Com cobertura DCI-P3 e resolução UHD, monitores LG UltraFine trazem fidelidade profissional para editar fotos e vlogs de viagens inesquecíveis

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Voltar de viagem é sempre a mesma mistura de sentimentos, com a saudade do passeio e a ansiedade para ver as fotos e vídeos na tela grande, mas, muitas vezes, o que se vê no computador não bate com o que os olhos viram ao vivo. Aquele mar azul-turquesa parece desbotado e o pôr do sol perde o brilho, e o problema raramente está na câmera ou no drone, mas sim onde essas imagens são visualizadas. Para resolver isso e garantir que as memórias de verão continuem vibrantes, a LG Electronics aposta na linha LG UltraFine™ UHD 4K como a melhor companhia para a pós-viagem.

Monitores LG UltraFine 4K revelam a cor real de suas fotos de viagens

Se você investiu em um celular com câmera de ponta ou uma máquina fotográfica moderna, é natural que um monitor à altura para editar esse material seja essencial. Os modelos LG 27US500-W e LG 32UR500K-B entregam justamente o que falta na maioria das telas notebooks e mesmo em muitos monitores convencionais, com resolução 4K (3840 x 2160) para ver cada grão de areia com nitidez e, principalmente, cores reais.

O segredo está na tecnologia de cor. Enquanto monitores comuns limitam as tonalidades, a linha UltraFine cobre 90% do padrão DCI-P3 — o mesmo usado no cinema digital. Na prática, isso significa que aquelas nuances difíceis de reproduzir, como o degradê da água do mar ou o laranja intenso do sol de fim de tarde, aparecem na tela com a fidelidade e a intensidade que o momento merece.

"A edição é a segunda chance de viver a viagem. Ninguém quer olhar para uma foto e pensar 'ao vivo era mais bonito'. O monitor tem a responsabilidade de ser uma janela fiel para aquela memória", explica Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil. "Trouxemos para a linha UltraFine a mesma obsessão por qualidade de imagem dos nossos lançamentos globais mais avançados, mas de um jeito que faz sentido para o setup de quem ama fotografia e vídeo em casa."

A LG trouxe opções pensadas para diferentes tipos de viajantes. Para quem é detalhista e passa horas tratando fotos no Lightroom ou Photoshop, o LG UltraFine 27US500-W é o parceiro ideal. Seu painel IPS garante que as cores não mudem, não importa o ângulo que você olhe para a tela.

Já para quem voltou cheio de vídeos para montar um vlog ou Reels de alta qualidade, o LG UltraFine 32UR500K-B de 32 polegadas oferece uma experiência de imersão. Com um contraste mais profundo e alto-falantes integrados, ele funciona como uma ilha de edição completa. Ambos suportam HDR10, essencial para recuperar detalhes naquelas fotos tiradas sob o sol forte do meio-dia, equilibrando luz e sombra.

Com recursos que protegem a visão para aquelas noites longas escolhendo as melhores fotos, a linha LG UltraFine garante que a única coisa cansativa seja desfazer as malas.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco da visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu do conceito de "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa .

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2865350/Monitores_LG_UltraFine_4K_revelam_cor_real_de_suas_fotos_de_viagens.jpg

FONTE LG Electronics Brasil