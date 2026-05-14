Mitrade publica el libro electrónico Trumponomics; el azúcar, la soja, el real y el peso se revalorizan en toda América Latina

SÃO PAULO, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Mitrade, bróker de contratos por diferencia (CFD), lanzó Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026 (Descifrar la economía en la era Trump: volatilidad del trading en 2026), un libro electrónico que analiza cómo las políticas de la era Trump y el conflicto en Medio Oriente provocaron fluctuaciones en los precios de los mercados de América Latina. Esta medida se produce tras el recorte de la tasa Selic por parte del Banco Central de Brasil el 29 de abril, en el que el banco central señaló los riesgos de inflación derivados de la guerra en Irán, según Agência Brasil. En América Latina, un conflicto lejano está influyendo en la actualidad en el real, el peso y el Ibovespa.

El recorte se enmarca en un reajuste más amplio de los precios de las materias primas que ya estaba en marcha. Los mayores márgenes del etanol, en un contexto de precios elevados del petróleo, habían alejado del azúcar a las azucareras brasileñas; la proporción de molienda se redujo al 32,9 % en la primera quincena de abril, frente al 44,7 % del año anterior y llevaron al azúcar en bruto a su nivel más bajo desde finales de 2020 al 17 de abril, según señaló Yahoo Finance a mediados de abril. Unos días más tarde, Farmdoc Daily reveló que el suministro de fertilizantes de Brasil para la campaña 2026/27, en particular la urea, se clasificó en riesgo "extremadamente alto", después de que el cierre del estrecho de Ormuz interrumpiera los flujos marítimos, lo que dejó a las acciones del sector agroindustrial brasileño en una situación vulnerable durante todo el ciclo de siembra.

A raíz de esos cambios, el nuevo libro electrónico de Mitrade desentraña la cadena. A lo largo de cinco capítulos se describe cómo "Trumponomics" (política arancelaria de Trump) y la geopolítica de Medio Oriente han influido en los productos agrícolas, los insumos de la cadena alimentaria y los tipos de cambio regionales; por qué el mismo impacto se percibe de forma diferente en toda América Latina y cómo la psicología de los operadores amplifica los excesos cuando las noticias se adelantan a los datos.

"América Latina ya no está aislada. Los aranceles y las sanciones de la Administración Trump, junto con la guerra con Irán, han provocado una volatilidad en todos los activos de América Latina hasta 2026. El libro electrónico de Mitrade explica cómo la crisis llega a los mercados locales, para que los operadores comprendan la próxima conmoción en lugar de especular", afirmó Kevin Lai, vicepresidente de Mitrade Group.

"Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026" está disponible desde hoy como recurso gratuito, como parte de la iniciativa de Mitrade para promover el trading informado.

Acerca de Mitrade

Mitrade es una plataforma de operaciones de CFD reconocida a nivel mundial y galardonada, que cuenta con licencia de la CIMA de las Islas Caimán (SIB1612446), la FSC de Mauricio (GB20025791), la ASIC de Australia (AFSL398528), la FSCA de Sudáfrica (FSP 54842) y la CySEC de Chipre (CIF438/23). El grupo democratiza el acceso al mercado, ya que conecta a más de 7 millones de operadores con más de 970+ mercados extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés), incluidos índices, divisas, materias primas, ETF y acciones.

La plataforma ofrece ejecución en microsegundos, spreads ajustados, mitigación de riesgos avanzada y compatibilidad con múltiples dispositivos, lo que garantiza una experiencia de trading intuitiva y adaptada a cada operador.

El trading implica riesgos. El presente artículo solo tiene fines informativos y no representa asesoramiento financiero, una oferta o una solicitud.

Para obtener más información, visite https://www.mitrade.com .

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FUENTE Mitrade Group