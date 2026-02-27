Medley celebra 30 anos reforçando sua credibilidade em campanha inédita com Rodrigo Hilbert

O filme, que estreou domingo no Fantástico, mostra histórias de pessoas que "assinam embaixo" da marca e transforma seu símbolo em uma assinatura de confiança que reafirma a credibilidade construída ao longo de 30 anos no Brasil.

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Um casal assinando a certidão de casamento, uma mãe cuidando da filha, um cientista validando um medicamento, uma atleta olímpica superando limites. Em sua nova campanha institucional, a Medley transforma gestos cotidianos de compromisso e responsabilidade em metáforas visuais para seu principal ativo: a confiança.

Conduzido por Rodrigo Hilbert, embaixador da marca há mais de 5 anos, o filme estreou no último domingo (22), no intervalo do Fantástico, e marcou as comemorações de 30 anos da Medley, unidade de medicamentos genéricos da Sanofi no Brasil. A campanha coloca no centro da narrativa o traço que compõe o logo da marca, inspirado nas assinaturas médicas, agora ressignificado como símbolo de validação e credibilidade.

O chamado "Padrão Medley" ganha forma a partir dessa assinatura simbólica, que representa a combinação entre rigor técnico, qualidade e cuidado que sustenta a atuação da marca há três décadas. O que antes era um elemento gráfico passa a assumir protagonismo na comunicação, traduzindo visualmente a responsabilidade envolvida em cada medicamento que chega aos brasileiros.

Valéria Barros Borghi - Head de Branding da Medley

"Celebrar 30 anos é reafirmar o compromisso que sempre guiou a Medley: ampliar o acesso à saúde com qualidade superior e rigor técnico. A nova campanha materializa esse momento ao mostrar que o padrão construído ao longo da nossa trajetória é reconhecido e validado por quem realmente importa: consumidores e profissionais de saúde. Mais do que comunicar atributos, estamos dando luz à nossa história e aos princípios que nos guiarão também pelos próximos 30 anos".

Reconhecida nacionalmente como referência em qualidade e liderança na recomendação de médicos e farmacêuticos (fonte IPSOS) na categoria de genéricos, a Medley realiza cerca de 30 mil testes por hora em seus processos internos de controle e qualidade, um de seus principais diferenciais técnicos. Ao longo de sua história, a marca também teve papel relevante na consolidação dos medicamentos genéricos no Brasil, contribuindo para ampliar o acesso da população a tratamentos eficazes e confiáveis e para fortalecer a credibilidade da categoria.

Link da campanha no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iFh8n5Mv-iE&t=6s

Criada pela Publicis Brasil, parceira da Medley há mais de 12 anos, a campanha aposta em uma narrativa emocional e contemporânea. No filme, diferentes personagens reproduzem o traço da assinatura que remete ao logo da marca — do farmacêutico que recomenda um medicamento ao cientista que valida uma fórmula. A confiança parte das pessoas, que simbolicamente "assinam embaixo" da marca. Rodrigo Hilbert conduz as transições da narrativa e encerra o filme com o posicionamento institucional, reforçando o conceito da campanha.

"Ao olhar para os 30 anos da Medley, entendemos que credibilidade não se constrói apenas com discurso, mas com atitudes consistentes ao longo do tempo. A campanha nasce desse insight: quando assinamos embaixo, estamos traduzindo a confiança que já existe na relação das pessoas com a marca. Transformar a assinatura no coração da narrativa foi a forma que encontramos de tornar visível esse vínculo e mostrar que a Medley é uma marca na qual milhões de brasileiros realmente assinam embaixo", afirma Mauro Ramalho, CCO da Publicis Brasil.

A iniciativa também se conecta ao projeto "30 anos, 30 histórias", que reúne relatos reais de colaboradores, parceiros, profissionais de saúde e consumidores nas redes sociais da marca. Ao integrar passado, presente e futuro, a Medley reforça que o padrão construído ao longo de sua trajetória é o que sustenta sua evolução contínua e sua posição de confiança no mercado brasileiro.

