Moody's Premia Classificação "A-bf" de Grau de Investimento para T-Bills Tokenizados do OpenEden

É o primeiro e único produto US T-Bill tokenizado globalmente a receber uma classificação da agência de classificação de crédito.

O OpenEden Group está levantando novos fundos para expandir a aplicabilidade dos tokens TBILL.

SINGAPURA, 20 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A agência de classificação de crédito global, Moody's Ratings, concedeu uma classificação de fundo de títulos "A-bf" à Hill Lights International Limited - o fundo regulamentado que emite os T-bills tokenizados dos EUA do OpenEden.

A classificação coloca os tokens TBILL do OpenEden na categoria de qualidade "grau de investimento". De acordo com as Definições de Classificações e Símbolos da Moody's: "Os Fundos do Mercado Monetário e os Fundos de Obrigações com classificação A ... são considerados possuidores de muitos atributos de investimento favoráveis e também como veículos de investimento de grau médio superior".

Uma novidade no setor

Como os ativos tokenizados do mundo real ("RWA") aumentaram em popularidade, os T-bills, em particular, provaram ser uma escolha popular para muitos emissores, incluindo o token "BENJI" da Franklin Templeton e o token "BUIDL" da rival da BlackRock.

Outros emissores notáveis de T-Bills tokenizados incluem Ondo Finance, Maple Finance, Matrixport e Backed Finance, de acordo com uma pesquisa de T-Bills tokenizados dos EUA publicada em um guia "Crypto Treasury Management" para CFOs da Web3 no final do ano passado.

No entanto, o OpenEden é o primeiro e único produto US T-Bill tokenizado globalmente a receber uma classificação de crédito.

Eugene Ng, cofundador do OpenEden, disse: "Receber uma classificação 'A' da Moody's é um marco significativo para a indústria e um voto de confiança em nossa plataforma de T-Bills tokenizados. Isso valida nossa dedicação à construção de uma primitiva confiável para o ecossistema DeFi acessar rendimentos de títulos do Tesouro dos EUA tokenizados ".

Rede crescente de parceiros para expandir a utilidade do TBILL

Embora os T-Bills tenham sido amplamente mantidos como uma alternativa ao dinheiro, a tokenização permite maior utilidade para a classe de ativos. A Empresa está fazendo parcerias ativas com mais empresas de pagamentos, protocolos DeFi, carteiras de criptomoedas e outros aplicativos Web3 para permitir que os usuários acessem os rendimentos dos T-bills dos EUA em diferentes blockchains.

Por exemplo, as instituições podem usar seus tokens TBILL como garantia elegível para financiamento, graças a uma parceria com a Hidden Road Partners e a Zodia Custody do Standard Chartered.

Instituições financeiras tradicionais, como fundos de hedge, empresas de trading buy-side e tesouros corporativos, também podem acessar facilmente os tokens TBILL do OpenEden por meio de seus parceiros de custódia, como BitGo, HexTrust e Rakkar Digital, apoiados pela SCB.

O OpenEden também está levantando uma nova rodada de financiamento para introduzir os rendimentos na cadeia em mais casos de uso focados em pagamentos. O planejamento é fechar a rodada de financiamento nos próximos meses.

Jeremy Ng, cofundador do OpenEden, explicou: "Os rendimentos atraem investidores para adquirir e manter criptomoedas. Mas os pagamentos mantêm as pessoas usando criptomoedas para facilitar uma parcela maior das atividades econômicas. Melhorar o acesso a instrumentos de pagamento confiáveis e rentáveis é fundamental para atrair os próximos bilhões de usuários de criptomoedas ".

Sobre o OpenEden Group (www.openeden.com)

O OpenEden está construindo a ponte para um novo sistema financeiro. Nossa missão é trazer ativos do mundo real para a cadeia para desbloquear trilhões de dólares em valor.

