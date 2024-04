Mês de Conscientização da Rosácea: conheça as causas, sintomas e tratamentos desta doença cutânea inflamatória pouco conhecida

SÃO PAULO, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que, embora não tenha cura, possui tratamento. Ela afeta de 1,5% a 10% da população do país, principalmente adultos entre 30 e 50 anos de idade e pessoas do gênero feminino, causando, entre outros sintomas, vermelhidão facial1,3, vasos sanguíneos visíveis, sensibilidade na pele1,3, inflamações e lesões parecidas com acne que afetam principalmente as bochechas e o nariz.

Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)* e a Galderma estão lançando a campanha de conscientização da rosácea nas redes sociais, com postagens no Instagram da SBD (@dermatologisbd), para dar maior visibilidade ao tema e trazer esclarecimentos importantes para pacientes e população em geral.

"Embora a causa exata da rosácea ainda não seja completamente compreendida, acredita-se que envolva uma combinação de fatores genéticos, ambientais e vasculares. Há muitos casos não diagnosticados ou com diagnóstico errado, pois a condição pode se assemelhar à acne. Por isso, é fundamental que os indivíduos com suspeita busquem a orientação de um dermatologista para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento personalizado", afirma a dermatologista Beatrix Sabóia (CRM 52799602).

A Dra. Fabiane Brenner, dermatologista e membro da diretoria da SBD, destaca que as manifestações clínicas mais frequentes são: "vermelhidão de face e o aparecimento de telangiectasia, que são os vasos mais dilatados na superfície da face e lesões que lembram o aspecto da acne. Além das espinhas, que diferente da acne comum dos adolescentes, não têm cravos e isso nos ajuda no diagnóstico diferencial. Em geral, essas lesões são crônicas por longos períodose pioram com alguns fatores desencadeantes, tais como mudança brusca de temperatura, calor, alimentos condimentados e exposição solar"

Acompanhamento regular faz parte do tratamento

"Embora a rosácea possa ser uma condição frustrante, com o cuidado adequado da pele e o tratamento médico apropriado é possível controlar seus sintomas e melhorar a aparência da pele. Dessa forma, os pacientes com essa condição podem desfrutar de uma pele mais saudável e de mais qualidade de vida", explica Dra. Beatrix Sabóia.

Pensando nesse acompanhamento regular da doença e para identificar os principais gatilhos que levam as crises na pele, um dos métodos mais indicados pela SBD é o Diário de Pioras3. Basicamente, o paciente registra em um caderno o estado da doença em datas, relacionando com suas atividades físicas, alimentação, nível de estresse e outros fatores3. Depois de um determinado período, ele apresenta essas anotações para um dermatologista, que passará a acompanhar mais de perto os sintomas.

Tratamento exige hábitos de vida mais saudáveis e skincare

Muitas pessoas com rosácea descobrem que certos alimentos, bebidas, temperaturas extremas, exposição ao sol, estresse e produtos para a pele podem desencadear ou piorar os sintomas. Após identificar isso, é possível controlar alguns hábitos e controlar os sintomas da doença.

Quem possui a pele com essa condição precisa adotar uma rotina de cuidados4 dessa forma personalizada e que atendam suas necessidades. De manhã e durante o dia, o recomendado é higienizar o rosto com um limpador facial, passar um hidratante calmante e usar protetor solar. Já no período noturno, limpar bem a pele e aplicar um produto de tratamento específico indicado pelo dermatologista.

Nesse sentido, deve-se optar por produtos formulados para peles sensíveis e livres de ingredientes irritantes, como fragrâncias e álcool. Limpar suavemente o rosto com um limpador e aplicar hidratantes não comedogênicos também é importante. Além disso, os hábitos de cuidado com a pele contemplam o uso de protetor solar diariamente e evitar a exposição excessiva ao sol, pois isso pode piorar a rosácea.

"Para tratar a rosácea, existem opções de tratamentos tópicos e medicamentos via oral. Algumas tecnologias também podem ajudar a diminuir a vermelhidão da face, como laser e luz pulsada, que podem ser usados em complemento aos tratamentos domésticos." – orienta a Dra. Fabiane Brenner, da SBD.

É importante ressaltar que é sempre necessário consultar um dermatologista e seguir o tratamento recomendado pelo profissional.

Sobre a SBD

A Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma sociedade médica com 112 anos de história e que congrega, atualmente, cerca de 12 mil dermatologistas associados em todo o Brasil. A entidade tem por objetivo o estudo, ensino, pesquisa e difusão da Dermatologia e domínios afins. A SBD é a única sociedade científica credenciada pela Associação Médica Brasileira (AMB) como representante da especialidade Dermatologia e suas áreas de atuação e a única autorizada a realizar o Exame de Título de Especialista em Dermatologia.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviçospremium que abrangemtodo o espectro de dermatologia emrápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica.

