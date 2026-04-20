MAXHUB se expande para a América Latina com o primeiro Centro de Experiência na Cidade do México

Líder global em soluções de displays colaborativos estabelece presença no México e lança programa de parceria para integradores locais

CIDADE DO MÉXICO, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A MAXHUB, líder mundial em soluções integradas de displays comerciais e comunicações unificadas, inaugurou seu primeiro Centro de Experiência Latino-Americana no distrito Polanco, na Cidade do México, marcando uma expansão significativa de sua presença global para uma das regiões econômicas de crescimento mais rápido do mundo.

Cerimônia de inauguração do Centro de Experiências MAXHUB México (PRNewsfoto/MAXHUB)

A instalação, com o tema "Bienvenidos al Hogar de Innovación – Bem-vindos ao Lar da Inovação", representa o compromisso da MAXHUB em estabelecer uma presença local genuína, em vez de operações de vendas remotas. A empresa, que ocupa a primeira posição global em telas planas interativas, atualmente atende clientes em mais de 140 países nos setores corporativo, educacional, de saúde e governamental.

"O México não é apenas um mercado para nós – é uma mentalidade", disse Aaron Xiao, presidente da unidade de negócios internacionais da MAXHUB, em seu discurso na cerimônia de abertura em 8 de abril. "Uma mentalidade de construir pontes, não muros. Nossa inauguração hoje não é sobre fincar uma bandeira. É sobre criar raízes."

Três pilares da presença

A abordagem da MAXHUB ao mercado mexicano se baseia em três pilares que a diferencia das entradas típicas de mercados:

Localização : formação de uma equipe de profissionais mexicanos que compreendem a cultura empresarial local, com suporte técnico em espanhol como oferta padrão

: formação de uma equipe de profissionais mexicanos que compreendem a cultura empresarial local, com suporte técnico em espanhol como oferta padrão Inovação : Proporcionando experiências imersivas e práticas em seis ambientes distintos — de salas de reunião a salas de reunião executiva — onde as empresas podem testar soluções antes de se comprometerem

: Proporcionando experiências imersivas e práticas em seis ambientes distintos — de salas de reunião a salas de reunião executiva — onde as empresas podem testar soluções antes de se comprometerem Parceria: lançamento do Programa de Parceiros de Colaboração para a América Latina, que compartilha leads internos de vendas com integradores locais certificados, em vez de manter relacionamentos diretos de forma exclusiva

"A maioria dos programas de fornecedores são unilaterais: nós fornecemos os produtos, e vocês encontram os clientes", explicou Linda, diretora regional para a América Latina. "Estamos transformando isso em uma via de mão dupla. Quando uma multinacional procura a MAXHUB diretamente, envolvemos nossos parceiros locais certificados como equipe de implementação. Eles ficam com a receita. Temos a confiança de que o cliente será atendido adequadamente."

Um destino, não apenas um showroom

O Centro de Experiência no sétimo andar, em Polanco, foi projetado como um laboratório funcional onde as empresas podem vivenciar soluções de colaboração em contexto real. Os visitantes podem percorrer ambientes criados especificamente para diferentes usos – reuniões rápidas de equipe, apresentações formais, aprendizado híbrido e brainstorming criativo – e depois trabalhar com engenheiros locais para personalizar as implementações.

"Esse não é um escritório de vendas", enfatizou Linda. "É um espaço onde os parceiros podem ver, tocar e experimentar o futuro da colaboração. "Depois, ajudamos a implementar, treinar as equipes e oferecer suporte – tudo com engenheiros que falam o idioma deles e entendem seus desafios."

Momento estratégico

A inauguração destaca o México como uma ponte para os negócios entre a América do Norte e do Sul. À medida que o trabalho híbrido se torna permanente, a demanda por tecnologia de colaboração cresce em toda a América Latina. Aaron observa: "Todo mundo fala sobre nearshoring", mas uma colaboração eficaz entre fronteiras é essencial, "e é isso que estamos aqui para preencher."

Sobre o evento de inauguração

A inauguração oficial em 8 de abril reuniu líderes do setor, parceiros de tecnologia e representantes da mídia para um programa de um dia inteiro, que incluiu uma mesa-redonda com executivos da MAXHUB, Biamp, Kramer e Steelcase; demonstrações de produtos em seis áreas de experiência; e o lançamento formal do Programa de Parceiros de Colaboração para a América Latina, com a assinatura dos contratos iniciais.

Sobre a MAXHUB

A MAXHUB é a líder mundial tanto em quadros colaborativos quanto em displays de LED multifuncionais (segundo a Futuresource e a TrendForce). A empresa atende clientes em mais de 140 países nos setores corporativo, educacional, de saúde e governamental. Fundada em 2017, a MAXHUB foi incluída na lista TOP 30 dos Líderes Globais da Forbes China em 2024-2025.

Para mais informações sobre a MAXHUB e o Programa de Parceiros de Colaboração da América Latina, acesse www.maxhub.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954804/MAXHUB_Mexico_Grand_Opening.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg

FONTE MAXHUB