MindgruveMacarta: Wereldwijde leiders in performance marketing en retail media gaan fuseren

Het nieuwe, gefuseerde full-service bureau bedient merken nu wereldwijd

SAN DIEGO, 11 juni 2024 /PRNewswire/ -- Leidende zelfstandige bureaus Mindgruve en Macarta kondigen met trots hun officiële fusie aan tot één krachtig merk, MindgruveMacarta. Dit nieuwe bedrijf verenigt twee van de snelst groeiende bureaus in de VS, volgens Adweek, om hun bekroonde expertise in performance marketing, retail media en analytics samen te brengen in een naadloos, geïntegreerd aanbod. Met meer dan 300 werknemers verspreid over zeven kantoren in San Diego, Denver, Mexico City, São Paulo, Amsterdam, Madrid en Londen is MindgruveMacarta nu een van de beste onafhankelijke performance marketing- en retail media-bureaus ter wereld.

"Dit is een transformatief moment voor ons," zegt Chad Robley, CEO van Mindgruve, aanstaand voorzitter en CEO van het gecombineerde bureau. "Als MindgruveMacarta zijn we goed gepositioneerd om ambitieuze wereldwijde merken aan te trekken die op zoek zijn naar een volledig geïntegreerde, omni-channel aanpak van performance marketing, retail media en geavanceerde analyses."

MindgruveMacarta zal een divers klantenbestand bedienen, waaronder Fortune 500-bedrijven, met een portfolio van merken waaronder P&G, Colgate-Palmolive, Dupont, Sony, Mattel, 3M en Wrangler. De gecombineerde organisatie zal worden geleid door ervaren specialisten met veel expertise op het gebied van het realiseren van dynamische groei voor hun wereldwijde merkpartners.

"Het samenbrengen van de expertise van Mindgruve en Macarta in één geïntegreerd aanbod creëert een ware krachtige speler op het gebied van prestatiegerichte marketing en retail media," zegt Mike Hodges, CEO van Macarta, aanstaand president van MindgruveMacarta. "MindgruveMacarta zal klanten toegang geven tot de meest geavanceerde mediamix-modellen, cross-platform attributie en diepgaande datawetenschap."

MindgruveMacarta zal nu branche-expertise leveren op het gebied van consumenten , CPG, B2B, gezondheidszorg, financiële dienstverlening en technologie, evenals diepgaande ervaring met platforms zoals Google, Meta, Linkedin, Amazon, Walmart en Mercado Libre. Het bureau is een Google Premier Partner en Amazon Advanced Advertising Partner.

Voor meer informatie over MindgruveMacarta, bezoek de website op mindgruvemacarta.com.

Over MindgruveMacarta

MindgruveMacarta is een wereldwijd performance marketing-, retail media- en data-techbedrijf dat is ontstaan uit de fusie van Mindgruve en Macarta. Het bureau bestaat uit strategen, creatieven, media- en marktplaatsexperts, data specialisten en ingenieurs die gedreven worden door één gemeenschappelijk doel - bedrijfsgroei versnellen door data-gedreven marketing, creativiteit en commercie. Met meer dan 300 experts wereldwijd bieden de teams van MindgruveMacarta geïntegreerde, prestatiegerichte marketing- en retail media-oplossingen voor wereldwijde merken.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/881736/Mindgruve_Logo.jpg