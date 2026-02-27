Medley celebra 30 anos reforçando sua credibilidade em campanha inédita com Rodrigo Hilbert
27 fev, 2026, 12:00 GMT
O filme, que estreou domingo no Fantástico, mostra histórias de pessoas que "assinam embaixo" da marca e transforma seu símbolo em uma assinatura de confiança que reafirma a credibilidade construída ao longo de 30 anos no Brasil.
SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Um casal assinando a certidão de casamento, uma mãe cuidando da filha, um cientista validando um medicamento, uma atleta olímpica superando limites. Em sua nova campanha institucional, a Medley transforma gestos cotidianos de compromisso e responsabilidade em metáforas visuais para seu principal ativo: a confiança.
Conduzido por Rodrigo Hilbert, embaixador da marca há mais de 5 anos, o filme estreou no último domingo (22), no intervalo do Fantástico, e marcou as comemorações de 30 anos da Medley, unidade de medicamentos genéricos da Sanofi no Brasil. A campanha coloca no centro da narrativa o traço que compõe o logo da marca, inspirado nas assinaturas médicas, agora ressignificado como símbolo de validação e credibilidade.
O chamado "Padrão Medley" ganha forma a partir dessa assinatura simbólica, que representa a combinação entre rigor técnico, qualidade e cuidado que sustenta a atuação da marca há três décadas. O que antes era um elemento gráfico passa a assumir protagonismo na comunicação, traduzindo visualmente a responsabilidade envolvida em cada medicamento que chega aos brasileiros.
Valéria Barros Borghi - Head de Branding da Medley
"Celebrar 30 anos é reafirmar o compromisso que sempre guiou a Medley: ampliar o acesso à saúde com qualidade superior e rigor técnico. A nova campanha materializa esse momento ao mostrar que o padrão construído ao longo da nossa trajetória é reconhecido e validado por quem realmente importa: consumidores e profissionais de saúde. Mais do que comunicar atributos, estamos dando luz à nossa história e aos princípios que nos guiarão também pelos próximos 30 anos".
Reconhecida nacionalmente como referência em qualidade e liderança na recomendação de médicos e farmacêuticos (fonte IPSOS) na categoria de genéricos, a Medley realiza cerca de 30 mil testes por hora em seus processos internos de controle e qualidade, um de seus principais diferenciais técnicos. Ao longo de sua história, a marca também teve papel relevante na consolidação dos medicamentos genéricos no Brasil, contribuindo para ampliar o acesso da população a tratamentos eficazes e confiáveis e para fortalecer a credibilidade da categoria.
Link da campanha no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iFh8n5Mv-iE&t=6s
Criada pela Publicis Brasil, parceira da Medley há mais de 12 anos, a campanha aposta em uma narrativa emocional e contemporânea. No filme, diferentes personagens reproduzem o traço da assinatura que remete ao logo da marca — do farmacêutico que recomenda um medicamento ao cientista que valida uma fórmula. A confiança parte das pessoas, que simbolicamente "assinam embaixo" da marca. Rodrigo Hilbert conduz as transições da narrativa e encerra o filme com o posicionamento institucional, reforçando o conceito da campanha.
"Ao olhar para os 30 anos da Medley, entendemos que credibilidade não se constrói apenas com discurso, mas com atitudes consistentes ao longo do tempo. A campanha nasce desse insight: quando assinamos embaixo, estamos traduzindo a confiança que já existe na relação das pessoas com a marca. Transformar a assinatura no coração da narrativa foi a forma que encontramos de tornar visível esse vínculo e mostrar que a Medley é uma marca na qual milhões de brasileiros realmente assinam embaixo", afirma Mauro Ramalho, CCO da Publicis Brasil.
A iniciativa também se conecta ao projeto "30 anos, 30 histórias", que reúne relatos reais de colaboradores, parceiros, profissionais de saúde e consumidores nas redes sociais da marca. Ao integrar passado, presente e futuro, a Medley reforça que o padrão construído ao longo de sua trajetória é o que sustenta sua evolução contínua e sua posição de confiança no mercado brasileiro.
Sobre a Medley
Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA. O cuidado em todas as etapas de produção é para que os brasileiros tenham, dentro de cada caixinha de remédio, a qualidade e segurança de uma marca que é eficaz em tudo que faz. A marca é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023. O esporte é um grande aliado na manutenção da saúde física e do mental, e fazer parte dessa jornada junto ao COB é a melhor maneira de promover a sua importância.
Sobre a Sanofi
A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplicamos nosso profundo entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo, com um pipeline inovador que pode beneficiar milhões mais. Nossa equipe é guiada por um propósito: buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas; isso nos inspira a promover o progresso e gerar um impacto positivo para nossos colaboradores e para as comunidades que atendemos, enfrentando os desafios mais urgentes da atualidade nas áreas da saúde, meio ambiente e sociedade.
