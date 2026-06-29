Monitor LG UltraGear 27GX790B-B entrega até 720Hz para gamers

Focado no cenário competitivo, o monitor traz painel WOLED de 4ª geração e tecnologia Dual-Mode, operando na resolução QHD a 540Hz ou em HD a 720Hz

Resumo da Notícia

A LG Electronics destaca os recursos avançados do monitor UltraGear OLED 27GX790B-B, criado para elevar o nível das partidas competitivas no Brasil.

A tecnologia Dual-Mode permite ao jogador escolher entre a resolução QHD a rápidos 540Hz ou atingir incríveis 720Hz jogando em HD.

Com painel WOLED de 4ª geração, a tela garante tempo de resposta quase instantâneo de 0,02ms e picos de brilho de 1.500 nits.

O modelo inclui conexão DisplayPort 2.1 nativa, garantindo que todo o volume de dados da placa de vídeo chegue à tela sem engasgos ou compressão.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca os detalhes e inovações do monitor gamer UltraGear OLED 27GX790B-B. Pensado para quem leva os esportes eletrônicos a sério, o equipamento de 27 polegadas une taxas de atualização altíssimas com a qualidade de imagem e o contraste profundo característicos da tecnologia OLED. O resultado é uma tela capaz de entregar a velocidade e a clareza visual que jogadores profissionais e entusiastas precisam para ter vantagem competitiva nas partidas.

Velocidade extrema e tecnologia dual-mode

monitor

O grande diferencial do 27GX790B-B para os gamers é a função Dual-Mode, recurso que permite adaptar o monitor para cada estilo de jogo com um simples comando. No modo QHD (2560 x 1440), a tela roda a 540Hz, o que é perfeito para unir muitos detalhes visuais a uma agilidade ideal para games rápidos, como simuladores de corrida. Mas em jogos competitivos de tiro, por exemplo, que exigem reações instantâneas, o usuário pode alterar a resolução para HD (1280 x 720) e liberar o monitor para atingir até 720Hz.

Essa agilidade atua junto ao tempo de resposta mecânico de apenas 0,02ms (GtG), eliminando praticamente qualquer atraso de comando. A estabilidade da imagem em movimentos muito rápidos é confirmada pelo exigente selo VESA ClearMR 21000, atestando uma tela livre de borrões (ghosting) até mesmo nas ações mais frenéticas.

Imagem oled superior e conexão sem gargalos

O monitor é equipado com a 4ª Geração da tecnologia OLED da LG (WOLED), que utiliza uma estrutura de múltiplas camadas (Tandem). Na prática, esse design prolonga a vida útil da tela e entrega um brilho muito mais intenso, suportando picos de até 1.500 nits e garantindo a certificação VESA DisplayHDR True Black 500. As imagens ganham mais vida e precisão com a cobertura de 99,5% do padrão de cores DCI-P3, revelando detalhes que podem ficar ocultos em cenários escuros.

Para dar conta de enviar tantos quadros por segundo com altíssima qualidade de imagem, o monitor conta com a entrada DisplayPort 2.1. Esse padrão atualizado de conexão assegura largura de banda de sobra para receber os dados da placa de vídeo, sem perdas ou a necessidade de comprimir o sinal.

Gameplay limpo e conforto visual

Para garantir melhor jogabilidade, sem as temidas quebras na imagem horizontal, também conhecidas como tearing", o 27GX790B-B traz compatibilidade total com as tecnologias NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync. Pensando nas longas maratonas de treino, o chassi do monitor possui cinco certificações focadas na saúde ocular emitidas pela UL (Underwriters Laboratories), garantindo baixa emissão de luz azul e uma tela sem cintilações indesejadas (Flicker-free).

"O cenário de esportes eletrônicos não perdoa atrasos, e cada milissegundo de vantagem faz a diferença. Com o UltraGear 27GX790B-B, nós quisemos entregar a ferramenta definitiva para o jogador brasileiro", destaca Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil. "Ao unir a velocidade incrível de até 720Hz da tecnologia Dual-Mode com o contraste absoluto e as cores do nosso painel OLED, criamos um monitor que acompanha o reflexo do gamer e garante a visualização perfeita da jogada antes do adversário".

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil