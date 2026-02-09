MGI Tech faz parceria com a Universidade Federal do Pará para promover pesquisas focadas na preservação da biodiversidade na Amazônia

A pesquisa, baseada no sequenciamento genético do pirarucu e de outras espécies, visa contribuir para a preservação ambiental e gerar conhecimento para estudos futuros

BELÉM, Brasil, 8 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A MGI Tech Co., Ltd. ("MGI"), uma empresa dedicada ao desenvolvimento de ferramentas e tecnologias essenciais que impulsionam a inovação no campo de ciências da vida, uniu esforços com a Universidade Federal do Pará (UFPA) para enfrentar os desafios da biodiversidade na floresta amazônica usando tecnologia avançada de sequenciamento. O projeto de pesquisa pioneiro baseado no sequenciamento genético de peixes e outras espécies pode abrir um novo caminho para melhorar a preservação da biodiversidade amazônica.

A floresta amazónica, que abriga cerca de 50% da biodiversidade mundial, enfrenta enormes desafios. De acordo com um estudo do Instituto Tecnológico Vale (ITV), pelo menos 83%[1] das espécies amazónicas devem ser preservadas para manter o equilíbrio ecológico da região. Contudo, um estudo[2] realizado em 81 comunidades amazônicas constatou que a população de pirarucus estava extinta em 19% dessas áreas, reduzida (quase extinta) em 57% e superexplorada em 17%. A perda dessa biodiversidade prejudica a função fundamental da floresta na manutenção de todo o ciclo hidrológico. O estudo destaca que a cobertura florestal é responsável por regular o caudal dos rios e transferir grandes volumes de água para a atmosfera, o que sustenta diretamente os habitats aquáticos de espécies como o pirarucu.

O foco inicial da pesquisa é o pirarucu (Arapaima gigas), o maior peixe de água doce da Amazônia, que pode chegar a pesar mais de 100 quilos e consta da Lista da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres (CITES).[3].

O principal objetivo da pesquisa é conter o avanço da pesca predatória do pirarucu nos rios da Amazônia, incentivando a reprodução em cativeiro, impulsionada pela crescente demanda nacional e internacional.

O estudo foi coordenado pelo professor Sidney Santos, do Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA. A pesquisa da UFPA analisou mais de 100 peixes e fez o sequenciamento completo de dois espécimes de pirarucu. "Para uma produção cativa sustentável, precisávamos de realizar duas etapas importantes. Primeiro, facilitamos a reprodução por meio de um hormônio específico, o GNRH. Uma vez concluída essa etapa, através do sequenciamento genético, tivemos de demonstrar que a carne de peixe vendida e exportada provinha realmente de um determinado stock reprodutor. Para isso, desenvolvemos testes de paternidade específicos que permitem identificar a origem do produto, seja ele proveniente de uma determinada fazenda ou da natureza", explica o professor Santos.

O pesquisador salienta que a criação de pirarucus em cativeiro também beneficiará as comunidades locais a longo prazo. Ao mitigar a pesca excessiva, a população de peixes que se reproduzem naturalmente nos rios aumentará, contribuindo tanto para a atividade pesqueira quanto para a segurança alimentar.

"Isso já foi comprovado com outro peixe icónico da Amazônia, o tambaqui, que também começou a ser criado com sucesso em cativeiro", observa. "Mais importante ainda, como o DNA é universal, este modelo pode ser aplicado a todas as espécies amazónicas, incluindo o filhote, que, tal como o pirarucu, pode pesar mais de 100 quilos e enfrenta a sobrepesca, bem como a algumas espécies de tartarugas", acrescenta. O estudo também se estende a outras espécies nativas, como o filhote (Brachyplatystoma filamentosum) e as tartarugas amazónicas (Podocnemis expansa).

Novos caminhos a partir do genoma

"Há uma grande diferença entre o que se pode observar a olho nu e a base de informações que o sequenciamento é capaz de gerar. Eu diria que o sequenciamento é a base de todas as informações que você pode obter", afirma o professor Santos. O sequenciamento genético avançado proporciona um nível de detalhe, velocidade e escala que os métodos de pesquisa tradicionais não conseguem alcançar. Enquanto as técnicas convencionais podem analisar alguns marcadores genéticos, o sequenciamento de alto rendimento gera uma base de dados abrangente de todo o genoma de um organismo. Essa abundância de informações é vital para o desenvolvimento de ferramentas altamente precisas, como os testes de paternidade usados neste projeto, e para a compreensão da diversidade genética essencial aos robustos programas de conservação e reprodução sustentável.

Este ano, a universidade recebeu o sequenciador genético DNBSEQ-T7, o único aparelho com essa tecnologia disponível no setor público em toda a região amazônica. Trata-se de um sequenciador de DNA de alto rendimento conhecido por sua velocidade, desempenho, flexibilidade e relação custo-benefício.

Nesta pesquisa, o DNBSEQ-T7 foi utilizado no sequenciamento completo do genoma das amostras de pirarucu. Os dados resultantes forneceram a base genética detalhada necessária para apoiar a investigação sobre o GNRH e identificar marcadores únicos para o desenvolvimento de testes de paternidade específicos, permitindo um rastreamento preciso da origem dos peixes. "Todos os dados produzidos pelo equipamento serão repassados a pesquisadores de universidades parceiras em toda a Amazônia brasileira, promovendo o avanço científico e o desenvolvimento de novas aplicações. A MGI é um parceiro importante nos grupos de pesquisa envolvidos", afirma o professor Santos.

"Conhecemos menos de 1% do que a Amazônia possui. A preservação é impossível sem conhecimento. Para trabalharmos verdadeiramente na conservação, devemos investir fortemente na compreensão da genética dessas espécies. O que mais me motiva é preparar o ambiente para as gerações futuras, ou seja, proteger a Amazônia.

É a primeira vez que nossa tecnologia é aplicada a espécies ligadas à biodiversidade do país, algo tão essencial no contexto global. Isso demonstra como a tecnologia genômica pode promover avanços não apenas na saúde e na agricultura, mas também na sustentabilidade ambiental", afirma Carlos Carpio, diretor da MGI para a América Latina.

O impacto global da preservação da Amazônia

A saúde da Amazônia transcende as fronteiras do Brasil e afeta diretamente o equilíbrio climático do planeta. O pirarucu, uma espécie icónica ameaçada pela sobrepesca, serve como um poderoso estudo de caso sobre como a ciência pode impulsionar soluções sustentáveis. Com a COP30 acontecendo em Belém em 2025, a busca por estratégias de conservação eficazes e com base em dados se torna ainda mais urgente. A MGI está comprometida em apoiar a sustentabilidade ambiental através da sua tecnologia, demonstrando que a inovação genómica é um aliado indispensável na proteção do nosso património natural comum e na transformação do conhecimento em ações eficazes.

