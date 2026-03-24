Menos delay, mais performance: LG traz ao Brasil monitor OLED UltraGear com 0,03ms e suporte a G-SYNC

Monitor gamer OLED com taxa de 240Hz, tempo de resposta ultra-rápido e HDR True Black, LG OLED UltraGear™ 27GX704A eleva performance e imersão em jogos

SÃO PAULO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Pensado especialmente para gamers que buscam o máximo desempenho e visual cinematográfico em suas sessões de jogo, a LG Electronics traz ao Brasil o novo monitor LG OLED UltraGear™ 27GX704A. Com tela OLED QHD de 27 polegadas e taxa de atualização de 240Hz, o novo monitor entrega fluidez extrema, cores vibrantes e resposta quase instantânea para jogos competitivos e experiências imersivas.

Menos delay, mais performance

O 27GX704A combina uma resolução Quad HD (2560 × 1440) com um tempo de resposta de 0,03 ms (GtG), praticamente eliminando borrões de movimento e garantindo que cada frame seja exibido com nitidez absoluta, essencial em títulos de ação e esports. A tecnologia OLED com brilho de pico de até 1300 nits e certificação DisplayHDR™ True Black 400 proporciona contraste impressionante, pretos profundos e cores vibrantes que tornam os mundos dos jogos ainda mais realistas.

O monitor é compatível com NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium Pro e AdaptiveSync certificado pela VESA, o que significa jogabilidade suave sem tearing ou stuttering, independentemente da placa gráfica usada. Com entradas HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e portas USB, o 27GX704A oferece conectividade versátil para PCs e consoles de nova geração.

Ergonomia e praticidade também fazem parte da experiência gamer: o suporte ajustável permite adaptação de altura, inclinação e rotação, enquanto recursos como Black Stabilizer, garantem longas sessões de gameplay. O Contador de FPS e Dynamic Action Sync, por sua vez, dão vantagem competitiva em títulos de jogabilidade mais rápida.

"Sabemos que, em jogos intensos, cada milissegundo faz diferença e foi pensando nisso que desenvolvemos o UltraGear OLED 27GX704A. Quisemos ir além do básico e entregar exatamente o que o gamer competitivo procura: velocidade real, precisão nos detalhes e qualidade de imagem em um único monitor", afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa .

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941540/Menos_delay___mais_performance.jpg

FONTE LG Electronics Brasil