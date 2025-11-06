Milliken & Company reconhecida com a classificação EcoVadis Gold de 2025, classificada entre as 5% melhores do mundo

SPARTANBURG, Carolina do Sul, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Milliken & Company, líder global em fabricação e ciência de materiais, recebeu uma classificação de ouro na avaliação EcoVadis de 2025 pelo quarto ano consecutivo, colocando a empresa entre os 5% melhores de mais de 150.000 organizações avaliadas em todo o mundo. Essa conquista representa mais um marco no compromisso contínuo da Milliken com a sustentabilidade, as práticas comerciais éticas e a inovação.

"Estamos orgulhosos de ter recebido uma classificação ouro da EcoVadis pelo quarto ano consecutivo", disse Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "Esse reconhecimento reflete a dedicação de nossas equipes em todo o mundo e nosso foco contínuo em promover a transparência e impulsionar a inovação em todos os nossos negócios."

EcoVadis fornece classificações de negócios confiáveis para organizações em mais de 250 setores. A classificação ouro da Milliken reflete o forte desempenho em direitos trabalhistas e humanos, meio ambiente, práticas de compras e ética. Os esforços da empresa são guiados por metas líquidas zero da SBTi verificadas, detalhadas em seu último relatório.

"Avaliações de terceiros como a EcoVadis nos ajudam a medir nosso progresso e nos responsabilizar", disse Kasel Knight, diretor jurídico e chefe de sustentabilidade da Milliken. "Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos por nossa transparência e impacto, e continuamos focados em promover nossos compromissos com nossas partes interessadas e as indústrias que atendemos."

A classificação ouro da Milliken abrange suas operações químicas, têxteis, de pisos e de saúde, demonstrando o compromisso de toda a empresa com o empreendimento responsável. A abordagem proativa da empresa para compartilhar resultados agiliza o envolvimento com clientes e parceiros, reduzindo a necessidade de questionários adicionais e reforçando a reputação de confiabilidade da Milliken.

Para saber mais sobre as iniciativas de sustentabilidade da Milliken e ler o mais recente relatório de sustentabilidade corporativa da empresa, visite sustainability.milliken.com.

