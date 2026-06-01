Mastercard lança Débito Pro no Brasil com benefícios inéditos e infraestrutura avançada

Nova proposta de valor já está disponível para consumidores e amplia segurança e aceitação global. Cartão é pioneiro em oferecer benefícios para consumidores e emissores, levando para o débito robustez estrutural

SÃO PAULO, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard dá início a uma nova fase do débito no Brasil com o lançamento do Débito Pro, trazendo uma nova proposta baseada em inovação, confiança e inclusão, com recursos de segurança e benefícios integrados à experiência de pagamento em todos os emissores parceiros. O movimento ocorre em um mercado que movimentou R$ 1 trilhão em transações com cartão de débito em 2025, totalizando 16,8 bilhões de transações no ano, segundo a Abecs.

"O Débito Pro é mais do que um novo produto, ele representa a evolução de uma proposta de valor para um consumidor que busca experiências digitais, fluidas e integradas, com proteção, conveniência e controle, além de funcionalidades incorporadas ao uso no dia a dia. Ao fortalecer o débito, ampliamos o poder de escolha do brasileiro que utiliza este meio de pagamento e fortalecemos o ecossistema como um todo", afirma Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil.

De acordo com pesquisa recente do Datafolha, encomendada pela Mastercard sobre pagamentos digitais no Brasil¹, o débito permanece como um dos meios de pagamento mais relevantes no dia a dia dos consumidores, com 90% dos brasileiros declarando seu uso. O estudo também destaca a segurança como um fator central na tomada de decisão: 65% dos entrevistados apontam esse atributo como o principal motivador para a adoção de novas tecnologias de pagamento, enquanto 54% mencionam a preocupação com fraudes como a principal barreira.

Segundo Tangioni, "os dados reforçam a oportunidade para soluções que combinem a familiaridade e o controle do débito com mais proteção, conveniência e benefícios adicionais - proposta de valor que está no centro do Débito Pro".

Em um ambiente de múltiplas opções de pagamento, do crédito às carteiras digitais e transferências instantâneas, o Débito Pro passa a incorporar novas funcionalidades, com a introdução de um pacote de serviços e benefícios que contempla:

Proteção Digital Mastercard – ID Theft: serviço de proteção ao consumidor que monitora dados pessoais em diversas camadas da web e alerta sobre atividades suspeitas, oferecendo suporte para resolução de fraudes. Para fazer a adesão, o portador do Débito Pró deverá fazer o registro no site de forma gratuita.

serviço de proteção ao consumidor que monitora dados pessoais em diversas camadas da web e alerta sobre atividades suspeitas, oferecendo suporte para resolução de fraudes. Para fazer a adesão, o portador do Débito Pró deverá fazer o registro no site de forma gratuita. Parceria com Uber One: programa de assinatura da Uber que oferece benefícios unificados para economizar no dia a dia. Os novos assinantes terão três meses gratuitos ao fazer a adesão com Débito Pro, além dos 10% de cashback em todas as viagens elegíveis pagas com Débito Pro, como previsto no programa. Usuários do Débito Pro podem resgatar os três meses grátis de Uber One.

programa de assinatura da Uber que oferece benefícios unificados para economizar no dia a dia. Os novos assinantes terão três meses gratuitos ao fazer a adesão com Débito Pro, além dos 10% de cashback em todas as viagens elegíveis pagas com Débito Pro, como previsto no programa. Usuários do Débito Pro podem resgatar os três meses grátis de Uber One. Pontuação em dobro no Mastercard Surpreenda: programa de fidelidade da Mastercard que transforma qualquer compra em benefícios reais, ampliando o acesso a ofertas e experiências. O cartão de débito Mastercard, que já incluía o Surpreenda em sua proposta de valor, agora passa a oferecer dois pontos por cada transação [BM1] [BF2] . Para clientes que já possuem o Débito Pro cadastrado na plataforma, a pontuação em dobro é aplicada automaticamente. Caso contrário, basta realizar o cadastro do cartão para começar a acumular pontos em dobro, acessando a plataforma.

programa de fidelidade da Mastercard que transforma qualquer compra em benefícios reais, ampliando o acesso a ofertas e experiências. O cartão de débito Mastercard, que já incluía o Surpreenda em sua proposta de valor, agora passa a oferecer [BM1] [BF2] . Para clientes que já possuem o Débito Pro cadastrado na plataforma, a pontuação em dobro é aplicada automaticamente. Caso contrário, basta realizar o cadastro do cartão para começar a acumular pontos em dobro, acessando a plataforma. Programa Vale Bônus: permite ao consumidor receber R$ 25 em bônus por transação elegível e fortalece o ecossistema de benefícios da Mastercard no uso cotidiano do débito. Para aderir, basta acessar o site.

O cartão de débito oferece uma combinação relevante de segurança e proteção, incluindo a possibilidade de contestar compras e solicitar estorno de transações não reconhecidas ou não realizadas conforme o combinado (o chamado chargeback). Em casos de fraude, cobranças indevidas ou problemas na entrega de produtos e serviços, os usuários contam com essa proteção, garantindo mais tranquilidade no uso.

Ao mesmo tempo, os cartões de débito Mastercard permitem aceitação global, proporcionando uma experiência mais consistente e integrada em lojas físicas, e-commerce e pagamentos digitais – com o uso do Débito Online - com maior integração a tecnologias como tokenização, carteiras digitais e pagamentos recorrentes. Como resultado, além de reforçar a segurança, também possibilitam o uso do débito com mais facilidade no país e no exterior, com maior taxa de aprovação e maior compatibilidade com plataformas internacionais.

Adicionalmente, o novo produto gera ganhos sistêmicos: emissores ampliam ativação e eficiência operacional; consumidores se beneficiam da aceitação expandida e da automatização de contestações, além de passarem a usufruir de segurança reforçada e benefícios integrados ao uso diário. Na prática, o débito passa a contar com robustez, segurança e eficiência estrutural, ampliando sua usabilidade global e proporcionando uma experiência mais fluida para emissores, estabelecimentos e consumidores.

Ao longo do ano, o Débito Pro passará a substituir gradualmente o Maestro (solução anterior de débito da Mastercard) no Brasil. Inicialmente, a migração ocorrerá de forma planejada, seguindo o cronograma e os critérios de cada emissor, por meio da substituição natural dos cartões físicos. Os consumidores também poderão ativamente solicitar ao emissor a troca do seu cartão pelo Débito Pro. Aqueles que receberam um novo cartão e quiserem consultar se é Débito Pro ou não, podem acessar a página dedicada https://www.mastercard.com/br/pt/personal/find-a-card/debit-card.html. Basta digitar o BIN (Bank Identification Number), ou seja, os primeiros 6 dígitos do cartão no campo indicado.

Sobre a Mastercard

A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Junto com nossos clientes, estamos construindo uma economia sustentável em que todos possam prosperar. Oferecemos suporte a uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa tecnologia e inovação, parcerias e redes se combinam para entregar um conjunto único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançar seu maior potencial. www.mastercard.com

Informações à imprensa:

Fleishman Hillard Brasil - [email protected]

FONTE Mastercard