na passarela italiana. Maria também abriu a apresentação da coleção primavera/verão 2026 do badalado Christian Cowan durante a New York Fashion Week e retornou ao desfile da marca na temporada de inverno deste ano.

O reconhecimento de sua trajetória ultrapassa as passarelas. Maria Klaumann já recebeu, em Nova York, o prêmio de Modelo Revelação do Ano no Fashion Media Awards. No Brasil, integrou a lista Forbes Under 30, que destaca jovens de diferentes áreas com atuação de destaque.

Representada pela The Lions, em Nova York, e pela Elite Paris, Maria Klaumann segue ampliando sua presença entre os principais nomes da nova geração da moda internacional.

FONTE Maria Klaumann

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