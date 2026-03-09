MGI Tech e NeoGenomica ampliam o acesso à genômica de alto rendimento no Brasil

Novo centro genômico de última geração em Recife pode gerar até 7 terabytes de dados por dia para acelerar diagnósticos de câncer e doenças raras

SÃO PAULO, 8 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A MGI Tech Co., Ltd. (MGI), empresa global dedicada ao desenvolvimento de ferramentas e tecnologias que promovem inovação em ciências da vida, anuncia uma parceria estratégica com a NeoGenomica, um dos principais laboratórios brasileiros especializados em testes genéticos avançados. A colaboração visa ampliar o acesso à genômica aplicada à oncologia, doenças raras e medicina de precisão, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento do ecossistema científico e de inovação do Brasil.

Na prática, isso significa que um paciente com um tipo raro de câncer pode agora receber um diagnóstico genético completo em dias, e não em semanas, permitindo que os médicos iniciem o tratamento mais eficaz com bastante antecedência, salvando vidas e melhorando consideravelmente a qualidade de vida.

Fundada em 2024 e liderada pelo imunologista João Bosco Oliveira Filho, a missão da NeoGenomica é ampliar o acesso a testes genéticos avançados, auxiliar as decisões clínicas para que sejam mais precisas e fortalecer a medicina de precisão como um pilar estratégico da inovação em saúde no Brasil. Com operações em Recife e São Paulo, o laboratório recebe amostras de todas as regiões do país, aumentando seu alcance nacional e capacidade logística.

"Esse nível de velocidade é fundamental em cenários onde o tempo é um fator determinante. Para uma família que aguarda o diagnóstico de uma doença rara em um recém-nascido, ou para um paciente oncológico cujo tratamento depende de um perfil genético detalhado, a redução do tempo de espera gera um valor inestimável. Isso significa acesso mais rápido a terapias personalizadas, menos ansiedade e, em última análise, uma transformação profunda na prestação de serviços de saúde", afirma João Bosco Oliveira Filho, especialista em imunologia.

Infraestrutura de ponta na NeoGenomica

A infraestrutura recém-instalada inclui:

Sequenciador T7: um dos sistemas de sequenciamento de maior taxa do mundo

um dos sistemas de sequenciamento de maior taxa do mundo }Automação avançada: sistemas MGISP-960 e MGISP-100 para preparação de amostras

sistemas MGISP-960 e MGISP-100 para preparação de amostras Alta capacidade: até 7 terabytes de dados gerados a cada 24 horas

até 7 terabytes de dados gerados a cada 24 horas Impacto direto: maior eficiência e rapidez na entrega de testes complexos, incluindo sequenciamento do genoma completo, possibilitando operações em larga escala e alto rendimento com desempenho geral aprimorado.

Além do impacto clínico, a parceria também inclui iniciativas voltadas para a educação, como treinamento técnico, disseminação de conhecimento científico e apoio à adoção de práticas recomendadas em genômica e medicina personalizada no mercado brasileiro.

Aplicações Clínicas e Impacto

As principais aplicações incluem o mapeamento genético completo, utilizado para identificar variantes associadas a doenças, orientar decisões terapêuticas e apoiar estratégias de prevenção. Esses testes são aplicados principalmente em oncologia e doenças raras, apoiados por plataformas avançadas de bioinformática capazes de analisar grandes volumes de dados genéticos com rigor científico.

A parceria combina a liderança tecnológica da MGI com a expertise clínica e científica da NeoGenomica. "Essa colaboração reforça a estratégia da MGI de investir no Brasil como mercado prioritário para o avanço da genômica na saúde. Nossa tecnologia possibilita a escalabilidade de testes complexos com alta precisão, tornando a medicina de precisão mais acessível e sustentável. Junto com a NeoGenomica, também buscamos impulsionar o crescimento do setor de genômica brasileiro", declara Carlos Carpio, chefe da MGI para a América Latina.

Genômica como Catalisador para a Inovação em Saúde

A genômica é agora um dos pilares centrais da medicina de precisão e um motor estratégico da transformação do sistema de saúde. Ao possibilitar diagnósticos mais rápidos e tratamentos personalizados, essas tecnologias aumentam a eficiência clínica, reduzem custos associados a terapias ineficazes e aumentam o valor entregue aos pacientes.

"A genômica é uma das forças mais poderosas que transformam a saúde, com impacto direto na eficiência diagnóstica e na personalização do tratamento", declara João. "Com a tecnologia da MGI, podemos operar em escala e com alta capacidade de dados, ampliando o acesso a testes avançados e fortalecendo o ecossistema de inovação do Brasil. Temos orgulho de liderar essa revolução a partir de Pernambuco, construindo um centro de excelência que atenderá não apenas ao Nordeste, mas a todo o país, com logística estratégica e um forte compromisso com o desenvolvimento local."

Por meio dessa colaboração, MGI e NeoGenomica reforçam a posição do Brasil no cenário global de biotecnologia e inovação em saúde, ampliando o acesso a tecnologias de alto valor e acelerando novos modelos de cuidado baseados em dados.

