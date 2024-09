Modelos RHD da JETOUR estreiam na África do Sul, fomentando a globalização por meio da conservação da vida selvagem

JOANESBURGO, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 20 de setembro de 2024, horário local, a JETOUR realizou um evento de lançamento em Joanesburgo, África do Sul, apresentando dois modelos RHD: JETOUR DASHING e X70PLUS, que representam a aceleração da expansão global da JETOUR. Durante o evento de lançamento, a JETOUR também anunciou uma parceria estratégica com o Cheetah Conservation Fund (CCF), uma das principais organizações de conservação da vida selvagem do mundo. Essa colaboração evidencia o compromisso prático da JETOUR com o desenvolvimento sustentável, enquanto cresce rapidamente.

Os dois modelos lançados fazem parte da série de viagens em família da JETOUR. Eles conquistaram notoriedade no mercado global, como na Arábia Saudita, Angola, Uruguai e Peru, estando constantemente entre os mais vendidos em seu segmento.

Li Xueyong, presidente da JETOUR Auto, reforçou durante o evento: "Como uma empresa centrada no usuário, nos preparamos ao máximo para esse mercado competitivo e maduro, incluindo extensa pesquisa com clientes, pesquisa e desenvolvimento de produtos e planejamento de serviços de rede. O lançamento dos modelos DASHING e X70PLUS é apenas o começo. Planejamos lançar mais modelos híbridos e off-road, liderados pelo T2."

Desde sua fundação, em 2018, a JETOUR aderiu à sua estratégia exclusiva "Travel+", com vendas globais acumuladas superiores a 1,22 milhão de unidades. A JETOUR montou mais de 600 redes de vendas e serviços, cobrindo regiões como o Oriente Médio, a América do Sul, a África e a Ásia-Pacífico.

Ke Chuandeng, vice-presidente da JETOUR Auto, afirmou: "Estamos focados no mercado sul-africano há muito tempo. Até o final deste ano, criaremos 40 redes de vendas e pretendemos vender 2.000 unidades, com uma meta cumulativa de vendas de 20.000 unidades nos próximos três anos."

Além do lançamento de novos modelos, a JETOUR comunicou a parceria estratégica com o CCF para a conservação da vida selvagem. A JETOUR trabalhará com a conceituada empresa de mídia Discovery Channel para produzir um documentário sobre a conservação do guepardo e promover a campanha " Proteja o Guepardo" em todo o mundo. Esta campanha tem o objetivo de sensibilizar o público e incentivar a participação na conservação do guepardo. A JETOUR também apoiará o CCF adotando guepardos e doando veículos para uso oficial, contribuindo assim para a proteção da vida selvagem.

A JETOUR está iniciando uma nova jornada de utilidade pública na África do Sul, conhecida como o "paraíso da vida selvagem." A parceria da JETOUR com o CCF representa o início de suas iniciativas beneficentes globais, que refletem a filosofia de "Em algum lugar, para algum lugar". No futuro, a JETOUR continuará se dedicando a práticas sociais e ambientais sustentáveis, empenhando-se em cumprir as responsabilidades sociais como uma marca global.

