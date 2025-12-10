Merz Aesthetics® reconoce a cinco médicas latinoamericanas por su actuación en la medicina estética a nivel global

Cuatro médicas brasileñas y una argentina ingresaron a un selecto grupo de 26 médicos reconocidos mundialmente por su labor en el avance de investigaciones y educación médica en cosmiatría.

SÃO PAULO, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El concepto de belleza es un tema antiguo y ampliamente debatido entre investigadores y la sociedad en general hasta los días de hoy. El avance de la medicina ha proporcionado diferentes soluciones para atender las necesidades estéticas de los pacientes. Sin embargo, es imprescindible contar con profesionales de la salud capacitados y dedicados a estudiar y aportar novedades y tendencias al mercado. Con esto en mente, Merz Aesthetics® reunió a los médicos más reconocidos mundialmente para formar parte del Top Global KOL Network (Top GKN).

Las cinco dermatólogas nominadas al Top GKN son (de izquierda a derecha): Ada Trindade, Bianca Viscomi, Carla Pecora, Julieta Spada y Rossana Vasconcelos.

El Top GKN está compuesto por 26 médicos de todo el mundo dedicados a la medicina estética que ya forman parte del cuadro de ponentes de la empresa, pero que se destacan por la constante búsqueda de nuevas técnicas, la publicación de estudios e investigaciones y la educación médica.

Nicoli Camilo, Medical Manager Latam en Merz Aesthetics®, explica que tener médicos LATAM en el Top GKN es un reconocimiento al desempeño de la región entre los mercados globales en los que Merz está presente. "Entre los profesionales seleccionados tenemos cinco médicas que nos representan. Lograron este hito gracias al trabajo incansable que se dispusieron a realizar movidas por la pasión por la medicina estética y por el bienestar de sus pacientes".

La investigación global Pilares de la Confianza, encargada por Merz Aesthetics® y lanzada en enero de este año, mostró que, entre los latinoamericanos encuestados, el 70% afirmó que los tratamientos estéticos impactan en cómo se ven a sí mismos y el 84% dijo que siente que está cuidando de sí mismo después de un procedimiento estético. "Estos datos muestran que no estamos hablando solo de apariencia, sino de cuidado integral y de la importancia del trabajo de Merz y de estas médicas que son referencias globales en el tema", refuerza Nicoli.

Las cinco dermatólogas nombradas fueron: Julieta Spada de Argentina y las brasileñas Ada Trindade, Bianca Viscomi, Carla Pecora y Rossana Vasconcelos.

Otro punto importante destacado por Nicoli es la representatividad femenina. "Tenemos varios médicos en la región que son muy competentes y que forman parte del cuadro global de ponentes de Merz; sin embargo, en América Latina, solo mujeres fueron seleccionadas para el Top GKN, lo que demuestra nuestro poder y capacidad de ocupar los lugares que queramos", afirma.

Reconociendo el poder de LATAM en la cosmiatría

Para celebrar la nominación de las cinco médicas latinoamericanas al Top GKN, el equipo de Medical Affairs Latam invitó a un artista plástico de São Paulo para traducir en arte la visión que cada una de las homenajeadas tiene sobre la medicina estética y su actuación como ponente de Merz.

Los cuadros fueron desarrollados a partir de preguntas que cada una respondió sobre qué colores, objetos, momentos, etc., representaban mejor la estética y su actuación en el área. Ellas respondieron el cuestionario sin saber para qué sería. A partir de las respuestas, Francisco Lourenço (@francisco_lim), el artista plástico invitado a trabajar en el proyecto, desarrolló los cuadros representando las respuestas de cada una.

"La idea era que supieran cuánto agradecemos su dedicación y esfuerzo durante todos estos años, no solo con Merz, sino con el avance de la medicina estética en general", explica Juliana Zimbres, Directora de Medical Affairs Latam de Merz Aesthetics®.

Por su parte, Can Gumus, presidente de Latam de la empresa, destacó la constante participación de cada una de ellas en el día a día. "Siempre nos están desafiando, brindándonos retroalimentación para mejorar nuestra actuación en la región y, además, siempre nos ayudan a llevar la eficacia de nuestros productos a una clientela que quizá no alcanzaríamos tan fácilmente", dice el ejecutivo.

La entrega de los cuadros fue registrada y puede verse en este mini-doc.

Merz Aesthetics® actúa en el segmento de medicina estética con una larga historia de empoderamiento de profesionales de la salud, pacientes y colaboradores para vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a las personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas —sea cual sea su definición—. Clínicamente comprobado, su portafolio de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos de cuidado de la piel diseñados para atender las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia.

