ZTE ganha Prêmio de Liderança Ambiental de 2023 (lista A)

A ZTE foi homenageada com o Prêmio de Liderança Ambiental de 2023 (lista A), que reconhece suas contribuições notáveis para a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável

As metas de redução de emissões de GEE de curto e longo prazo da ZTE foram aprovadas pela SBTi e listadas no painel de metas da SBTi

XANGAI, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia de informação e comunicação, anunciou hoje que foi homenageada com o Prêmio de Liderança Ambiental 2023 (lista A) na "Cerimônia de lançamento e premiação do relatório anual Adoção de padrões internacionais de divulgação e ampliação das vozes de empresas chinesas do CDP China 2023". Este reconhecimento surge quando o estudo de caso da ZTE, "Decodificação em camadas e orientada a metas: caminhos e ações para atingir as metas climáticas", foi apresentado no Relatório de divulgação corporativa do CDP China de 2023.

Summer Chen, vice-presidente e gerente geral de estratégias de branding e relações públicas da ZTE, foi convidada para fazer um discurso como representante de empresas premiadas e para participar da iniciativa "Ações além da divulgação climática" da Semana do Clima de Xangai. Ela compartilhou as ações e a liderança da empresa na promoção de inovações verdes durante seu discurso intitulado "Moldando a inovação digital para um futuro sustentável compartilhado". Ela afirmou: "O desenvolvimento verde e sustentável é um consenso global, com a inteligência digital desempenhando um papel fundamental. Alinhada com esta tendência, a ZTE se dedicou às inovações verdes e de baixo carbono e recebeu a classificação A por sua ação climática líder no questionário de 2023 sobre mudanças climáticas do CDP, uma honra alcançada por apenas 2% dos participantes globais."

Summer Chen enfatizou o compromisso da ZTE com o desenvolvimento verde, que aproveita a inovação tecnológica para moldar um ecossistema ecológico. Este compromisso é sustentado por quatro dimensões: operações verdes, cadeia de suprimentos verde, infraestrutura digital verde e capacitação verde, contribuindo para atingir o pico de carbono e as metas de neutralidade de carbono.

Nas operações verdes, a ZTE alcançou uma redução anual de 9,7% nas emissões absolutas de GEE (escopo 1, 2 e 3) em toda a cadeia de valor, uma redução anual de 14,58% na intensidade física das emissões de GEE durante as fases de uso e manutenção dos produtos de telecomunicações vendidos pela empresa, e mais de 700% de crescimento anual da capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica em 2023.

Em termos de cadeia de suprimentos verde, a empresa concluiu auditorias de redução de carbono para mais de 150 fornecedores e alcançou uma redução de 3,26% na intensidade das emissões de carbono por meio dos seus esforços de logística verde. Além disso, a ZTE foi premiada por ser uma "empresa de gestão da cadeia de fornecimento ecológica em nível nacional".

Em infraestrutura digital verde, a ZTE detém atualmente mais de 650 patentes verdes e conduziu avaliações de pegada de carbono para 101 produtos, abrangendo todas as categorias de produtos. A empresa ajudou operadoras globais a economizar anualmente 10 bilhões de quilowatts-hora no consumo de eletricidade.

Na área de capacitação verde, a empresa colaborou com mais de 1.000 parceiros importantes da indústria em 15 setores, incluindo aço, metalurgia, fabricação de eletrônicos, portos, trânsito ferroviário, mineração e eletricidade para lançar extensas iniciativas verdes 5G+ inovadoras, criando mais de 100 cenários de aplicação.

Notavelmente, as metas baseadas na ciência da ZTE, que buscam alcançar a redução das emissões de gases de efeito estufa em conformidade com o caminho de limitação do aumento da temperatura de 1,5 °C e, finalmente, alcançar as emissões líquidas zero até 2050, o mais tardar, foram recentemente aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) e listadas no painel de destino da SBTi. A ZTE se tornou a primeira empresa de tecnologia TIC de grande escala na China a receber aprovação oficial para as metas de redução de emissões de GEE de curto e longo prazo e garantir um lugar na Lista A do CDP, demonstrando uma conquista fundamental em sua resposta ativa aos desafios climáticos globais.

Como membro do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC), da Iniciativa de Capacitação Global para a Sustentabilidade (GeSI) e da COP28 Ação Digital Verde, a ZTE continuará a cumprir ativamente a sua posição como "impulsionador da economia digital". A ZTE tem como objetivo as emissões líquidas zero e se esforça para se estabelecer como uma empresa de tecnologia de referência em baixo carbono, que capacita as indústrias por meio da inovação tecnológica e que colabora com parceiros para moldarem conjuntamente um futuro verde e sustentável.

