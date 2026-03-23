Mês do Consumidor LG: eficiência energética para economizar energia o ano todo

Marca mostra que a verdadeira economia vai além da oferta, com produtos eficientes que geram benefícios o ano todo

SÃO PAULO, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um período em que os consumidores estão atentos às melhores ofertas, a LG Electronics do Brasil reforça a importância do consumo consciente e do investimento inteligente. Durante o Mês do Consumidor, a marca destaca como a escolha de eletrodomésticos de alta eficiência energética não apenas contribui para um futuro mais sustentável, mas também gera uma economia significativa e duradoura na conta de luz.

consumidor

Mais do que uma simples compra, a aquisição de um produto premium da LG é uma decisão estratégica para o lar. Itens projetados com foco em durabilidade e desempenho, como os que integram o portfólio da marca, representam uma economia a longo prazo, diminuindo a necessidade de trocas e reparos. A mensagem para o Mês do Consumidor é clara: escolher eletrodomésticos eficientes hoje ajuda a economizar energia, reduzir a conta de luz e trazer mais tranquilidade por muitos anos..

O segredo para essa economia está em tecnologias inovadoras, como o motor Inverter, presente em geladeiras e máquinas de lavar, e o AI DD™, que otimiza os ciclos de lavagem de acordo com o tipo de tecido. Essas funcionalidades são a resposta direta para a pergunta de muitos brasileiros: "Como posso economizar na conta de luz?". Ao optar por produtos com nova classificação energética A, o consumidor garante a máxima eficiência e o mínimo impacto no orçamento mensal.

"Sabemos que o consumidor está cada vez mais buscando produtos que ofereçam mais do que funcionalidade imediata; ele procura soluções que agreguem valor e sejam financeiramente vantajosas a longo prazo", afirma Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Neste Mês do Consumidor, queremos reforçar que a escolha por um eletrodoméstico LG eficiente é a tranquilidade de saber que você tem um produto durável e de alta performance, que trará uma redução real na sua conta de luz, mês após mês, alinhado a pautas importantes como o Dia Mundial da Eficiência Energética."

Exemplos práticos escolher eletrodomésticos eficientes são encontrados em produtos-chave do portfólio da LG. Na cozinha, as geladeiras eficientes com tecnologia Inverter garantem alta performance e durabilidade. Na lavanderia, a Lava e Seca com Inteligência Artificial AI DD™ protege os tecidos enquanto otimiza o uso de água e energia. A inovação se estende ao closet com o LG Styler, um vaporizador que higieniza e renova as roupas, diminuindo a necessidade de lavagens constantes e os custos com lavanderia, um verdadeiro investimento no cuidado com o vestuário e no orçamento familiar.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

CONTATO ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Amanda Amorim de Brito – [email protected]

Celia Almudena – [email protected]

Edgard Assis – [email protected]

Julia Oliveira – [email protected]

CONTATO – LG:

Alex de Cara - [email protected]

Melissa Castro – [email protected]

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

LG ELECTRONICS – SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940100/image___2026_03_23T115228_634.jpg

FONTE LG Electronics Brasil