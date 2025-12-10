Merz Aesthetics® reconhece cinco médicas latinas por sua atuação na medicina estética globalmente

Quatro médicas brasileiras e uma argentina entraram para um seleto grupo de 26 médicos reconhecidos mundialmente por seu trabalho no avanço de pesquisas e educação médica em cosmiatria

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O conceito de beleza é uma discussão antiga e muito debatida entre pesquisadores e sociedade em geral até os dias de hoje. O avanço da medicina tem proporcionado diferentes soluções para atender às necessidades estéticas dos pacientes. Entretanto, é imprescindível ter profissionais de saúde capacitados e que se dedicam a estudar e trazer novidades e tendências para o mercado. Com isso em mente, a Merz Aesthetics® reuniu os médicos mais renomados mundialmente para fazer parte do Top Global KOL Network (Top GKN).

As cinco médicas dermatologistas nomeadas para o Top GKN são (da esquerda para a direita): Ada Trindade, Bianca Viscomi, Carla Pecora, Julieta Spada e Rossana Vasconcelos.
O Top GKN é composto por 26 médicos de todo o mundo dedicados à medicina estética que já fazem parte do quadro de palestrantes da empresa, porém, se destacam devido à constante buscar por novas técnicas, publicação de estudos e pesquisas e educação médica.

Nicoli Camilo, Medical Manager Latam na Merz Aesthetics®, explica que ter médicos LATAM no Top GKN é um reconhecimento da atuação da região entre os mercados globais em que a Merz está presente. "Entre os profissionais escolhidos temos cinco médicas nos representando. Elas conseguiram esse feito devido ao trabalho incansável que se dispuseram a fazer em nome da paixão pela medicina estética e pelo bem-estar de seus pacientes".

A pesquisa global Pilares da Confiança, encomendada pela Merz Aesthetics® e lançada em janeiro desse ano, mostrou que entre os latino-americanos respondentes, 70% disseram que os tratamentos estéticos impactam em como eles se veem e 84% disseram que sentem que estão cuidando de si mesmos após um procedimento estético. "Esses dados mostram que não estamos falando apenas de aparência, mas de cuidado como um todo e da importância do trabalho da Merz e dessas médicas que são referências globais no assunto", reforça Nicoli.

As cinco médicas dermatologistas nomeadas foram: Julieta Spada da Argentina e as brasileiras Ada Trindade, Bianca Viscomi, Carla Pecora e Rossana Vasconcelos.

Outro ponto importante, destacado por Nicoli é a representatividade feminina. "Temos diversos médicos na região que são muito competentes e que fazem parte do quadro de palestrantes globais da Merz, porém, na América Latina, apenas mulheres foram selecionadas para o Top GKN, o que mostra nosso poder e capacidade de ocupar os lugares que quisermos", afirma.

Reconhecendo o poder da LATAM na cosmiatria

Para celebrar a nomeação das cinco médicas latinas para o Top GKN, o time de Medical Affairs Latam convidou um artista plástico de São Paulo para traduzir em arte a visão que cada uma das homenageadas tem sobre a medicina estética e sua atuação como palestrante da Merz.

Os quadros foram desenvolvidos a partir de perguntas que cada uma respondeu sobre quais cores, objetos, momentos etc., representavam melhor a estética e a atuação delas na área. Elas responderam ao questionário sem saber para o que seria. A partir das respostas, Francisco Lourenço (@francisco_lim), o artista plástico convidado para trabalhar no projeto, desenvolveu os quadros representando as respostas de cada uma delas.

"A ideia era que elas soubessem o quanto somos gratos pela dedicação e empenho durante todos esses anos, não apenas com a Merz, mas com o avanço da medicina estética no geral", explica Juliana Zimbres, Diretora de Medical Affairs Latam da Merz Aesthetics®.

Já Can Gumus, presidente Latam da empresa, exaltou a constante participação de cada uma delas no dia a dia. "Elas estão sempre nos desafiando, nos trazendo feedbacks para melhorarmos nossa atuação na região, além de sempre nos ajudarem a levar a eficiência dos nossos produtos para uma clientela que talvez não tivéssemos acesso tão facilmente", diz o executivo.

A entrega dos quadros foi registrado e pode ser assistida nesse mini-doc.

Sobre a Merz Aesthetics 

A Merz Aesthetics ® atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics ® é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics ® fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.  

