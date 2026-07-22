Medley reforça compromisso com educação farmacêutica durante o Road Show Abrafarma Rio de Janeiro

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Medley

22 jul, 2026, 14:54 GMT

Marca celebra 30 anos promovendo palestra sobre qualidade, rigor técnico e confiança na indicação de medicamentos genéricos

RIO DE JANEIRO, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Medley participou, nesta terça-feira (21), do Road Show Abrafarma Rio de Janeiro, iniciativa da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) que reúne 800 farmacêuticos das principais redes do país para debater tendências, inovação e o papel cada vez mais estratégico desses profissionais na promoção da saúde.

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Ao longo do dia, a Medley recebeu os participantes em seu estande, promoveu momentos de interação e compartilhou conhecimento por meio da palestra "Como a Qualidade e o Rigor Técnico se transformam em Confiança na sua indicação", ministrada pela gerente médica da Medley, Dra. Adriana Martini. Durante a apresentação, Adriana abordou como os investimentos contínuos da companhia em pesquisa, desenvolvimento, controle de qualidade e excelência técnica fortalecem a confiança dos profissionais de saúde na indicação dos medicamentos da marca.

"Participar do Road Show é uma oportunidade valiosa para estar próxima dos farmacêuticos e discutir um tema que considero fundamental: como a qualidade e o rigor técnico sustentam a confiança na indicação dos medicamentos genéricos. Ver o interesse e o engajamento dos participantes reforça a importância de promovermos cada vez mais espaços de diálogo entre indústria e farmácia, sempre com foco no melhor cuidado aos pacientes", afirma Adriana Martini, gerente médica da Medley.

Para a Medley, o Road Show representa uma oportunidade de fortalecer o relacionamento com farmacêuticos, profissionais que desempenham um papel essencial na orientação aos pacientes e na promoção do cuidado responsável à saúde. A participação também reforça o compromisso da companhia em fomentar o diálogo técnico e contribuir para o desenvolvimento desses profissionais, cada vez mais protagonistas na jornada de cuidado.

"Estar próximo dos farmacêuticos é essencial para compreendermos os desafios e as necessidades da rotina de quem está diretamente conectado aos pacientes. O Road Show proporciona conversas relevantes, troca de experiências e o fortalecimento de uma parceria que gera valor para toda a jornada de cuidado", destaca Arthur Bortolucci, Diretor comercial da Medley.

Em um momento especial, em que celebra 30 anos de atuação no Brasil, a Medley segue investindo em inovação, desenvolvimento científico e proximidade com os profissionais que compartilham da missão de ampliar o acesso à saúde com segurança, responsabilidade e excelência.

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA. O cuidado em todas as etapas de produção é para que os brasileiros tenham, dentro de cada caixinha de remédio, a qualidade e segurança de uma marca que é eficaz em tudo que faz. A marca é patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023. O esporte é um grande aliado na manutenção da saúde física e do mental, e fazer parte dessa jornada junto ao COB é a melhor maneira de promover a sua importância.

FONTE Medley

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