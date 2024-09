JETOUR RHD-Modelle debütieren in Südafrika und fördern die Globalisierung durch den Schutz der Tierwelt

JOHANNESBURG, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 20. September 2024 (Ortszeit) veranstaltete JETOUR eine Einführungsveranstaltung in Johannesburg, Südafrika, bei der zwei RHD-Modelle vorgestellt wurden: JETOUR DASHING und X70PLUS, mit denen JETOUR seine globale Expansion vorantreibt. Bei der Eröffnungsveranstaltung gab JETOUR auch eine strategische Partnerschaft mit dem Cheetah Conservation Fund (CCF) bekannt, einer der weltweit führenden Organisationen zum Schutz von Wildtieren. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für das praktische Engagement von JETOUR für eine nachhaltige Entwicklung bei gleichzeitig raschem Wachstum.

image

Die beiden vorgestellten Modelle sind Vertreter der Familienfahrzeugserie von JETOUR. Sie haben auf dem Weltmarkt, z. B. in Saudi-Arabien, Angola, Uruguay und Peru, große Anerkennung erlangt und gehören durchweg zu den Modellen mit den höchsten Verkaufszahlen in ihrem Segment.

Li Xueyong, President von JETOUR Auto, betonte auf der Veranstaltung: „Als benutzerorientiertes Unternehmen haben wir uns umfassend auf diesen wettbewerbsintensiven und reifen Markt vorbereitet, einschließlich umfangreicher Kundenforschung, Produktforschung und -entwicklung sowie der Planung von Netzwerkdiensten. Die Einführung von DASHING und X70PLUS ist erst der Anfang. Wir planen die Einführung weiterer Offroad- und Hybridmodelle, allen voran des T2."

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat JETOUR seine einzigartige „Travel+"-Strategie verfolgt und weltweit insgesamt mehr als 1,22 Millionen Einheiten verkauft. JETOUR hat über 600 Vertriebs- und Servicenetze aufgebaut, die Regionen wie den Nahen Osten, Südamerika, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum abdecken.

Ke Chuandeng, Vice President von JETOUR Auto, erklärte: „Wir haben den südafrikanischen Markt seit langem im Auge. Bis Ende dieses Jahres werden wir 40 Vertriebsnetze aufbauen und streben einen Absatz von 2.000 Einheiten an, mit einem kumulierten Absatzziel von 20.000 Einheiten in den nächsten drei Jahren."

Neben der Einführung neuer Modelle kündigte JETOUR eine strategische Partnerschaft mit dem CCF zum Schutz der Wildtiere an. JETOUR wird mit dem renommierten Medienunternehmen Discovery Channel zusammenarbeiten, um einen Dokumentarfilm über den Schutz der Geparde zu produzieren und die Kampagne „Protect the Cheetah" weltweit zu fördern. Diese Kampagne zielt darauf ab, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und zur Mithilfe bei der Erhaltung der Geparde anzuregen. JETOUR wird den CCF auch durch die Übernahme von Gepardenpatenschaften und die Spende von Dienstfahrzeugen unterstützen und damit einen Beitrag zum Schutz der Wildtiere leisten.

JETOUR begibt sich auf eine neue Reise zum Wohle der Allgemeinheit von Südafrika aus, das als „Paradies für Wildtiere" bekannt ist. Die Partnerschaft von JETOUR mit dem CCF markiert den Beginn der weltweiten Wohltätigkeitsinitiativen von JETOUR und spiegelt die Philosophie von „In somewhere, For somewhere" wider. Auch in Zukunft wird JETOUR sein Engagement für nachhaltige soziale und ökologische Praktiken fortsetzen und sich der sozialen Verantwortung als globale Marke stellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512337/image.jpg