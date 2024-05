ZTE's wetenschappelijk onderbouwde doelen goedgekeurd door SBTi

ZTE ' s doelstellingen op korte en lange termijn ten opzichte van de SBTi netto nul-criteria zijn goedgekeurd.

SHENZHEN, China, 6 mei 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, kondigde onlangs aan dat zijn op wetenschap gebaseerde doelen, het bereiken van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming met het traject ter beperking van de temperatuurstijging tot 1,5°C en uiteindelijk het bereiken van netto nul uitstoot tegen uiterlijk 2050, zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en zijn opgenomen in het doelen-dashboard van SBTi. ZTE is het eerste grootschalige ICT-technologiebedrijf in China dat officiële goedkeuring heeft gekregen voor de emissiereductiedoelen voor broeikasgassen op zowel de korte als de lange termijn en dat een plaats heeft veroverd op de CDP A-lijst. Hiermee heeft het een cruciale prestatie geleverd in zijn actieve reactie op de wereldwijde klimaatuitdagingen.

ZTE speelt actief in op internationale decarbonisatietrends. Sinds 2021 heeft het bedrijf een groene en koolstofarme strategie uitgebouwd op basis van digitale intelligentie-innovatie, gericht op vier belangrijke dimensies: Groene Operaties, Groene Toeleveringsketen, Groene Digitale Infrastructuur en Groene Empowerment. Deze strategie is gericht op het uitwerken van een groen traject voor de digitale economie, waarbij intern de eigen groene initiatieven worden gepromoot en extern de energiebesparing en CO2-reductie in de industrie wordt gestimuleerd.

Ten eerste heeft ZTE ambitieuze, systematische doelen van hoge kwaliteit gesteld. ZTE verbindt zich ertoe de absolute scope 1- en scope 2-broeikasgasemissies met 52% te verminderen tegen 2030, met 90% tegen 2040, en tot het bereiken van netto nul broeikasgasemissies in de hele waardeketen tegen 2050.

Ten tweede integreert ZTE groene en koolstofarme concepten grondig in zijn end-to-end activiteiten. ZTE richt zich niet alleen op R&D, productie en faciliteiten met hoog verbruik om het gebruik van hulpbronnen en de milieu-impact te verminderen, maar integreert ook groene maatregelen in de toeleveringsketen, ontwikkelt emissiemodellen en bevordert samenwerking met partners om de totale uitstoot te verminderen.

Voor groene digitale infrastructuur legt ZTE zich toe op "schone energie, ultra-efficiënte ICT, intelligentienetwerk", met de focus op het verbeteren van de productefficiëntie en het creëren van een "koolstofvrij" netwerk. ZTE helpt wereldwijde operators jaarlijks 10 miljard kWh elektriciteit te besparen door middel van intelligente fotovoltaïsche energieopwekking, waterstofbrandstofcellen, vloeistofkoeling, AI-energiebesparing en andere geavanceerde technologieën.

Op het gebied van groene empowerment heeft ZTE een groene precisie-cloud-netwerkoplossing gelanceerd op basis van de "Digital Nebula"-architectuur, die verschillende industrieën in staat stelt energie te besparen, emissies te beperken en de efficiëntie te verbeteren.

ZTE heeft opmerkelijke resultaten geboekt op het gebied van duurzame ontwikkeling. In 2023 is de totale CO2-uitstoot van het bedrijf gedaald met 9,7% op jaarbasis, waarbij de operationele CO2-uitstoot (scope 1&2) is gedaald met 3,0% op jaarbasis en alle indirecte (scope 3) CO2-uitstoot in de upstream en downstream is gedaald met 9,8% op jaarbasis. In de afgelopen twee jaar daalde de operationele koolstofuitstoot (scope 1&2) met 15,6% op jaarbasis, steeg de intensiteit van het energieverbruik per eenheid van het totale energieverbruik van het bedrijf met 18,1% en steeg de geïnstalleerde capaciteit voor zelf gebouwde en zelf gebruikte fotovoltaïsche energieopwekking met 700%.

Als "Driver of Digital Economy" zal ZTE doorgaan met het bevorderen van een groene wereldeconomie en duurzame ontwikkeling, door bij te dragen aan het beperken van klimaatverandering en het vormgeven van een gedeelde toekomst voor de wereld.

Het Science-Based Targets initiatief (SBTi) is een wereldwijd initiatief dat gezamenlijk is gelanceerd door het Wereld Natuur Fonds (WWF), het Carbon Disclosure Project (CDP), het World Resources Institute (WRI) en het United Nations Global Compact (UNGC). Het doel van dit initiatief is emissiereductiedoelstellingen vaststellen op basis van klimaatwetenschap om bedrijven wereldwijd aan te moedigen hun CO2-uitstoot te verminderen in overeenstemming met de vereisten van het Klimaatakkoord van Parijs, om zo gezamenlijk de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken.

