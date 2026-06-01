Mastercard lança Débito Pro no Brasil com benefícios inéditos e infraestrutura avançada
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01 jun, 2026, 15:04 GMT
Nova proposta de valor já está disponível para consumidores e amplia segurança e aceitação global. Cartão é pioneiro em oferecer benefícios para consumidores e emissores, levando para o débito robustez estrutural
SÃO PAULO, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Mastercard dá início a uma nova fase do débito no Brasil com o lançamento do Débito Pro, trazendo uma nova proposta baseada em inovação, confiança e inclusão, com recursos de segurança e benefícios integrados à experiência de pagamento em todos os emissores parceiros. O movimento ocorre em um mercado que movimentou R$ 1 trilhão em transações com cartão de débito em 2025, totalizando 16,8 bilhões de transações no ano, segundo a Abecs.
"O Débito Pro é mais do que um novo produto, ele representa a evolução de uma proposta de valor para um consumidor que busca experiências digitais, fluidas e integradas, com proteção, conveniência e controle, além de funcionalidades incorporadas ao uso no dia a dia. Ao fortalecer o débito, ampliamos o poder de escolha do brasileiro que utiliza este meio de pagamento e fortalecemos o ecossistema como um todo", afirma Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil.
De acordo com pesquisa recente do Datafolha, encomendada pela Mastercard sobre pagamentos digitais no Brasil¹, o débito permanece como um dos meios de pagamento mais relevantes no dia a dia dos consumidores, com 90% dos brasileiros declarando seu uso. O estudo também destaca a segurança como um fator central na tomada de decisão: 65% dos entrevistados apontam esse atributo como o principal motivador para a adoção de novas tecnologias de pagamento, enquanto 54% mencionam a preocupação com fraudes como a principal barreira.
Segundo Tangioni, "os dados reforçam a oportunidade para soluções que combinem a familiaridade e o controle do débito com mais proteção, conveniência e benefícios adicionais - proposta de valor que está no centro do Débito Pro".
Em um ambiente de múltiplas opções de pagamento, do crédito às carteiras digitais e transferências instantâneas, o Débito Pro passa a incorporar novas funcionalidades, com a introdução de um pacote de serviços e benefícios que contempla:
- Proteção Digital Mastercard – ID Theft: serviço de proteção ao consumidor que monitora dados pessoais em diversas camadas da web e alerta sobre atividades suspeitas, oferecendo suporte para resolução de fraudes. Para fazer a adesão, o portador do Débito Pró deverá fazer o registro no site de forma gratuita.
- Parceria com Uber One: programa de assinatura da Uber que oferece benefícios unificados para economizar no dia a dia. Os novos assinantes terão três meses gratuitos ao fazer a adesão com Débito Pro, além dos 10% de cashback em todas as viagens elegíveis pagas com Débito Pro, como previsto no programa. Usuários do Débito Pro podem resgatar os três meses grátis de Uber One.
- Pontuação em dobro no Mastercard Surpreenda: programa de fidelidade da Mastercard que transforma qualquer compra em benefícios reais, ampliando o acesso a ofertas e experiências. O cartão de débito Mastercard, que já incluía o Surpreenda em sua proposta de valor, agora passa a oferecer dois pontos por cada transação[BM1] [BF2] . Para clientes que já possuem o Débito Pro cadastrado na plataforma, a pontuação em dobro é aplicada automaticamente. Caso contrário, basta realizar o cadastro do cartão para começar a acumular pontos em dobro, acessando a plataforma.
- Programa Vale Bônus: permite ao consumidor receber R$ 25 em bônus por transação elegível e fortalece o ecossistema de benefícios da Mastercard no uso cotidiano do débito. Para aderir, basta acessar o site.
O cartão de débito oferece uma combinação relevante de segurança e proteção, incluindo a possibilidade de contestar compras e solicitar estorno de transações não reconhecidas ou não realizadas conforme o combinado (o chamado chargeback). Em casos de fraude, cobranças indevidas ou problemas na entrega de produtos e serviços, os usuários contam com essa proteção, garantindo mais tranquilidade no uso.
Ao mesmo tempo, os cartões de débito Mastercard permitem aceitação global, proporcionando uma experiência mais consistente e integrada em lojas físicas, e-commerce e pagamentos digitais – com o uso do Débito Online - com maior integração a tecnologias como tokenização, carteiras digitais e pagamentos recorrentes. Como resultado, além de reforçar a segurança, também possibilitam o uso do débito com mais facilidade no país e no exterior, com maior taxa de aprovação e maior compatibilidade com plataformas internacionais.
Adicionalmente, o novo produto gera ganhos sistêmicos: emissores ampliam ativação e eficiência operacional; consumidores se beneficiam da aceitação expandida e da automatização de contestações, além de passarem a usufruir de segurança reforçada e benefícios integrados ao uso diário. Na prática, o débito passa a contar com robustez, segurança e eficiência estrutural, ampliando sua usabilidade global e proporcionando uma experiência mais fluida para emissores, estabelecimentos e consumidores.
Ao longo do ano, o Débito Pro passará a substituir gradualmente o Maestro (solução anterior de débito da Mastercard) no Brasil. Inicialmente, a migração ocorrerá de forma planejada, seguindo o cronograma e os critérios de cada emissor, por meio da substituição natural dos cartões físicos. Os consumidores também poderão ativamente solicitar ao emissor a troca do seu cartão pelo Débito Pro. Aqueles que receberam um novo cartão e quiserem consultar se é Débito Pro ou não, podem acessar a página dedicada https://www.mastercard.com/br/pt/personal/find-a-card/debit-card.html. Basta digitar o BIN (Bank Identification Number), ou seja, os primeiros 6 dígitos do cartão no campo indicado.
Sobre a Mastercard
A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Junto com nossos clientes, estamos construindo uma economia sustentável em que todos possam prosperar. Oferecemos suporte a uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Nossa tecnologia e inovação, parcerias e redes se combinam para entregar um conjunto único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançar seu maior potencial. www.mastercard.com
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FONTE Mastercard
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