Linha OLED da LG Electronics se destaca com tecnologias de ponta, incluindo modelos com tela curva 5K2K e taxa de atualização ultrarrápida para explorar cada detalhe dos jogos mais exigentes da atualidade.

SÃO PAULO, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A evolução dos games traz atmosferas cada vez mais intensas, narrativas cinematográficas e gráficos detalhados que levam o hardware ao seu limite. Para os gamers que desejam vivenciar cada momento de ação e suspense como se estivessem dentro do jogo, a escolha do monitor faz toda a diferença. Nesse cenário, a linha de monitores OLED da LG Electronics se consolida como referência ao oferecer contraste incomparável, cores vibrantes e tempos de resposta extremamente rápidos.

Monitores LG UltraGear OLED entregam imersão máxima para jogos de alta performance

Modelos como o LG UltraGear 27GX704A exemplificam esse avanço ao reunir resolução QHD (2560 x 1440), taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de apenas 0,03 ms (GtG), entregando a fluidez e o realismo necessários para explorar cada detalhe dos jogos mais exigentes da atualidade, especialmente em gêneros como o survival horror, onde cada sombra, iluminação sutil ou movimento inesperado pode impactar diretamente a tomada de decisão do jogador.

Mais detalhes para uma vantagem competitiva

Um dos principais diferenciais dos monitores OLED da linha LG UltraGear é a capacidade de reproduzir imagens com altíssimo nível de fidelidade. No caso do 27GX704A, seu painel OLED de 26,5 polegadas proporciona cores intensas e pretos profundos, com taxa de contraste de até 1.500.000:1 e cobertura de 98,5% do espaço DCI-P3. Em jogos de survival horror, por exemplo, essa precisão visual é essencial para criar tensão: ambientes escuros ganham profundidade realista, permitindo identificar ameaças ocultas, enquanto efeitos de luz contribuem para uma atmosfera mais imersiva e cinematográfica.

A linha OLED da LG também avança em formatos e experiências com modelos como o monitor LG OLED UltraGear 45GX950A , um monitor ultrawide curvo de 45 polegadas que eleva a imersão a um novo patamar. Com proporção 21:9 e curvatura 800R, o modelo envolve o campo de visão do jogador, criando uma experiência mais natural e intensa, ideal para jogos que exploram ambientação e narrativa. Além disso, o modelo se destaca por ser um dos primeiros monitores OLED do mundo com resolução 5K2K (5120 x 2160), oferecendo maior densidade de pixels e uma área de visualização significativamente ampliada em comparação aos formatos tradicionais.

Outro diferencial é a tecnologia Dual Mode, que permite alternar entre resolução máxima com taxa de atualização de 165 Hz ou priorizar performance com até 330 Hz em resoluções menores, uma flexibilidade ideal tanto para experiências cinematográficas quanto para partidas competitivas.

"Em um jogo de ação e ritmo acelerado, cada milissegundo pode determinar o sucesso de um jogador. Nesse aspecto, os monitores OLED da LG se destacam por combinar altíssima taxa de atualização com tempos de resposta extremamente baixos", detalha Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Essa evolução deve avançar ainda mais: em breve, a LG Electronics lançará no Brasil o monitor gamer 27GX790B, que contará com tecnologia Dual Mode e impressionante taxa de atualização de até 720 Hz, ampliando os limites de desempenho e oferecendo uma experiência ainda mais responsiva para jogadores competitivos.

Combinando altas taxas de atualização com tempo de resposta quase instantâneo, os monitores da linha UltraGear OLED praticamente eliminam o desfoque de movimento e reduzem atrasos. "Em situações intensas, como fugas em corredores estreitos, encontros inesperados com inimigos ou sequências de perseguição típicas de jogos de terror, o jogador percebe movimentos mais nítidos e imediatos, aumentando a precisão e a sensação de controle", explica o especialista da LG.

Para complementar o desempenho, os modelos contam com suporte a tecnologias como AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible e VESA AdaptiveSync, reduzindo efeitos como "screen tearing" e garantindo imagens suaves e contínuas mesmo nos momentos mais exigentes.

Imersão total no universo do jogo

Outro destaque da linha OLED é o suporte a HDR10 e certificações como VESA DisplayHDR True Black 400, que ampliam a faixa dinâmica e garantem maior precisão entre áreas claras e escuras, um fator decisivo para jogos de terror, nos quais o contraste entre luz e escuridão é parte fundamental da experiência.

Combinando contraste profundo, resolução avançada, formatos imersivos, como o ultrawide curvo e velocidades extremas, a linha LG UltraGear OLED mostra como o hardware certo transforma a experiência gamer. Assim, para os fãs que aguardam os próximos grandes lançamentos, como um novo capítulo da franquia Resident Evil, investir em um monitor de alta performance é essencial para aproveitar cada detalhe, seja na exploração silenciosa ou nas sequências mais intensas de sobrevivência.

Os modelos da linha LG UltraGear e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944592/Monitores_LG_UltraGear_OLED_entregam_imers_o_m_xima_para_jogos_de_alta_performance.jpg

FONTE LG Electronics Brasil