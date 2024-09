Milliken & Company comemora o R&D 100 Award pelo Polartec® Power Shield™ Pro

SPARTANBURG, Carolina do Sul, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Milliken & Company tem o prazer de anunciar que o Polartec® Power Shield™ Pro, tecido impermeável de alto desempenho, foi escolhido como vencedor do R&D 100 Awards de 2024. Este reconhecimento destaca a liderança contínua da Milliken em inovação têxtil, como foi comprovado pelas contribuições substanciais do Polartec, marca renomada da Milliken.

A Milliken & Company tem o prazer de anunciar que o Polartec® Power Shield™ Pro foi escolhido como vencedor do R&D 100 Awards de 2024. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

"Estamos honrados em receber um Prêmio R&D 100 pelo Polartec Power Shield Pro", declarou Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "Esse reconhecimento destaca nossa dedicação ao desenvolvimento de produtos têxteis de alto desempenho que atendam às necessidades variáveis de nossos clientes. Parabéns à equipe do Polartec por seu trabalho árduo e inovação."

O R&D 100 Awards, frequentemente chamado de o "Oscar da Inovação", celebra os avanços mais significativos do ano em ciência e tecnologia. Desenvolvido para uso ao ar livre e ativo, incluindo jaquetas, calças, luvas e coletes, o Power Shield Pro foi escolhido por sua excelente combinação de respirabilidade, durabilidade e resistência à água - tornando-o a melhor opção para profissionais e entusiastas de atividades ao ar livre que valorizam produtos à base de plantas. A Milliken foi reconhecida com o R&D 100 Awards no passado, recebeu prêmios por várias inovações e avanços em especialidades químicas e têxteis de alto desempenho.

"A Milliken continua comprometida em promover uma cultura de inovação, garantindo que nossos produtos têxteis continuem a definir padrões de excelência para a indústria", disse Allen Jacoby, vice-presidente executivo e presidente da divisão têxtil da Milliken. "Este prêmio é um reflexo não apenas de nossas capacidades técnicas, mas também da paixão e experiência de nossas equipes. Estamos incrivelmente orgulhosos do que a equipe do Polartec realizou com o Power Shield Pro."

Desde a sua fundação em 1865, a Milliken foi pioneira em vários avanços na tecnologia de tecidos. Desde os seus primeiros dias como um pequeno distribuidor de tecidos de lã, a Milliken tornou-se líder global em têxteis de desempenho e proteção, estabelecendo continuamente os padrões da indústria em termos de qualidade e inovação. O Polartec baseia-se na rica história de avanços tecnológicos da Milliken com suas capacidades em têxteis de alto desempenho, combinando mais de um século de experiência com pesquisa e desenvolvimento de ponta.

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é líder global em fabricação, cujo foco na ciência dos materiais oferece hoje os avanços de amanhã. Desde moléculas líderes do setor até inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e oferecem soluções para seus clientes e comunidades. Com base em milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos setores têxtil, revestimentos, químico e de saúde, a empresa aproveita um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e as soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Sobre o Polartec

O Polartec®, marca da Milliken & Company, é um coletivo de mentes curiosas, inovadoras incansáveis e solucionadoras de problemas dedicadas. Nós olhamos além do que já existe e criamos algo original. Se puder ser feito, nós faremos. E se não puder? Encontraremos uma maneira. Somos os criadores e inventores do fleece. Nossas inovações únicas e incomparáveis continuam a liderar e moldar o futuro. Confiança e autenticidade completas são inerentes a todos os nossos produtos, capacitando as pessoas a se concentrarem em seu momento, sua atividade e sua experiência única na vida, sem distrações. Os nossos tecidos vão além dos padrões da indústria, com absorção e arrefecimento leves, calor e isolamento, proteção respirável contra intempéries, resistência ao fogo, maior durabilidade e muito mais. Os produtos Polartec são usados por marcas de desempenho, estilo de vida e uniformes de todo o mundo, militares dos EUA e militares aliados, e mercados de estofados terceirizados. Para mais informações, visite Polartec.com e siga o Polartec no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2501932/MC_RD100_Award_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/4903677/Milliken_and_Company_Logo.jpg

FONTE Milliken & Company