Ficha técnica:

AGÊNCIA PUBLICIS BRASIL TÍTULOS: Assina Embaixo PRODUTO: Institucional CLIENTE: Medley AGÊNCIA: Publicis Brasil DURAÇÃO: 45" 30" 10" e 6" CCO: Mauro Ramalho DIRETOR EXECUTIVA DE CRIAÇÃO: Luis Figueiredo e Arturo Marenda DIRETOR DE CRIAÇÃO: Jairo Anderson ACD: Leandro Hermann e Isadora Greiner CRIAÇÃO: Natalia Temer, Lucy Viana, Eduarda Soares, Hannah Aguiar, Rafael Barbosa, Roberta Magalhães PRODUTOR AGÊNCIA / RTVC: Priscilla Sanches, Leo Alves e Natasha Grazia ATENDIMENTO AGÊNCIA: Gabriela Zorzi e Thais Bassit GESTÃO DE PROJETOS Nadia Mathias MÍDIA AGÊNCIA : Ana Sanchez, Fabiana Rodrigues, Raquel Noura, Camila Bitencourt, Marcelo Zilotti, Caroline Borges e Aissa Oliveira. PLANEJAMENTO AGÊNCIA: Juliana Elia, Catarina Melo, Patricia Souza, Soraya Franco e Thayná Mendes CONTEÚDO: Luiza Pessoa PR Cintia Araium e Carolina Cesario APROVAÇÃO CLIENTE: Valeria Borghi, Joyce Cardoso, Simeia Mendonça e João Chacon AGÊNCIA DE PRODUÇÃO CRIATIVA: Publicis Production

PRODUÇÃO FILME PRODUTORA DE IMAGEM Zanca Filmes AGENCIA DE PRODUÇÃO CRIATIVA Publicis Production DIREÇÃO Rodrigo Zanchini (Zanca) DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA Ricardo Pelissari MONTAGEM Nina Senra, AMC Ass DE MONTAGEM E FINALIZAÇÃO Joice Temple e Juanito Gonzalez PRODUÇÃO EXECUTIVA Gabriela Carvalho PRODUÇÃO Rafael Sampaio ATENDIMENTO Marina Manso, Bruna Marchi ATENDIMENTO ZANCA FILMES Eli Dias COORDENAÇÃO DE PÓS PRODUÇÃO Marina Morena PÓS-PRODUÇÃO/FINALIZAÇÃO Eduardo Nascimento

PRODUÇÃO ÁUDIO- Filmes + Spots+ Jingle PRODUTORA SOM DaHouse Audio PRODUÇÃO MUSICAL Silvinho Erné e Lucas Mayer LOCUTOR Locução ON Rodrigo Hilbert (contratação pelo cliente) Finalização, Mix e Sound Design: Lucas Mayer e Rodrigo Deltoro Produção Executiva Andrea Oliveira e Carol Masseti

PRODUÇÃO FOTO FOTOGRAFO: Chay Paes ASSISTENTE: Pedro Saad ASSISTENTE: Renan Martins LOCADORA: Luz Locadora ATENDIMENTO: Ja Paes TRATAMENTO: Ariê Magalhães

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA. O cuidado em todas as etapas de produção é para que os brasileiros tenham, dentro de cada caixinha de remédio, a qualidade e segurança de uma marca que é eficaz em tudo que faz. A marca é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023. O esporte é um grande aliado na manutenção da saúde física e do mental, e fazer parte dessa jornada junto ao COB é a melhor maneira de promover a sua importância.

Sobre a Sanofi

A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplicamos nosso profundo entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo, com um pipeline inovador que pode beneficiar milhões mais. Nossa equipe é guiada por um propósito: buscar os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas; isso nos inspira a promover o progresso e gerar um impacto positivo para nossos colaboradores e para as comunidades que atendemos, enfrentando os desafios mais urgentes da atualidade nas áreas da saúde, meio ambiente e sociedade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921581/00_41.jpg

FONTE Sanofi