Merz Aesthetics® apresenta uLips: novo protocolo que propõe abordagem estruturada para lábios naturais e personalizados

Metodologia exclusiva organiza a aplicação de preenchedores com foco em personalização, naturalidade, segurança nos resultados

SÃO PAULO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A busca por lábios preenchidos continua crescendo globalmente, mas, junto com a demanda, surge um desafio importante para a medicina estética: garantir resultados naturais e individualizados em um cenário com múltiplas técnicas e produtos disponíveis. É nesse contexto que a Merz Aesthetics® apresenta o uLips (Universal Lip Integrity, Proportion and Structure)¹, um protocolo estruturado que organiza a prática clínica com foco em anatomia e segurança.

A metodologia foi desenvolvida por um painel internacional de cinco especialistas em medicina estética e propõe uma estrutura padronizada para a harmonização labial, utilizando preenchedores à base de ácido hialurônico com tecnologia CPM (Cohesive Polydensified Matrix).

O uLips não se propõe como uma técnica engessada ou protocolo proprietário fechado. Ao contrário, organiza princípios já conhecidos da prática clínica em um modelo estruturado que facilita a tomada de decisão e a personalização do tratamento.

"O cuidado estético labial evoluiu muito nos últimos anos. Hoje, mais do que aumentar volume, buscamos respeitar a anatomia, as proporções faciais e a identidade de cada paciente. O uLips traz justamente essa organização do raciocínio clínico, oferecendo uma estrutura que ajuda o médico a alcançar resultados naturais, personalizados e seguros", explica a Dra. Bianca Viscomi. (CRM 116663-SP)

Uma nova forma de pensar o preenchimento labial

O uLips é fundamentado no uso dos preenchedores de ácido hialurônico com tecnologia CPM (Cohesive Polydensified Matrix), tecnologia exclusiva da Merz Aesthetics®, reconhecida por sua integração tecidual e naturalidade de resultados.

O protocolo estrutura o tratamento em cinco etapas clínicas e reúne oito técnicas essenciais de aplicação, que podem ser combinadas de acordo com o objetivo estético e a anatomia do paciente, seja para realçar características já presentes ou restaurar estruturas impactadas pelo envelhecimento. O método prevê dois direcionamentos principais que seguem um mesmo princípio, a naturalidade:

Beautification , indicado para realce e refinamento proporcional;





, indicado para realce e refinamento proporcional; Restoration, voltado à reconstrução estrutural e suporte labial em casos de perda relacionada ao tempo.

Essa divisão permite que o profissional escolha a estratégia mais adequada para cada perfil, mantendo coerência estética e segurança técnica.

Segurança como premissa

Um dos diferenciais do uLips é a ênfase na segurança anatômica. O protocolo recomenda a aplicação no compartimento anterior dos lábios, reduzindo risco vascular e promovendo melhor integração do produto ao tecido. Também estabelece volumes máximos por sessão e orientações técnicas para evitar sobrecorreção e intercorrências.

A proposta reforça a importância de avaliações dinâmicas durante o procedimento e da possibilidade de ajustes em tempo real, estimulando o julgamento clínico e a individualização, e não a replicação automática de técnicas.

Com o lançamento do uLips, a Merz amplia sua atuação no desenvolvimento de soluções baseadas em ciência e educação médica, fortalecendo o compromisso com inovação responsável e segurança na medicina estética.

Sobre a Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® é uma empresa de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem cada dia com confiança. Temos o objetivo de ajudar pessoas no mundo todo a viverem a melhor versão de si mesmas, por dentro e por fora – de acordo com seu significado pessoal. Clinicamente testado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidado com a pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com alto padrão de segurança e eficácia. Sendo um negócio de família há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é reconhecida por criar laços com seus clientes como se fossem parte da família. A sede global da Merz Aesthetics®' fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países no mundo todo. Também faz parte do Grupo Merz, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

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¹Goldie K, Ferland-Caron G, Vachiramon V, Viscomi B, Sattler S. Universal Lip Integrity, Proportion, and Structure: A Framework for Achieving Consistent, Natural-Looking Lip Augmentation Using Hyaluronic Acid Fillers. Aesthet Surg J Open Forum. 2025 Oct 25;7:ojaf131.

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FONTE Merz Aesthetics® Brasil