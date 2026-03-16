MASTERCARD E SICREDI FECHAM PARCERIA PARA AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E A SEGURANÇA NAS COMPRAS DIGITAIS COM ETHOCA CLARITY
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16 mar, 2026, 18:17 GMT
Será a primeira instituição financeira cooperativa a integrar a tecnologia ao seu app; consumidores agora contam com mais clareza nas transações
SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard anuncia parceria com o Sicredi para oferecer aos seus associados uma experiência digital mais transparente e segura por meio da solução Ethoca Consumer Clarity™, tecnologia que já está presente no Brasil, mas agora passa a ser integrada ao aplicativo do Sicredi.
Com a nova funcionalidade, os associados da instituição financeira cooperativa passam a ter acesso a detalhes completos de suas compras diretamente no aplicativo e na fatura do cartão, como nome reconhecível do estabelecimento cadastrado na solução, data, valor da transação e recibos digitais – disponíveis por até 90 dias. A solução ajuda a reduzir dúvidas sobre lançamentos, minimiza possíveis chargebacks – um mecanismo de proteção que permite aos consumidores contestarem transações por motivos como fraude ou problemas com produtos ou serviços -. e melhora a experiência com os meios de pagamento digitais, ao proporcionar mais transparência às informações.
"A parceria com o Sicredi representa um avanço importante no uso da tecnologia Ethoca Clarity no Brasil. Segundo estudo da Ethoca, a solução já demonstrou uma redução significativa na quantidade de chargebacks abertos por engano, além de aumentar a satisfação do consumidor. Estamos felizes em trabalhar com uma instituição tão relevante para o mercado financeiro brasileiro e contribuir para o aprimoramento contínuo da jornada digital dos associados Sicredi", afirma Marcio Soares, Vice-Presidente Sênior de Instituições Financeiras da Mastercard Brasil.
Transformação digital com impacto real
O Ethoca Clarity é parte de uma rede global de colaboração que conecta mais de 5.100 emissores e 10.000 varejistas em diversos setores. Ao compartilhar dados enriquecidos das transações, a solução tem se destacado por:
- Reduzir fraudes e disputas indevidas;
- Diminuir custos operacionais relacionados a estornos;
- Aumentar a confiança e a satisfação dos consumidores;
- Melhorar a eficiência dos canais de atendimento.
"No Sicredi, temos o compromisso de oferecer soluções que tornem a experiência dos nossos associados cada vez mais intuitiva e transparente com a perspectiva de potencializar a educação financeira, essencial para impulsionar o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes. A integração da tecnologia Ethoca Consumer Clarity™ ao nosso aplicativo reforça esse direcionamento, ao permitir que os associados tenham mais clareza sobre suas compras e maior controle sobre seus gastos. Essa parceria com a Mastercard é mais um passo na nossa jornada de inovação e aprimoramento contínuo dos nossos serviços digitais", ressalta Thiago Rossoni, diretor executivo de Produtos e Serviços do Sicredi.
Benefícios para o consumidor e o ecossistema
- Mais segurança: menos fraudes e estornos indevidos;
- Transparência nas compras: informações claras e detalhadas de cada transação;
- Recibos digitais: acessíveis por até 90 dias;
- Menos dúvidas e mais confiança: melhora significativa na jornada do cliente digital.
A adoção da solução pelo Sicredi amplia o alcance da tecnologia no Brasil e reforça o compromisso da Mastercard em investir em inovação para tornar os pagamentos digitais mais seguros, simples e confiáveis.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.
Sobre a Mastercard
A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Junto com nossos clientes, estamos construindo uma economia sustentável onde todos possam prosperar. Oferecemos uma variedade de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossas redes, tecnologia, inovação e parcerias se combinam para fornecer um conjunto único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançar seu mais elevado potencial.
FONTE Mastercard
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