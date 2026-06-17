Midea amplia portfolio premium e lança cafeteira automática com moedor integrado e oito bebidas

Série Pro chega ao Brasil para quem busca café em grãos, bebidas personalizadas e uma experiência premium de cafeteria dentro de casa

SÃO PAULO, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Midea acaba de lançar no Brasil a Cafeteira Full Automática Série Pro. A novidade amplia o portfólio da marca na categoria de café e chega para atender aos consumidores que buscam praticidade, personalização e uma experiência mais sofisticada no preparo de bebidas dentro de casa.

"O café ocupa um lugar muito especial na rotina dos brasileiros. Além de sermos um dos maiores mercados consumidores do mundo, existe uma conexão cultural muito forte com a bebida, que está presente em diferentes momentos do dia e dentro dos lares. Com a Série Pro, ampliamos nossa atuação na categoria com uma solução que combina inovação, design e tecnologia para oferecer uma experiência ainda mais completa aos consumidores", afirma Simone Camargo, diretora de Marketing da Midea Carrier.

Projetada para reunir conveniência e desempenho em um único equipamento, a Cafeteira Full Automática Série Pro prepara oito receitas com apenas um toque: Espresso, Ristretto, Lungo, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White e Cold Brew Americano.

Entre os destaques do lançamento está o moedor integrado com sete níveis de moagem, que realiza a moagem dos grãos na hora do preparo, preservando aromas e sabores. A máquina também permite personalizar intensidade, temperatura e volume das bebidas, possibilitando que cada usuário encontre a configuração ideal para seu perfil de consumo.

Para quem aprecia cappuccinos, lattes e outras bebidas com leite, a Série Pro conta com o sistema Latte Cream, desenvolvido para produzir espuma cremosa de forma automática. O equipamento também possui reservatório dedicado para leite, simplificando o preparo de receitas que normalmente exigiriam etapas adicionais.

Outro destaque é a bomba italiana ULKA de 15 bar, responsável por garantir a pressão adequada para a extração do café, contribuindo para uma bebida mais equilibrada e consistente.

"Em diferentes categorias do nosso portfólio, percebemos consumidores cada vez mais interessados em produtos que combinem praticidade, qualidade e uma experiência mais sofisticada dentro de casa. A Série Pro chega alinhada a esse movimento, permitindo que cada pessoa personalize sua bebida de acordo com suas preferências e tenha acesso a uma experiência premium de café com a conveniência necessária para o dia a dia", reforça a executiva.

Além da experiência personalizada, a cafeteira foi desenvolvida para simplificar a rotina dos consumidores. Componentes removíveis, como reservatório de água, recipiente de leite e bandeja coletora, facilitam a limpeza e a manutenção do equipamento.

Com o lançamento, a Midea reforça sua estratégia de oferecer soluções completas para o lar, unindo tecnologia, conveniência e design em produtos que acompanham a evolução das necessidades dos consumidores.

No Brasil, a marca faz parte da Midea Carrier, joint venture entre a Midea, líder global em eletrodomésticos, e a Carrier, líder mundial em climatização.

Serviço

Produto: Cafeteira Full Automática Série Pro Midea

Preço sugerido: R$ 3.299

Onde comprar: Loja online da Midea e principais varejistas do país.

Sobre a Midea Carrier

A Midea Carrier é fruto da união de duas gigantes mundiais do mercado: a Midea, líder em produção de eletrodomésticos, e a Carrier, líder em climatização e fundada pelo inventor do ar-condicionado – Willis Carrier. Em 2011, as duas empresas formaram uma joint venture para produzir e distribuir produtos no Brasil, Argentina e Chile, se tornando assim a maior fabricante de equipamentos de climatização da América Latina. No Brasil, o grupo é detentor das marcas Midea, Carrier, Springer, Toshiba e Comfee que oferecem um amplo portfólio de produtos para atender as necessidades comerciais e residenciais dos consumidores brasileiros.

A empresa conta com um centro de engenharia e pesquisa, responsável pelo lançamento de novas tecnologias que tornam seus produtos cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e sustentáveis. As fábricas da Midea Carrier no Brasil possuem métodos de produção sustentáveis que garantem o compromisso da empresa com a gestão responsável do negócio.

FONTE Midea