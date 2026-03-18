Mitrade fortalece a proteção dos fundos dos clientes e conquista cinco prêmios globais enquanto a América Latina enfrenta mudanças políticas e de mercado

BOGOTÁ, Colômbia, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que a Mitrade se expande na América Latina (LATAM), a corretora de CFDs ampliou sua cobertura de seguro de fundos para clientes integrados em suas entidades reguladas pela CIMA, FSC e FSCA, fortalecendo a proteção para traders alavancados em meio às mudanças nos fluxos de capital e à volatilidade do mercado na região.

A cobertura oferece até US$ 1 milhão em proteção agregada no improvável caso de insolvência da corretora, oferecendo segurança além dos requisitos regulatórios.

Os mercados da América Latina estão monitorando a volatilidade nos mercados globais de energia, já que as tensões entre Israel e Irã provocam oscilações nos preços do petróleo, nas expectativas de inflação e nas moedas de mercados emergentes, segundo a Euronews. Traders em economias ligadas a commodities estão acompanhando de perto os preços da energia e os desdobramentos geopolíticos.

Os mercados de energia reagiram fortemente, com o Brent sendo negociado acima de US$ 80 por barril em meio a preocupações com a oferta ligadas ao conflito, segundo a AP News. A alta nos preços de energia renovou as preocupações com a inflação e aumentou a volatilidade em commodities, moedas e índices acionários — dinâmicas acompanhadas de perto por traders alavancados.

Kevin Lai, vice-presidente do Grupo Mitrade, afirmou que as salvaguardas estruturais continuam sendo centrais para as decisões dos traders.

"Os mercados da América Latina estão na interseção entre ciclos de commodities, mudanças fiscais e a alocação de capital global", disse Lai. "Os ajustes políticos e a volatilidade cambial podem criar oportunidades, muitas vezes atraindo maior participação no mercado e aumentando a exposição ao risco. Estender essa cobertura reforça a responsabilidade operacional à medida que a participação regional se expande."

Em 2026, a Mitrade conquistou cinco prêmios do setor:

Melhor Corretora MENA 2026 — World Business Outlook

— World Business Outlook Melhor Corretora Multiativos 2026 — FX Daily Info

— FX Daily Info Melhor Corretora em Educação Global 2026 — International Business Magazine

— International Business Magazine Corretora Regulada do Ano Global 2026 — International Business Magazine

— International Business Magazine Melhor Corretora de CFD Global 2026 — Global Business and Finance Magazine

Os prêmios refletem os padrões de governança do grupo e a estrutura de gestão de riscos, enquanto a América Latina continua a atrair capital em meio a mudanças políticas.

Sobre a Mitrade

A Mitrade é uma plataforma de trading de CFDs reconhecida globalmente e premiada, licenciada pela CIMA das Ilhas Cayman (SIB1612446), pela FSC de Maurício (GB20025791), pela ASIC da Austrália (AFSL398528), pela FSCA da África do Sul (FSP 54842) e pela CySEC de Chipre (CIF438/23). O grupo democratiza o acesso ao mercado, conectando mais de 6 milhões de traders a mais de 900 derivativos OTC, incluindo índices, forex, commodities, ETFs e ações.

A plataforma oferece execução em milissegundos, spreads reduzidos, mitigação avançada de riscos e compatibilidade com múltiplos dispositivos, garantindo uma experiência de trading intuitiva adaptada a cada trader.

O trading envolve riscos. Este artigo é apenas para fins informativos e não para aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação.

Acesse https://www.mitrade.com para mais informações.

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FONTE Mitrade Group