Mitrade refuerza la protección de fondos de los clientes y obtiene cinco premios internacionales mientras Latinoamérica afronta cambios políticos y de mercado

BOGOTÁ, Colombia, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que Mitrade se expande en Latinoamérica (LATAM), el bróker de CFD ha ampliado su cobertura de seguro de fondos de clientes a los clientes incorporados mediante sus entidades reguladas por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), Financial Services Commission (FSC) y la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA), lo que refuerza la protección de operadores apalancados en medio de los cambios en los flujos de capital y la volatilidad del mercado en la región.

Esta cobertura ofrece una protección total de hasta 1 millón de dólares estadounidenses en el improbable caso de insolvencia del corredor, lo que brinda una seguridad que va más allá de los requisitos regulatorios.

Según Euronews, los mercados latinoamericanos vigilan la volatilidad de los mercados energéticos mundiales, ya que las tensiones entre Israel e Irán provocan fluctuaciones en los precios del petróleo, las expectativas de inflación y las divisas de mercados emergentes. Los operadores de economías vinculadas a materias primas están atentos a los precios de la energía y a los acontecimientos geopolíticos.

Los mercados energéticos reaccionaron rápidamente y el crudo Brent se cotizó por encima de los 80 dólares por barril en medio de la preocupación por el suministro vinculada al conflicto, según informó AP News. El aumento de precios de la energía reavivó la preocupación por la inflación y aumentó la volatilidad de las materias primas, las divisas y los índices bursátiles, dinámicas que los operadores apalancados siguen de cerca.

Kevin Lai, vicepresidente de Mitrade Group, afirmó que los resguardos estructurales siguen siendo fundamentales para la toma de decisiones de los operadores.

"Los mercados latinoamericanos se encuentran en el punto de confluencia entre ciclos de materias primas, cambios fiscales y asignaciones de capital mundial", afirmó Lai. "Los cambios políticos y la volatilidad cambiaria pueden generar oportunidades, ya que a menudo atraen mayor participación en el mercado y aumentan la exposición a riesgos. La ampliación de esta cobertura refuerza la rendición de cuentas operativa a medida que se amplía la participación regional".

En 2026, Mitrade obtuvo cinco premios del sector:

Mejor bróker de MENA 2026 : World Business Outlook

: World Business Outlook Mejor trading de activos múltiples 2026 : FX Daily Info

: FX Daily Info Mejor educación global para brókeres 2026 : International Business Magazine

: International Business Magazine Bróker global regulado del año 2026 : International Business Magazine

: International Business Magazine Mejor bróker global de CFD 2026: Global Business and Finance Magazine

Estos premios reflejan los estándares de gobernanza y el marco de gestión de riesgos del grupo, a medida que Latinoamérica continúa atrayendo capital en medio de cambios políticos.

Acerca de Mitrade

Mitrade es una plataforma de operaciones de CFD reconocida a nivel mundial y galardonada, que cuenta con licencia de la CIMA de las Islas Caimán (SIB1612446), la FSC de Mauricio (GB20025791), la ASIC de Australia (AFSL398528), la FSCA de Sudáfrica (FSP 54842) y la CySEC de Chipre (CIF438/23). El grupo democratiza el acceso al mercado, ya que conecta a más de 6 millones de operadores con más de 900 mercados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés), incluidos índices, divisas, materias primas, ETF y acciones.

La plataforma ofrece ejecución en milisegundos, spreads ajustados, mitigación de riesgos avanzada y compatibilidad con múltiples dispositivos, lo que garantiza una experiencia de trading intuitiva y adaptada a cada operador.

El trading implica riesgos. El presente artículo solo tiene fines informativos y no representa asesoramiento financiero, una oferta o una solicitud.

Para obtener más información, visite https://www.mitrade.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg

FUENTE Mitrade Group