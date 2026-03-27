Mastercard apresenta novo território de experiências que não têm preço em Fernando de Noronha

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27 mar, 2026, 19:00 GMT

Projeto Abençoado Priceless cria um hub de curadoria e hospitalidade na Praia Cacimba do Padre, com acesso especial para consumidores World Legend Mastercard e Mastercard Black

SÃO PAULO, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard anuncia seu mais novo projeto em Fernando de Noronha, o "Abençoado Priceless". Localizado na icônica Praia da Cacimba do Padre, com vista para o Morro Dois Irmãos, o espaço é o único restaurante à beira-mar da ilha e funcionará como o ponto de encontro oficial para portadores dos cartões World Legend Mastercard e Mastercard Black, conectando viagens, gastronomia, lazer e hospitalidade.

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Sob curadoria do Chef paraibano Onildo Rocha, que também comanda o Terraço Notiê by Priceless, complexo gastronômico da Mastercard localizado no centro de São Paulo, o projeto responde diretamente à crescente demanda por experiências de alto valor. A tendência é confirmada por uma pesquisa global da Mastercard que mostra que 59% dos consumidores de alta renda preferem investir em experiências e memórias em vez de bens materiais. Nesse contexto, a iniciativa surge como um símbolo de um novo código de luxo, onde as experiências vão além do acesso e se tornam uma extensão da identidade, do gosto e do prestígio.

O Abençoado Priceless oferece benefícios escalonados que reforçam a proposta de valor de cada categoria de cartão:

  • Para portadores do Mastercard Black: Isenção da taxa de rolha em restaurantes selecionados da ilha, incluindo Abençoado Priceless, Beijupirá Noronha, Benedita, Fernão El Loco e Acqua. Acesso a eventos exclusivos, como o luau mensal, e a uma área reservada para apreciar o pôr do sol com vista para o Morro Dois Irmãos no restaurante Abençoado Priceless, mediante reserva pelo Priceless.com ou pelo concierge do hotel.
  • Benefícios exclusivos do World Legend Mastercard: Além dos benefícios do Mastercard Black, os portadores do World Legend Mastercard têm prioridade máxima no processo de reservas e podem fazer check-in/check-out a qualquer hora na Pousada Maravilha.

A estrutura foi desenhada para garantir conveniência de ponta a ponta para ambas as categorias: 

  • Gastronomia de vanguarda: o menu, assinado pelo Chef Onildo Rocha, prioriza o frescor absoluto, com pratos elaborados diariamente de acordo com a pesca do dia, sem o uso de produtos congelados. Os portadores do cartão Mastercard Black também receberão um welcome drink exclusivo produzido com frutas e raízes locais. 
  • Infraestrutura de praia exclusiva: das 12h às 17h, o kit de praia Priceless será disponibilizado no local, mediante reserva, garantindo um dos serviços de praia mais estruturados da região. O kit contém ombrelones, cadeiras personalizadas e equipamentos para frescobol. Os portadores do cartão World Legend Mastercard também receberão toalha de praia e um cooler para bebidas. 

"O Abençoado Priceless dá continuidade à nossa estratégia para o segmento de alta renda, e Fernando de Noronha se destaca como um dos destinos mais relevantes e desejados por esse público. Identificamos uma oportunidade de oferecer uma experiência verdadeiramente diferenciada, transformando o cartão em uma chave exclusiva para o estilo de vida que nossos consumidores valorizam. Queremos que os portadores dos cartões World Legend Mastercard e Mastercard Black encontrem na ilha uma extensão de seu prestígio, com acesso privilegiado a momentos que combinam autenticidade e o mais alto padrão de hospitalidade", afirma Taciana Lopes, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil.

O projeto transcende a ativação de marca, conectando-se com a revitalização da área circundante e fortalecendo a economia local. "A complexidade logística e as rigorosas regulamentações, essenciais para a preservação da biodiversidade da ilha, nos levaram a repensar nossos processos. A fase de pesquisa durou mais de um ano e foi fundamental para entendermos como construir um menu coerente para o Abençoado. A pesca local tornou-se uma prioridade absoluta, com fornecimento direto dos pescadores da ilha, e agora forma a base do nosso menu, juntamente com a técnica fundamental de cozinhar no fogo. O restante da experiência precisa ser vivida lá, na própria ilha", afirma o Chef Onildo Rocha.

O lançamento do Abençoado Priceless conta com uma experiência imersiva desenhada para traduzir o ecossistema de estilo de vida dos cartões Mastercard Black e World Legend Mastercard. A jornada é representada por um grupo de influenciadores que viajaram a convite da Mastercard: a sofisticação de Alessandra Stockler, a conexão com a moda e juventude de Jade Picon, a autenticidade de Maju Trindade, o espírito aventureiro de Klebber Toledo e o olhar estratégico e criativo que envolve lifestyle, viagens e negócios de Lucas Amadeu.  

Convocados especiais dessa jornada, eles apresentarão em primeira mão a gama de benefícios e experiências exclusivas oferecidas pela marca em Fernando de Noronha. A experiência começa com um luau à beira-mar, que passará a fazer parte do calendário mensal de eventos para portadores de cartões Mastercard.

Com esse grupo de influenciadores, a Mastercard reforça sua presença física em um dos destinos mais desejados do Brasil, combinando alcance digital com exclusividade offline.

Serviço
O restaurante funciona das 12h às 18h, enquanto a estrutura de praia opera das 12h às 17h, ambos de segunda a sábado. 

Sobre a Mastercard
A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Juntamente com nossos clientes, estamos construindo uma economia resiliente onde todos possam prosperar. Oferecemos suporte a uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa tecnologia e inovação, parcerias e redes se combinam para oferecer um conjunto exclusivo de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a realizar seu mais elevado potencial.
www.mastercard.com 

Sobre o Abençoado Priceless
O Abençoado Priceless, localizado na Praia da Cacimba do Padre (Fernando de Noronha), é o ponto de encontro oficial dos ecossistemas World Legend Mastercard e Mastercard Black. Cofundado por Onildo Rocha, Gustavo Greco, Maisa Gonçalves e Fernando Neto, o espaço une gastronomia de vanguarda e design estratégico. Projetada por Greco, a arquitetura reflete a história da ilha através de uma paleta de cores inspirada no sol e incorpora a tipografia Armoribats, de Buggy. O restaurante preserva o piso de areia em todo o espaço, eliminando a fronteira entre a praia e a área de refeições. Com curadoria do Chef Onildo Rocha, o menu prioriza a frescura dos peixes locais e a arte de cozinhar no fogo. O projeto oferece benefícios exclusivos, como áreas reservadas para o pôr do sol, isenção da taxa de rolha e serviços estruturados na praia, redefinindo o conceito de luxo através de experiências autênticas e multissensoriais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943757/Aben_oado_Priceless_Noronha_Divulga__o__1.jpg

FONTE Mastercard

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