MERZ AESTHETICS® BRASIL ANUNCIA DANIELA SARAHYBA COMO O NOVO ROSTO DE ULTHERAPY PRIME® NO BRASIL

A influenciadora representará Ultherapy PRIME® nacionalmente; a tecnologia é a única plataforma de ultrassom microfocado com visualização no mercado

SÃO PAULO, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Merz Aesthetics® Brasil, farmacêutica focada em medicina estética, anuncia Daniella Sarahyba para compor o time de influenciadoras da marca nacional de Ultherapy PRIME®. A influenciadora marca o início de uma jornada importante para a empresa, que lançou ainda em 2025 a plataforma avançada de ultrassom microfocado para um lifting personalizado e não invasivo da pele.1,2

Ultherapy PRIME® é um tratamento aprovado pela ANVISA e pela FDA, próprio para melhorar a aparência de tecidos flácidos em áreas do corpo como braços, abdômen, glúteos, coxas e joelhos. Outras indicações incluem levantar a sobrancelha, melhorar linhas e rugas do colo, levantar o submento flácido (abaixo do queixo) e o tecido do pescoço, o que também pode afetar a aparência de tecidos flácidos nas regiões submentoniana e do pescoço.

"Receber o convite para representar Ultherapy PRIME® é uma alegria enorme. A tecnologia conversa diretamente com a minha forma de cuidar da pele: com responsabilidade, naturalidade e propósito. Acredito que escolhas estéticas devem valorizar quem somos, e encontrei em Ultherapy PRIME® um alinhamento genuíno com esses princípios. É uma parceria que faz sentido e que me deixa muito empolgada para os próximos passos", finaliza.

Daniella Sarahyba já atuou como modelo e trabalhou com nomes de peso ao longo da carreira. Com o tempo, passou a equilibrar o ritmo profissional com a vida pessoal. Hoje em dia, Dani mantém o foco como influenciadora digital, representando uma rotina que combina força, bem-estar e escolhas saudáveis.

A plataforma Ultherapy PRIME® é a evolução de Ultherapy®, reconhecido como o Gold Standard para tratamento não invasivo de lifting.2 Perpetuando um legado de resultados comprovados e naturais, Ultherapy PRIME® redefine o futuro do lifting não-cirúrgico de pele através da combinação única da plataforma avançada de ultrassom microfocado com visualização em tempo real.1 Esses avanços promovem um lifting personalizado, seguro e com resultados até um ano.

"Para nós, ter a Dani como embaixadora de Ultherapy® PRIME é uma escolha completamente coesa, porque ela representa tudo aquilo que é símbolo da tecnologia e da Merz: autocuidado, beleza natural, confiança e bem-estar. Estamos muito felizes com a parceria, com a certeza de que teremos ótimos conteúdos nessa jornada que está apenas começando", comenta Giovana Pacini, country manager da Merz Aesthetics® Brasil.

Para saber mais e encontrar um distribuidor perto de você, acesse https://ultherapy.com/br/. Siga @Ultherapy.Brasil no Instagram para saber as últimas notícias de Ultherapy PRIME® e Dani Sarahyba.

Sobre a Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® é uma empresa farmaceutica com foco em medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem cada dia com confiança. Temos o objetivo de ajudar pessoas no mundo todo a viverem a melhor versão de si mesmas, por dentro e por fora – de acordo com seu significado pessoal. Clinicamente testado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidado com a pele desenvolvidos para atender às necessidades de cada paciente com alto padrão de segurança e eficácia. Sendo um negócio de família há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é reconhecida por criar laços com seus clientes como se fossem parte da família. A sede global da Merz Aesthetics®' fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países no mundo todo. Também faz parte do Grupo Merz, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com .

* Resultados podem durar até um ano ou mais3

**Ultherapy PRIME não está disponível na China, Índia, Azerbaijão, Rússia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Peru, Uruguai, Iraque, Israel, Jordânia, Líbano, Emirados Árabes Unidos.

Consulte um profissional de saúde habilitado.

Referências:

Referências:

1.Ulthera® Instruções de uso.

2.Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines from an expert panel. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432.

3.Werschler WP, Werschler PS. Longterm efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27-33.

4.Pavicic T, Ballard JR, Bykovskaya T, et al. Microfocused ultrasound with visualization: consensus on safety and review of energy-based devices. J Cosmet Dermatol. 2022;21(2):636-647.

5. Sasaki GH, Tevez A. Clinical efficacy and safety of focused-image ultrasonography: a 2-year experience. Aesthet Surg J. 2012 Jul;32(5):601-12. doi: 10.1177/1090820X12445576. OU se quiser apensas usar " Resultados por até um ano" . Referência : Werschler WP et al. J Clin Esthet Dermatol. 2016;9(2):27-33

Ultherapy® refere-se ao Sistema Ulthera (Reg. MS. n.° 80829430001)

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FONTE Merz Aesthetics® Brasil