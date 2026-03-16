MASTERCARD E SICREDI FECHAM PARCERIA PARA AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E A SEGURANÇA NAS COMPRAS DIGITAIS COM ETHOCA CLARITY

Será a primeira instituição financeira cooperativa a integrar a tecnologia ao seu app; consumidores agora contam com mais clareza nas transações

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard anuncia parceria com o Sicredi para oferecer aos seus associados uma experiência digital mais transparente e segura por meio da solução Ethoca Consumer Clarity™, tecnologia que já está presente no Brasil, mas agora passa a ser integrada ao aplicativo do Sicredi.

Com a nova funcionalidade, os associados da instituição financeira cooperativa passam a ter acesso a detalhes completos de suas compras diretamente no aplicativo e na fatura do cartão, como nome reconhecível do estabelecimento cadastrado na solução, data, valor da transação e recibos digitais – disponíveis por até 90 dias. A solução ajuda a reduzir dúvidas sobre lançamentos, minimiza possíveis chargebacks – um mecanismo de proteção que permite aos consumidores contestarem transações por motivos como fraude ou problemas com produtos ou serviços -. e melhora a experiência com os meios de pagamento digitais, ao proporcionar mais transparência às informações.

"A parceria com o Sicredi representa um avanço importante no uso da tecnologia Ethoca Clarity no Brasil. Segundo estudo da Ethoca, a solução já demonstrou uma redução significativa na quantidade de chargebacks abertos por engano, além de aumentar a satisfação do consumidor. Estamos felizes em trabalhar com uma instituição tão relevante para o mercado financeiro brasileiro e contribuir para o aprimoramento contínuo da jornada digital dos associados Sicredi", afirma Marcio Soares, Vice-Presidente Sênior de Instituições Financeiras da Mastercard Brasil.

Transformação digital com impacto real

O Ethoca Clarity é parte de uma rede global de colaboração que conecta mais de 5.100 emissores e 10.000 varejistas em diversos setores. Ao compartilhar dados enriquecidos das transações, a solução tem se destacado por:

Reduzir fraudes e disputas indevidas;

Diminuir custos operacionais relacionados a estornos;

Aumentar a confiança e a satisfação dos consumidores;

Melhorar a eficiência dos canais de atendimento.

"No Sicredi, temos o compromisso de oferecer soluções que tornem a experiência dos nossos associados cada vez mais intuitiva e transparente com a perspectiva de potencializar a educação financeira, essencial para impulsionar o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes. A integração da tecnologia Ethoca Consumer Clarity™ ao nosso aplicativo reforça esse direcionamento, ao permitir que os associados tenham mais clareza sobre suas compras e maior controle sobre seus gastos. Essa parceria com a Mastercard é mais um passo na nossa jornada de inovação e aprimoramento contínuo dos nossos serviços digitais", ressalta Thiago Rossoni, diretor executivo de Produtos e Serviços do Sicredi.

Benefícios para o consumidor e o ecossistema

Mais segurança : menos fraudes e estornos indevidos;

: menos fraudes e estornos indevidos; Transparência nas compras : informações claras e detalhadas de cada transação;

: informações claras e detalhadas de cada transação; Recibos digitais : acessíveis por até 90 dias;

: acessíveis por até 90 dias; Menos dúvidas e mais confiança: melhora significativa na jornada do cliente digital.

A adoção da solução pelo Sicredi amplia o alcance da tecnologia no Brasil e reforça o compromisso da Mastercard em investir em inovação para tornar os pagamentos digitais mais seguros, simples e confiáveis.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.900 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Sobre a Mastercard

A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Junto com nossos clientes, estamos construindo uma economia sustentável onde todos possam prosperar. Oferecemos uma variedade de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossas redes, tecnologia, inovação e parcerias se combinam para fornecer um conjunto único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançar seu mais elevado potencial.

www.mastercard.com

FONTE Mastercard