Milliken & Company 慶祝 Polartec® Power Shield™ Pro 獲得 R&D 100 Award

南卡羅來納州斯巴丹堡2024年9月12日 /美通社/ -- Milliken & Company 欣然宣布，其 Polartec® Power Shield™ Pro 是一款高性能防水布料，已榮獲 2024 R&D 100 Award 的認可。這項認可彰顯出 Milliken 在紡織創新方面的持續領導地位，Polartec 是 Milliken 的傑出品牌，其重大貢獻足以證明這一點。

Milliken 主席兼行政總裁 Halsey Cook 表示：「對於 Polartec Power Shield Pro 獲得 R&D 100 Award，我們深感榮幸。這項認可，彰顯出我們致力於開發符合客戶不斷變化的需求的高性能紡織品。恭喜 Polartec 團隊，感謝眾人的努力工作和創新。」

Milliken & Company 欣然宣布，Polartec® Power Shield™ Pro 獲選為 2024 R&D 100 Awards 的得獎布料。

The R&D 100 Awards 往往被稱為「創新奧斯卡」(Oscars of Innovation)，目的是慶祝年度科技最重要的進展。Power Shield Pro 專為戶外和運動穿著而設計，包括風褸、褲、手套和背心，因其透氣性、耐用性和防水性的出色組合而獲獎，是戶外專業人士和植物性產品愛好者的首選。Milliken 過去曾因特殊化學品和高性能紡織品領域的各種創新和進步，而榮獲 R&D 100 Awards 的認可。

Milliken 紡織執行副總裁長兼主席 Allen Jacoby 表示：「Milliken 一直致力於培養創新文化，確保我們的紡織產品繼續為業界樹立卓越標準。這項獎項不僅反映我們的技術能力，還展現我們團隊的熱情和專業知識。我們對 Polartec 透過 Power Shield Pro 所取得的成就，感到無比自豪。」

自 1865 年成立以來，Milliken 一直在布料技術方面開創了幾項進步。從身為小型羊毛布料經銷商以來，Milliken 已成長為性能和防護紡織品的全球領導者，不斷為質量和創新樹立業界標準。Polartec 以 Milliken 豐富的技術進步歷史為基礎，加上在高性能紡織品方面的能力，再結合超過一世紀的專業科技與頂尖研發。

Milliken 簡介

Milliken & Company 是全球製造業領導者，專注於材料科學，在今天實現未來的突破。從業界領先分子科技到可持續的創新設計，Milliken 創造的產品可以改善人的生活，為客戶和社區提供解決方案。憑藉在紡織品、地板、化學和醫療保健業務的數千項專利和應用組合，公司利用共同的誠信和卓越意識，為世世代代的世界帶來正面影響。請瀏覽 milliken.com，並在 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 上探索更多關於 Milliken 的好奇心和靈感來源的解決方案。

Polartec 簡介

Polartec®，Milliken & Company 旗下品牌，是一群充滿好奇心、不斷創新、專心解決問題的人。 我們放眼於現有之外，創造原創。如果可以製造，我們一定會製造出來。如果不能？我們會找到辦法。我們是羊毛的創造者和發明者。我們獨一無二的創新技制持續引領現在，並規劃未來。我們所有產品的固有特質是完全信任與絕對真實，最終讓人們專注於個人時刻、活動以及獨特的生活體驗，心無旁騖。我們的布料超越了業界標準，具有輕量排汗與降溫、保暖與隔熱、透氣氣候保護、防火、增強耐用性等功能。Polartec 產品獲全球的高性能、生活方式和工作服品牌、美軍與盟軍，以及合約裝潢市場所採用。有關更多資訊，請瀏覽 Polartec.com，並在 Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 上留意 Polartec 的動向。

SOURCE Milliken & Company