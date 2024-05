Metas baseadas em ciência da ZTE aprovadas pela SBTi

As metas de curto e longo prazo da ZTE em relação aos critérios de emissões líquidas zero da SBTi foram aprovadas

A ZTE se compromete a reduzir as emissões absolutas de GEE dos escopos 1 e 2 em 52% até 2030, 90% até 2040, e alcançar emissões líquidas zero de GEE em toda a cadeia de valor até 2050

SHENZHEN, China, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia de informação e comunicação, anunciou recentemente que suas metas baseadas na ciência, que envolvem alcançar a redução das emissões de gases de efeito estufa em conformidade com o caminho de limitação do aumento da temperatura de 1,5°C e, em última análise, alcançar as emissões líquidas zero até 2050, o mais tardar, foram aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) e listadas no painel de metas da SBTi. A ZTE se tornou a primeira empresa de tecnologia TIC de grande escala na China a receber aprovação oficial para as metas de redução de emissões de GEE de curto e longo prazo e garantir um lugar na Lista A do CDP, demonstrando uma conquista fundamental em sua resposta ativa aos desafios climáticos globais.

A ZTE responde ativamente às tendências internacionais de descarbonização. Desde 2021, a empresa formulou uma estratégia verde e de baixo carbono baseada na inovação com inteligência digital, concentrando-se em quatro dimensões principais: operações verdes, cadeia de suprimentos verde, infraestrutura digital verde e capacitação verde. Essa estratégia visa construir um caminho verde para a economia digital, promovendo internamente as suas próprias iniciativas verdes e capacitando externamente a conservação de energia da indústria e a redução de carbono.

Em primeiro lugar, a ZTE estabeleceu metas sistemáticas e ambiciosas de alto padrão. A ZTE se compromete a reduzir as emissões absolutas de GEE dos escopos 1 e 2 em 52% até 2030, 90% até 2040, e alcançar emissões líquidas zero de GEE em toda a cadeia de valor até 2050.

Em segundo lugar, a ZTE integra profundamente conceitos verdes e de baixo carbono em suas operações de ponta a ponta. A ZTE não se concentra apenas em P&D, produção e instalações de alto consumo para diminuir o uso de recursos e o impacto ambiental, mas também integra medidas verdes em sua cadeia de fornecimento, desenvolve modelos de emissões e promove a colaboração com parceiros para reduzir as emissões globais.

Para a infraestrutura digital verde, a ZTE visa "energia limpa, TIC ultraeficiente, rede de inteligência", concentrando-se na melhoria da eficiência do produto e na criação de uma rede de carbono "zero". A ZTE está ajudando operadoras globais a economizar 10 bilhões de kWh de eletricidade anualmente por meio de geração inteligente de energia fotovoltaica, células de combustível de hidrogênio, refrigeração líquida, conservação de energia por IA e outras tecnologias avançadas.

Na área de capacitação verde, a ZTE lançou uma solução de rede em nuvem de precisão verde baseada na arquitetura "Digital Nebula", dedicada a permitir que diversas indústrias alcancem conservação de energia, redução de emissões e melhoria de eficiência.

A ZTE alcançou resultados notáveis no desenvolvimento sustentável. Em 2023, as emissões gerais de carbono da empresa diminuíram 9,7% ano a ano, com as emissões de carbono das operações (escopo 1 e 2) diminuindo 3,0% anualmente, e todas as emissões indiretas (escopo 3) de carbono no upstream e downstream diminuindo 9,8% em termos anuais. Nos últimos dois anos, as emissões de carbono das operações (escopo 1 e 2) diminuíram 15,6% ano a ano, a intensidade de consumo unitário de energia do consumo total de energia da empresa aumentou 18,1% e a capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica autoconstruída e autoutilizada aumentou 700%.

Como "impulsionadora da economia digital", a ZTE continuará a promover o desenvolvimento econômico global verde e sustentável, contribuindo para a mitigação das alterações climáticas e moldando um futuro compartilhado para o mundo.

A Science-Based Targets (SBTi) é uma iniciativa global lançada conjuntamente pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), o Carbon Disclosure Project (CDP), o World Resources Institute (WRI) e o Pacto Global das Nações Unidas (UNGC). Esta iniciativa visa definir metas de redução de emissões com base na ciência climática para incentivar as empresas em todo o mundo a reduzir as emissões de carbono em conformidade com os requisitos do Acordo de Paris, abordando coletivamente os desafios criados pelas alterações climáticas.

