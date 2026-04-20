MAXHUB se expande a América Latina con el primer Centro de Experiencias de Ciudad de México

El líder mundial en soluciones de exhibición colaborativa siembra raíces en México y lanza un programa de socios para integradores locales

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- MAXHUB, el proveedor líder mundial de pantallas comerciales integradas y comunicaciones unificadas, abrió su primer Centro de Experiencias en Latino América en el distrito de Polanco, Ciudad de México, lo que marca una expansión significativa de su presencia mundial en una de las regiones económicas de más rápido crecimiento en el mundo.

Ceremonia de corte de cinta en la gran inauguración del Centro de Experiencias MAXHUB México (PRNewsfoto/MAXHUB)

La instalación, con el tema "Bienvenidos al hogar de la innovación", representa el compromiso de MAXHUB de establecer una presencia local genuina en lugar de operaciones de ventas remotas. La compañía, que ocupa la posición número uno a nivel mundial en pantallas planas interactivas, actualmente atiende a clientes en más de 140 países en los sectores corporativo, educativo, de salud y gubernamental.

"México no es solo un mercado para nosotros, representa una mentalidad", comentó Aaron Xiao, presidente de la Unidad de Negocios en el Extranjero de MAXHUB, en la ceremonia de apertura el 8 de abril. "Una mentalidad de construir puentes, no muros. Nuestra apertura aquí hoy no se trata de plantar una bandera. Se trata de plantar raíces".

Tres pilares de presencia

El enfoque de MAXHUB hacia el mercado mexicano se basa en tres pilares que lo distinguen de las entradas típicas del mercado:

Localización : crear un equipo de profesionales mexicanos que entiendan la cultura empresarial local, con soporte técnico en español como oferta estándar

: crear un equipo de profesionales mexicanos que entiendan la cultura empresarial local, con soporte técnico en español como oferta estándar Innovación : proporcionar experiencias inmersivas y prácticas en seis entornos distintos, desde salas de reuniones hasta salas de juntas ejecutivas, en las que las empresas puedan probar soluciones antes de comprometerse

: proporcionar experiencias inmersivas y prácticas en seis entornos distintos, desde salas de reuniones hasta salas de juntas ejecutivas, en las que las empresas puedan probar soluciones antes de comprometerse Asociación: lanzar el Programa de Socios de Colaboración LATAM, que comparte clientes potenciales de ventas internas con integradores locales certificados en lugar de mantener relaciones directas exclusivas

"La mayoría de los programas de proveedores son unidireccionales: nosotros te damos productos, tú encuentras clientes", explicó Linda, directora regional para América Latina. "Nosotros lo hacemos bidireccional. Cuando una multinacional se acerca directamente a MAXHUB, traemos a nuestros socios locales certificados como equipo de implementación. Ellos obtienen los ingresos. Nosotros obtenemos la confianza de que el cliente será atendido de forma adecuada".

Un destino, no una sala de exposición

El centro de experiencia del séptimo piso en Polanco está diseñado como un laboratorio de trabajo en el que las empresas pueden experimentar soluciones de colaboración en contexto. Los visitantes pueden recorrer entornos diseñados específicamente para diferentes casos de uso (reuniones de equipo improvisadas, presentaciones formales, aprendizaje híbrido y lluvia de ideas creativas) y luego trabajar con ingenieros locales para personalizar las implementaciones.

"Esto no es una oficina de ventas", recalcó Linda. "Es un destino donde los socios pueden ver, tocar y experimentar el futuro de la colaboración. Luego ayudamos a instalarlo, capacitamos a su gente y brindamos apoyo, todo con ingenieros que hablan su idioma y entienden sus desafíos".

Plazo estratégico

La apertura destaca a México como puente entre los negocios de Norte y Suramérica. A medida que el trabajo híbrido se vuelve permanente, la demanda de tecnología de colaboración crece en toda América Latina. Aaron señala: "Todo el mundo habla de nearshoring", pero para eso es esencial una colaboración transfronteriza efectiva, "y eso es lo que ofrecemos".

Acerca del evento de apertura

La gran inauguración el 8 de abril reunió a líderes de la industria, socios tecnológicos y representantes de los medios de comunicación para un programa de un día de duración que incluyó una mesa de debates de representantes del sector, con ejecutivos de MAXHUB, Biamp, Kramer y Steelcase; demostraciones de productos en seis zonas de experiencia; y el lanzamiento formal del Programa de Socios de Colaboración de LATAM con firmas iniciales de contratos.

Acerca de MAXHUB

MAXHUB es la empresa n.° 1 del mundo tanto en pizarras interactivas como en pantallas LED todo en uno (según Futuresource y TrendForce). La empresa atiende a clientes en más de 140 países en los sectores corporativo, educativo, sanitario y gubernamental. Fundada en 2017, MAXHUB fue incluida en la lista de los 30 PRINCIPALES líderes de la globalización de China de Forbes en 2024-2025.

Para obtener más información sobre MAXHUB y el Programa de Socios de Colaboración de LATAM, visite www.maxhub.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954805/MAXHUB_Mexico_Grand_Opening.jpg

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FUENTE MAXHUB