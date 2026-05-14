Mitrade lança ebook "Trumponomics" e analisa os impactos nos preços de açúcar, soja e moedas na América Latina

SÃO PAULO, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A corretora de CFDs Mitrade lançou hoje o ebook Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026(Decodificando a Trumponomics: negociando a volatilidade em 2026), que explica como a política econômica da era Trump e os conflitos no Oriente Médio têm provocado oscilações nos preços de commodities e nos mercados financeiros da América Latina. O lançamento ocorre após o corte da taxa Selic pelo Banco Central do Brasil em 29 de abril, com autoridades alertando sobre riscos de inflação relacionados à guerra no Irã, segundo a Agência Brasil. Para países latino-americanos, conflitos externos agora impactam diretamente o real, o peso argentino e até o índice Ibovespa.

A redução da Selic também contribuiu para uma redefinição nos preços de commodities. A alta nos preços do petróleo fortaleceu as margens do etanol, fazendo com que fábricas de cana-de-açúcar brasileiras reduzissem a moagem — de 44,7% no ano anterior para 32,9% no primeiro semestre de abril — e levando o preço do açúcar bruto ao nível mais baixo desde o final de 2020, de acordo com o Yahoo Finance. Além disso, o Farmdoc Daily apontou que o fornecimento de fertilizantes no Brasil para 2026/27, especialmente ureia, está em risco "extremo" devido ao fechamento do Estreito de Ormuz, afetando diretamente o agronegócio durante o ciclo de plantio.

O ebook da Mitrade decodifica toda essa cadeia de impactos. Dividido em cinco capítulos, ele mostra como a agenda tarifária de Trump e a geopolítica do Oriente Médio influenciam insumos agrícolas, alimentos processados e câmbio na região, além de explicar por que os mesmos choques se manifestam de forma diferente em cada país. O material também detalha como a psicologia dos traders amplifica a volatilidade quando as notícias superam os dados econômicos.

"A América Latina não está mais isolada. Tarifas, sanções e conflitos internacionais estão impulsionando a volatilidade nos mercados regionais em 2026. Nosso ebook ajuda traders a entender a cadeia de impactos e se preparar para a próxima onda de choque, em vez de apenas especular", afirmou Kevin Lai, vice-presidente do Mitrade Group.

"Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026" está disponível gratuitamente, como parte do compromisso da Mitrade de apoiar um trading mais informado.

Sobre a Mitrade

A Mitrade é uma plataforma global de negociação de CFDs premiada e licenciada pelas principais autoridades financeiras, incluindo CIMA (SIB1612446) das Ilhas Cayman, FSC (GB20025791) de Maurício, ASIC (AFSL398528) da Austrália, FSCA (FSP 54842) da África do Sul, CMA (20200000397) dos Emirados Árabes Unidos e CySEC (CIF438/23) de Chipre. Com mais de 7 milhões de usuários, a plataforma oferece acesso a mais de 970+ instrumentos, incluindo índices, moedas, commodities, ETFs e ações.

A Mitrade combina execução em microssegundos, spreads competitivos e mitigação avançada de riscos para uma experiência de trading segura e intuitiva.

O trading envolve riscos. Este material é apenas informativo e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação.

Para mais informações, acesse https://www.mitrade.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/5968777/Mitrade_Logo.jpg

FONTE Mitrade Group