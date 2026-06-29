Monitores LG Smart unem trabalho e futebol na mesma tela

Linhas MyView e Swing possuem webOS nativo e permitem dividir a tela para conciliar as tarefas de trabalho com as transmissões dos grandes jogos de futebol

Monitor LG MyView Smart 34SR60QC-B Tela curva 34" QuadHD 2K 21:9, WebOS, Air Play, Screen Share, Bluetooth, ThinQ Home | LG Brasil

Resumo da Notícia

A LG Electronics destaca suas linhas de monitores inteligentes projetadas para apoiar a rotina multitarefa durante o maior torneio de futebol do ano.

Equipados com o sistema webOS nativo, os aparelhos acessam aplicativos de streaming e programas em nuvem sem a necessidade de um computador.

A função de divisão de tela e o recurso Sports Alert permitem acompanhar partidas e receber notificações tempo real, sem interromper o fluxo de trabalho.

O portfólio inclui o formato UltraWide de 34 polegadas para maior área útil e o modelo Swing, que possui base móvel com rodízios.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca o seu portfólio de monitores inteligentes, incluindo as linhas LG MyView Smart e LG Smart Monitor Swing (32U889SA), com potencial para atender às principais demandas do período das grandes esportivas. Os equipamentos permitem que os usuários conciliem a rotina de trabalho no home office com a transmissão dos jogos em uma única tela, integrando produtividade e entretenimento por meio do sistema webOS.

Trabalho e transmissão esportiva integrados

MONITOR

Os monitores Smart da LG são desenvolvidos para otimizar a funcionalidade no ambiente de trabalho. Com o sistema nativo webOS integrado, o usuário acessa as plataformas de streaming esportivo diretamente no monitor, utilizando o controle remoto ou a tela sensível ao toque (no caso do modelo Swing), sem a necessidade de manter um notebook dedicado a essa função.

Para apoiar as entregas profissionais, a tecnologia de particionamento de tela permite que planilhas, e-mails corporativos e sistemas de videochamada permaneçam abertos e operacionais em uma parte do painel, enquanto o jogo ao vivo é exibido simultaneamente em outro quadrante, organizando o espaço de trabalho.

Além disso, o sistema conta com o recurso nativo Sports Alert, que emite notificações na tela com atualizações em tempo real de placares e horários de jogos das equipes favoritas, garantindo que o usuário acompanhe os resultados mesmo nos momentos em que precisar dedicar o monitor inteiramente a uma tarefa profissional.

Versatilidade de formatos e tamanhos

Mirando em atender diferentes perfis de uso, o portfólio diversificado da LG traz na família LG MyView Smart diferentes modelos, com opções em 27 polegadas e resolução 4K (27SR73U-W) ou 32 polegadas (32SR50F-W) com resolução Full HD. Para o usuário que necessita de uma área de trabalho estendida, o formato curvo UltraWide de 34 polegadas (34SR60QC-B) oferece 30% a mais de área de visualização na proporção 21:9, facilitando o gerenciamento de múltiplas janelas.

A linha de monitores inteligentes ainda conta com o LG Smart Monitor Swing, projetado para mobilidade e versatilidade. Equipado com uma base ergonômica de cinco rodízios e tela 4K de 31,5 polegadas, o modelo permite o deslocamento rápido entre cômodos, como do escritório para a varanda ou cozinha. Seu design oculta o cabo e o adaptador de energia, facilitando a transição entre os ambientes residenciais.

"Nossa linha de monitores Smart, que engloba as famílias MyView e Swing, foi desenvolvida para ajudar o brasileiro a alinhar sua produtividade ao acompanhamento do esporte. Com o sistema webOS integrado, entregamos a funcionalidade de trabalhar e assistir às partidas simultaneamente, com a resolução e a flexibilidade exigidas pela rotina multitarefa do consumidor atual", afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil