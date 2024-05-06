中興通訊通過SBTi兩項科學碳目標審核

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中興通訊股份有限公司

06 5月, 2024, 15:19 CST

深圳2024年5月6日 /美通社/ -- 近日，中興通訊在積極響應全球氣候變化挑戰的過程中邁出了關鍵一步，正式通過了科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）的1.5℃目標、長期淨零目標兩項認證,中興通訊成國內首家通過SBTi兩項認證並獲評CDP氣候變化A級評級的大型ICT科技企業。

中興通訊積極響應國際減碳趨勢。自2021年開始就制定了以數智技術創新為本，從「綠色企業運營、綠色供應鏈、綠色ICT數智基座、綠色行業賦能」等四大層面，築就數字林蔭路，對內促進自身、對外賦能行業節能降碳的綠色低碳戰略。

首先，確立雄心勃勃的體系化高標準目標。中興通訊承諾到2030年範圍1、範圍2碳排放相對2021基準年下降52%；範圍3產品單位性能的碳排放下降52%（物理強度法），且總量不增；2040 年實現自身運營碳中和，2050年實現整體碳中和，達到淨零排放。

其次，堅持將綠色低碳理念深入整合到端到端經營活動中。中興通訊不僅關注研發、生產和高能耗設施，以減少資源消耗和環境影響，還將綠色節能措施融入供應鏈，開發碳排放模型，促進與合作夥伴的合作，減少總體排放。

在綠色數智基座方面以「能源至潔、極致ICT、網絡至智」為目標，聚焦產品提能效、端到端打造「0」碳網絡；中興通訊通過智能光伏發電、氫燃料電池、液冷、AI節能等先進技術幫助全球運營商每年節電100億度。

在綠色行業賦能方面推出基於「數字星雲」架構的綠色精準雲網解決方案，致力於使能千行百業節能降碳，提質增效。

中興通訊在可持續發展方面取得了令人矚目的成績。首先，2023年公司總體碳排同比減少9.7%，其中自身運營（範圍1&2) 碳排放同比減少3.0%；上下游所有間接（範圍3) 碳排放同比減少9.8%。兩年累計自身運營（範圍1&2) 碳排放同比減少15.6%，公司耗能的單位經濟強度總能耗提升18.1%，自建自用新增光伏發電裝機容量增長700%。

作為數字經濟築路者，中興通訊未來將繼續推動全球經濟綠色可持續發展，為應對氣候變化和構建人類命運共同體貢獻力量。

科學碳目標倡議（SBTi）是由世界自然基金會（WWF）、全球環境信息研究中心（CDP）、世界資源研究所（WRI）以及聯合國全球契約組織（UNGC）聯合發起的一項全球倡議。該倡議旨在通過設定符合氣候科學的減排目標，推動企業在全球範圍內減少碳排放，以符合《巴黎協定》的要求，共同應對氣候變化帶來的挑戰。

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