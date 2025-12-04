Mitrade, el bróker de CFD, cierra 2025 con una nueva licencia, un mayor acceso al mercado y un récord de 16 premios, en medio de un crecimiento del 20 % en su base de usuarios

BUENOS AIRES, Argentina , 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mitrade, plataforma mundial de operaciones de contratos por diferencias (CFD) y bróker regulado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC), la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), presta servicio a operadores de más de 119 países. La plataforma se centra en la accesibilidad, la transparencia y las operaciones responsables, respaldada por una supervisión con múltiples licencias y una educación integral.

El ciclo de presentación de informes de 2025 muestra una clara expansión en varias áreas operativas y de mercado, entre las que se incluyen:

Una nueva licencia de la FSCA , que refuerza la presencia reguladora de Mitrade

, que refuerza la presencia reguladora de Mitrade Ampliación de la oferta de productos , que pasa de 500 a 800 instrumentos de CFD .

, que pasa de 500 a . Tres idiomas adicionales para atención al cliente: alemán, italiano y árabe, lo que aumenta la cobertura de la experiencia del cliente (CX) a 12 idiomas .

alemán, italiano y árabe, lo que aumenta la cobertura de la experiencia del cliente (CX) a . Cuatro nuevos idiomas en la plataforma: tailandés, italiano, árabe y alemán, que aumentan la cantidad total a 16 idiomas .

tailandés, italiano, árabe y alemán, que aumentan la cantidad total a . Aumento del 20 % en la base de usuarios mundial , que pasó de 5 millones a 6 millones .

, que pasó de 5 millones a . Dos millones de nuevas descargas de la aplicación , lo que eleva el total de descargas a 14,6 millones .

, lo que eleva el total de descargas a . Dieciséis premios internacionales en 2025, lo que aumenta el total acumulado a 56 premios, el reconocimiento anual más alto de la plataforma hasta la fecha.

"Estos hitos destacan los importantes avances logrados en materia de supervisión, accesibilidad y participación de los usuarios", afirmó Elven Jong, director ejecutivo de Mitrade AU. "Una variedad de productos más amplia, capacidades de asistencia y una alineación normativa más clara continúan guiando la forma en que la comunidad de Mitrade participa de manera responsable".

La plataforma intuitiva de Mitrade, basada en tecnología patentada, permite una ejecución rápida, accesibilidad desde múltiples dispositivos y una navegación fácil de usar. La cobertura del mercado y la asistencia multilingüe conforman un entorno inclusivo en consonancia con la misión de Mitrade de fomentar la participación equitativa en el sector mundial de los CFD.

Acerca de Mitrade Group

Mitrade es una plataforma de operaciones de CFD reconocida a nivel mundial y galardonada, que cuenta con licencia de la FSCA de Sudáfrica (FSP 54842), la CIMA de las Islas Caimán (SIB1612446), la FSC de Mauricio (GB20025791), la ASIC de Australia (AFSL398528) y la CySEC de Chipre (CIF438/23).

La plataforma de Mitrade conecta a más de 6 millones de operadores con más de 800 derivados OTC, incluidos índices, divisas, materias primas, ETF y acciones, y está diseñada para ejecutar con rapidez operaciones, spreads competitivos y una interfaz fácil de usar a la que es posible acceder desde múltiples dispositivos.

Los contratos por diferencia (CFD) son instrumentos complejos que conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Estos no son convenientes para todos los inversores. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder montos de dinero que pueden exceder su inversión inicial.

El presente artículo se publica solo con fines informativos y no representa asesoramiento financiero, una oferta ni una solicitud.

Para más información, visite https://www.mitrade.com/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg

