MindgruveMacarta: Líderes Globais em Marketing de Performance e Mídia de Varejo se Unem

SAN DIEGO, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- As agências independentes líderes de mercado, Mindgruve e Macarta, têm o orgulho de anunciar a sua fusão oficial em uma única e poderosa marca: MindgruveMacarta. A nova empresa é a fusão entre duas das agências que mais crescem nos Estados Unidos, de acordo com a Adweek, para unir sua premiada experiência em marketing de performance, mídia de varejo e análises em uma oferta única e integrada. Contando com mais de 300 funcionários distribuídos por sete escritórios em San Diego, Denver, Cidade do México, São Paulo, Amsterdã, Madri e Londres, a MindgruveMacarta é hoje uma das principais agências independentes de marketing de performance e mídia de varejo do mundo.

"Este é um momento de transformação para nós", disse Chad Robley, CEO da Mindgruve, que será o presidente e CEO da agência combinada. "Como MindgruveMacarta, temos condições de atrair marcas globais ambiciosas que busquem uma abordagem multicanal e totalmente integrada de marketing de performance, mídia de varejo e análises avançadas."

A MindgruveMacarta atenderá a uma base de clientes diversificada, entre os quais figuram empresas da Fortune 500, com um portfólio de marcas que inclui P&G, Colgate-Palmolive, Dupont, Sony, Mattel, 3M e Wrangler. A nova organização será liderada por veteranos de longa data do setor, com um sólido histórico de crescimento dinâmico para seus parceiros de marcas globais.

"A união da experiência da Mindgruve e da Macarta em uma oferta única e integrada cria um rolo compressor de marketing de performance e mídia de varejo", disse Mike Hodges, CEO da Macarta, que será o presidente da MindgruveMacarta. "A MindgruveMacarta oferecerá aos clientes acesso aos modelos de mix de mídia mais avançados, atribuição multiplataformas e ciência de dados aprofundada."

A MindgruveMacarta reunirá agora a experiência nos setores de consumo, CPG, B2B, saúde, serviços financeiros e tecnologia, bem como uma profunda experiência em plataformas como Google, Meta, Linkedin, Amazon, Walmart e Mercado Livre. A agência é uma Google Premier Partner e Amazon Advanced Advertising Partner.

Sobre a MindgruveMacarta

A MindgruveMacarta é uma empresa global de marketing de performance, mídia de varejo e tecnologia de dados criada a partir da fusão das agências Mindgruve e Macarta. A agência é composta por estrategistas, profissionais de criação, especialistas em mídia e mercado, cientistas de dados e engenheiros, todos movidos por um objetivo comum: acelerar o crescimento dos negócios por meio de marketing, criação e comércio baseados em dados. Com mais de 300 especialistas em todo o mundo, as equipes da MindgruveMacarta fornecem soluções integradas de marketing de performance e mídia de varejo para marcas globais.

